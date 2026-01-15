Nasdaq 100 lidera em alta com chips; petróleo e Bitcoin recuam Os índices de ações estão a subir, com os futuros do Nasdaq 100 (US100) a destacarem-se com um ganho de mais de 1% em direção à marca de 26.000, impulsionados por fortes avanços no setor de semicondutores. Os futuros do S&P 500 (US500) subiram 0,7%.



Os sólidos resultados da TSMC de Taiwan, que registou um crescimento de 35% na receita em relação ao ano anterior, impulsionaram o otimismo dos investidores. As ações da KLA Corp subiram quase 9% após comentários positivos do Wells Fargo e do Morgan Stanley sobre a demanda por chips de memória.



Os preços do petróleo caíram quase 3% hoje, depois que Donald Trump teria cancelado um ataque ao Irão no último minuto e sugerido que os EUA podem adiar o lançamento de um ataque. O petróleo Brent (OIL) caiu quase 3% e permanece abaixo de $64 por barril, devolvendo parte da recuperação anterior.



Os futuros de gás natural Henry Hub dos EUA (NATGAS) estão a recuperar após uma reação inicial de baixa aos dados da EIA, que mostraram uma queda nos inventários de 71 mil milhões de pés cúbicos (bcf) contra as expectativas de uma redução de 91 bcf, após uma queda ainda maior de 119 bcf no relatório anterior.



O Bitcoin caiu quase 1% hoje, ficando abaixo dos 96 000 dólares, apesar dos ganhos sólidos em Wall Street. Os ETF's de Bitcoin da BlackRock e da Fidelity registraram entradas líquidas combinadas de cerca de 770 milhões de dólares ontem, enquanto os ETFs de Ethereum atraíram 175 milhões de dólares em entradas líquidas. Os dados da cadeia apontam para uma melhoria na procura à vista e uma redução nas vendas por parte dos detentores de longo prazo, embora os mercados de opções permaneçam relativamente cautelosos.



De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, Trump deverá tomar uma decisão sobre o próximo presidente da Reserva Federal nas próximas semanas e deseja custos mais baixos para o serviço da dívida de cartão de crédito oferecida por empresas americanas. Bitcoin (D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.