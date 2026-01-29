O sentimento na Europa foi misto hoje. O DAX da Alemanha caiu mais de 2% devido a uma forte liquidação da gigante de software SAP , que decepcionou em relação à carteira de pedidos e levantou preocupações sobre a procura pelas soluções da empresa. O FTSE britânico ganhou pouco menos de 0,2% , enquanto o CAC40 francês terminou estável.

Os preços do petróleo subiram quase 3% e aproximam-se dos 70 dólares, em meio ao risco crescente de um possível ataque dos EUA ao Irão. Os Estados Unidos concentraram forças significativas da Marinha americana ao redor do Irão, e Trump advertiu que, se Teerão não assinar um acordo nuclear, os EUA serão forçados a agir.

No mercado cambial, o EURUSD «defendeu» a área de 1,19 e está a subir lentamente acima de 1,195. As criptomoedas estão a cair juntamente com o Bitcoin, que está mais fraco, com uma queda de mais de 5%, para pouco menos de 84 000 dólares; o Ethereum está cerca de 6% mais baixo, em torno de 2850 dólares. Fonte: xStation5

