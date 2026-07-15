Resumo do dia: Wall Street sobe, Dow Jones perto de máximos históricos

Os índices norte-americanos estão a registar uma sessão sólida hoje, enquanto o Nasdaq 100 regista uma descida inferior a 0,2%, apesar de uma onda de vendas inicialmente acentuada nas ações ligadas ao tema da inteligência artificial. O S&P 500 está a subir 0,3% e a ser negociado cada vez mais próximo do nível dos 7 600 pontos, enquanto o Dow Jones se mantém próximo de máximos históricos. A inflação dos preços no produtor de junho ficou abaixo das expectativas, o que, juntamente com resultados financeiros sólidos e uma recuperação das ações da ASML, apoiou os ativos de risco.

PPI de junho (mensal): -0,3% (Previsão: 0,0%; Anterior: 0,6%)

-0,3% (Previsão: 0,0%; Anterior: 0,6%) PPI de junho (anual): 5,5% (Previsão: 6,2%; Anterior: 6,0%)

5,5% (Previsão: 6,2%; Anterior: 6,0%) PPI subjacente (mês a mês): 0,2% (Previsão: 0,3%; Anterior: 0,4%)

0,2% (Previsão: 0,3%; Anterior: 0,4%) PPI subjacente (ano a ano): 4,7% (Previsão: 5,2%; Anterior: 4,9%)

Mais um relatório sobre a inflação nos EUA surpreendeu negativamente. Os preços no produtor registaram uma descida de 0,3% em relação ao mês anterior, enquanto tanto a inflação global como a inflação subjacente, em termos anuais, abrandaram mais do que os economistas esperavam. Os dados vieram reforçar o relatório de ontem sobre o IPC, que se revelou mais fraco do que o esperado, reforçando as expectativas de que as pressões inflacionistas continuam a abrandar.

O Banco do Canadá (BoC) manteve a sua taxa de juro de referência inalterada em 2,25%, em linha com as expectativas do mercado. Os responsáveis políticos afirmaram que o atual nível das taxas de juro continua a ser adequado para apoiar a recuperação económica. O banco central reduziu a sua previsão de crescimento do PIB para 2026 de 1,2% para 0,7%, ao mesmo tempo que elevou a sua projeção de crescimento para 2027 de 1,6% para 1,8%. Aumentou também a sua estimativa para o crescimento anualizado do PIB no segundo trimestre para 2,5%, na sequência de uma contração de 0,1% no primeiro trimestre.

O BoC espera que o crescimento económico acelere gradualmente ao longo de 2027 e 2028. Prevê que a inflação abrande para cerca de 2,5% no segundo semestre de 2026, antes de regressar à sua meta de 2% no início de 2027. O banco central salientou ainda que as expectativas de inflação a longo prazo das empresas permanecem bem ancoradas, enquanto o mercado de trabalho do Canadá continua fraco, mas globalmente estável.

Gráfico de futuros do DJIA (US30, intervalo D1)