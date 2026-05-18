NATGAS sobe depois de perspectivas de aumento das temperaturas

Os preços do gás natural (NATGAS) estão a subir hoje, e esta evolução deve-se principalmente a uma melhoria das condições de mercado a curto prazo. Não se trata do resultado de um único acontecimento específico, mas sim de uma combinação de vários fatores que melhoraram recentemente, incluindo o otimismo entre os compradores. Temperaturas mais elevadas nos EUA impulsionam procura por gás natural O fator mais relevante que está a impulsionar os preços do NATGAS é a previsão de temperaturas mais elevadas nos Estados Unidos. Isto implica um aumento do consumo de eletricidade, principalmente devido ao ar condicionado, o que, por sua vez, eleva a procura de gás natural utilizado na produção de eletricidade. A curto prazo, o mercado do gás reage de forma muito acentuada às alterações meteorológicas, uma vez que mesmo pequenos ajustes nas previsões podem alterar significativamente as expectativas de consumo. Se as condições mais quentes persistirem por mais tempo, a procura de eletricidade para refrigeração aumenta, o que normalmente conduz a um maior consumo de gás nas centrais elétricas. Por esta razão, o mercado não está a estabelecer o preço do nível absoluto da temperatura em si, mas sim o seu potencial impacto no equilíbrio entre a oferta e a procura nos próximos dias e semanas. Outros fatores que estão a impulsionar a subida de preço do NATGAS Crescimento mais lento dos stocks de gás Outro fator-chave são as expectativas de um crescimento dos stocks de gás mais lento do que o anteriormente previsto. Para o mercado, isto sinaliza que a oferta não está a exceder as expectativas, enquanto a procura permanece estável ou ligeiramente mais forte do que as previsões anteriores. Num ambiente deste tipo, o espaço para uma correção em baixa estreita-se, enquanto aumenta a confiança de que o mercado poderá estar mais apertado do que se supunha anteriormente. Exportações de GNL continuam a apoiar os preços Um apoio adicional provém das exportações de GNL. A procura forte e estável de gás natural liquefeito reduz o excedente de oferta no mercado dos EUA e torna os preços mais sensíveis às variações locais nas previsões meteorológicas e nos dados de armazenamento. Na prática, isto significa que, mesmo sem um único catalisador forte, o mercado pode apresentar uma tendência de alta se o equilíbrio global se mantiver relativamente restrito. Vale também a pena salientar que o movimento atual é essencialmente fundamental, e não puramente especulativo. O gás natural é uma das matérias-primas energéticas mais voláteis, uma vez que combina uma forte sazonalidade, elevada sensibilidade às condições meteorológicas e uma reação significativa aos dados de stocks e aos fluxos comerciais. Neste contexto, mesmo pequenas alterações nas expectativas podem conduzir a movimentos de preços percetíveis, sem a necessidade de um único fator desencadeante dominante. Dados meteorológicos e armazenamento serão decisivos para o NATGAS Numa perspetiva mais ampla, o mercado permanece numa fase em que os próximos dados meteorológicos, os dados de armazenamento e a dinâmica das exportações de GNL serão cruciais. Se as previsões de temperaturas mais elevadas se confirmarem e o aumento dos stocks for mais fraco do que o esperado, o atual movimento ascendente poderá continuar. No entanto, se o mercado começar a precificar uma procura mais fraca ou uma reposição mais rápida dos stocks, o potencial de subida adicional poderá tornar-se gradualmente limitado. Gráfico NATGAS (D1) Fonte: xStation5

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