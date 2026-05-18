Resumo do dia: Wall Street sobre pressão antes dos resultados da Nvidia

Wall Street registou uma sessão mista, com os principais índices norte-americanos a apresentarem um quadro divergente. O Dow Jones manteve-se ligeiramente acima do ponto de equilíbrio, o S&P 500 caiu cerca de 0,3%, enquanto o Nasdaq registou uma queda superior a 0,7%.

A pressão sobre as ações norte-americanas foi impulsionada principalmente pela fraqueza do setor tecnológico, que continua sob a influência das expectativas antecipando o tão aguardado relatório de resultados trimestrais da Nvidia, previsto para quarta-feira após o fecho do mercado. Os resultados são considerados cruciais para sustentar a narrativa atual do mercado impulsionada pela IA.

No entanto, a atual época de divulgação de resultados pode ser considerada recorde. À medida que se aproxima da sua fase final, a grande maioria das empresas que divulgaram resultados excedeu significativamente as expectativas do mercado.

À medida que se aproxima da sua fase final, a grande maioria das empresas que divulgaram resultados excedeu significativamente as expectativas do mercado. Donald Trump afirmou que espera que um acordo de paz com o Irão seja alcançado em breve , ao mesmo tempo que sublinhou que não está aberto a quaisquer concessões a Teerão.

, ao mesmo tempo que sublinhou que não está aberto a quaisquer concessões a Teerão. A administração Trump mantém uma postura de linha dura, alertando o Irão para uma nova escalada , ao mesmo tempo que sinaliza que «decisões fundamentais» poderão ser tomadas a curto prazo, aumentando a incerteza do mercado e o risco de novos desenvolvimentos militares.

, ao mesmo tempo que sinaliza que «decisões fundamentais» poderão ser tomadas a curto prazo, aumentando a incerteza do mercado e o risco de novos desenvolvimentos militares. De acordo com responsáveis norte-americanos, a mais recente proposta nuclear do Irão foi considerada insuficiente e não constitui um passo significativo no sentido de um acordo, limitando o progresso nas negociações.

Entretanto, Teerão argumenta que as procuras dos EUA continuam a ser excessivas, aprofundando o impasse diplomático e aumentando o risco de escalada caso as conversações não consigam produzir um avanço.

O aumento das tensões geopolíticas e a incerteza em torno das negociações de paz e de potenciais acordos impulsionaram os preços do petróleo, com o petróleo Brent a ultrapassar novamente os 110 dólares por barril.

Os futuros do gás natural (Henry Hub) também estão a subir, com os preços a ultrapassarem a marca dos 3 dólares.

também estão a subir, com os preços a ultrapassarem a marca dos 3 dólares. O mercado europeu, em contraste, assumiu um tom mais positivo, com o verde a dominar os principais índices. O FTSE 100 do Reino Unido subiu mais de 1,2%, o CAC 40 da França ganhou 0,4%, o DAX da Alemanha avançou 1,2%, enquanto o IBEX 35 da Espanha subiu mais de 0,7%.

O FTSE 100 do Reino Unido subiu mais de 1,2%, o CAC 40 da França ganhou 0,4%, o DAX da Alemanha avançou 1,2%, enquanto o IBEX 35 da Espanha subiu mais de 0,7%. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer , afirmou que não tem intenção de se demitir e confirmou que concorrerá às próximas eleições.

, afirmou que não tem intenção de se demitir e confirmou que concorrerá às próximas eleições. Os metais preciosos registaram uma ligeira correção, com o ouro a oscilar em torno dos 4.550 dólares por onça e a prata a ser negociada perto dos 77,5 dólares por onça.

com o ouro a oscilar em torno dos 4.550 dólares por onça e a prata a ser negociada perto dos 77,5 dólares por onça. Os mercados de criptomoedas permaneceram sobre pressão, com os principais ativos digitais a registarem perdas significativas. A Bitcoin caiu mais de 1,8%, ficando abaixo dos 77.000 dólares, enquanto a Ethereum desceu mais de 3,5%, testando o nível dos 2.100 dólares.

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