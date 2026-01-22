Resumo do dia: Wall Street, metais preciosos e EURUSD📈Bitcoin sobre pressão

Após uma sessão forte nas bolsas europeias, com o DAX a ganhar mais de 1,2%, os índices de Wall Street também estão em alta hoje. O Nasdaq 100 subiu quase 1%, apoiado por um salto de 4,5% nas ações da Meta Platforms, após a Jefferies reiterar uma recomendação de “Compra”. O S&P 500 está a subir quase 0,8%.

Os dados macroeconómicos dos EUA não trouxeram grandes surpresas. O PIB (trimestral) ficou em 4,4% contra os 4,3% esperados, enquanto os pedidos iniciais de subsídio de desemprego subiram de 198 mil para 200 mil, bem abaixo da previsão do mercado de 208 mil. A inflação do PCE ficou em linha com as expectativas, em 2,8% ao ano, e os dados relativos aos gastos e rendimentos pessoais também ficaram amplamente em linha.

Os metais preciosos estão a ter mais uma sessão forte e rapidamente voltaram a registar ganhos após a queda de ontem. O ouro subiu quase 1,5% e ultrapassou os 4.900 dólares por onça, enquanto a prata subiu mais de 3%, acima dos 95 dólares por onça — ambos os metais estão a atingir novos máximos históricos.

O EURUSD sobe hoje, recuperando de 1,166 para 1,174 em meio ao enfraquecimento do dólar americano. Gestores de fundos de pensões do norte da Europa afirmam que o prémio de risco para deter ativos americanos aumentou devido a preocupações com a dívida e a geopolítica, e pretendem permanecer cautelosos. Trump alertou para uma retaliação financeira significativa se a Europa começar a vender ativos americanos, como títulos do Tesouro.

O gás natural estabilizou após o seu recente aumento, apesar de uma redução maior do que o esperado nos stocks da EIA. O petróleo recuou depois que um relatório da EIA mostrou fortes aumentos nos estoques de gasolina e petróleo bruto, e atualmente está a ser negociado em torno de US$ 64 por barril.

A primeira-ministra da Gronelândia afirmou que o país ainda não viu quaisquer detalhes de um potencial acordo com os EUA e considerou o tom da Casa Branca «inaceitável», acrescentando que a Dinamarca e a Gronelândia continuam abertas a discussões sobre defesa. Kaja Kallas também afirmou que ainda não sabe o que estaria incluído em qualquer acordo envolvendo a Gronelândia. Trump declarou que não pagaria a ninguém pela Gronelândia.

Uma reunião entre Zelensky e Trump não produziu nenhum avanço, embora ambos os lados a tenham descrito como positiva. A Ucrânia teria finalizado o texto de um acordo com os americanos antes da visita de Jared Kushner e Steve Witkoff a Moscovo; ambos os diplomatas estão a caminho do Kremlin para dois dias de negociações. Em Davos, Zelensky afirmou que a Europa não está a empenhar-se suficientemente nos esforços para a paz e carece de determinação, argumentando que o continente precisa de uma Ucrânia forte e exortando os líderes a tomarem «decisões ousadas». O enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, afirmou que a questão da Ucrânia registou grandes progressos e está a aproximar-se da linha de chegada.

O sentimento em relação às criptomoedas continua fraco. A Bitcoin caiu abaixo dos US$ 90.000 e não conseguiu recuperar as perdas recentes, enquanto o Ripple caiu quase 2%. No gráfico da BTC, recuperar os US$ 90.000 e US$ 92.000 (EMA50 e EMA200) parece ser fundamental para um reinício positivo do momentum. A última recuperação encontrou resistência perto da retração de Fibonacci de 38,2% da queda de outubro, perto de US$ 97.000, e o BTC está agora a testar o limite inferior do seu canal de preços. Fonte:xStation5

