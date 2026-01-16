Europa com direção indefinida; tecnologia lidera com chips em foco O sentimento nos mercados bolsistas europeus continua misto no final da semana. O Euro Stoxx 50 caiu 0,40%, o DAX alemão subiu 0,10% e os movimentos gerais estão contidos dentro de uma variação de ±0,40%.



O clima do mercado na Europa é cada vez mais moldado pelo setor de tecnologia, que registou um aumento de 11,8% no acumulado do ano. Isso o torna o segundo setor com melhor desempenho, atrás apenas dos recursos básicos, e claramente mais forte do que as ações de tecnologia dos EUA, que atualmente estão em consolidação.



Empresas como ASML, ASM International e BE Semiconductor representam quase 40% do Índice Stoxx 600 Technology e geraram quase 90% dos ganhos do setor neste ano.



O otimismo foi ainda mais reforçado pela TSMC, que apresentou orientações muito sólidas em matéria de despesas de capital, apoiando as expectativas de uma recuperação sustentada entre os seus parceiros da cadeia de abastecimento. O maior fabricante mundial de chips por contrato prevê um crescimento das despesas de capital de cerca de 30% em 2026, juntamente com um aumento significativo das despesas nos três anos seguintes.



A confirmação da forte procura nos resultados da TSMC é claramente positiva para os fornecedores europeus de equipamentos para centros de dados e fabrico de semicondutores. Espera-se que a procura por ferramentas de produção continue forte após 2026, especialmente com a entrada em funcionamento de novas fábricas e o gradual alívio das restrições de capacidade física.



O Morgan Stanley elevou o seu preço-alvo para a ASML para 1.400 euros (de cerca de 1.165 euros atualmente, o que implica um aumento de aproximadamente 20%).



Esta é uma das avaliações mais elevadas do mercado. O banco espera um forte fluxo de encomendas nos próximos dois a três trimestres, com perspetivas de crescimento melhoradas que deverão persistir pelo menos até 2027.



A recuperação atual marca uma inversão da fraqueza anterior entre os fabricantes europeus de equipamentos semicondutores, que ficaram atrás dos seus homólogos norte-americanos no início do boom da IA.



As avaliações das empresas tecnológicas europeias estão gradualmente a aproximar-se das suas homólogas norte-americanas. A ASML é negociada a cerca de 43x os lucros futuros, em comparação com a sua média de 10 anos de aproximadamente 29-31x. O Índice Stoxx 600 Technology está avaliado em cerca de 27x os lucros futuros, em linha com os níveis dos EUA.



Os mercados globais mostram um sentimento misto: os futuros do US100 e do US500 estão ligeiramente mais altos, enquanto as ações asiáticas atingiram níveis recordes após os resultados da TSMC.



Nas commodities, o petróleo subiu ligeiramente para cerca de 59,80 dólares por barril, enquanto os metais preciosos, como o ouro e a prata, registam quedas modestas.



A atenção dos investidores também pode voltar-se para as ações europeias de energia limpa, depois de um tribunal dos EUA ter permitido à Equinor retomar a construção de um grande parque eólico offshore perto de Nova Iorque. Fonte: xStation5

