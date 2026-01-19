Europa afunda com ameaça de tarifas; UE prepara retaliação Os índices europeus estão a registar uma queda bastante acentuada, impulsionada pelas ameaças de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump. Os índices de ações caíram entre 1,00% e 1,80%.



O DE40 da Alemanha caiu 1,50%, o FRA40 da França caiu 1,60%, o WIG20 da Polónia caiu 0,80% e o ITA40 da Itália caiu 1,40%. O Euro Stoxx 50 pan-europeu caiu 1,77%. O euro permanece relativamente forte, com o EURUSD a subir 0,34%.



Os comentários de Trump a sugerir novas tarifas sobre a Europa têm como objetivo pressionar os decisores políticos, particularmente a Dinamarca, nas negociações relacionadas com a Gronelândia. A política comercial voltou a estar em destaque, e a turbulência está a minar a confiança nos recentes acordos comerciais entre os EUA e a UE.



A União Europeia está a considerar tarifas retaliatórias de até 93 mil milhões de euros sobre as importações dos EUA, com medidas preparadas no ano passado a serem potencialmente reativadas.



Os funcionários da UE também levantaram a possibilidade de usar o instrumento anti-coação, que poderia restringir o acesso das empresas americanas ao mercado único da UE. No entanto, a maioria dos Estados-Membros continua a favorecer o diálogo.



A França e a Alemanha estão a coordenar uma resposta conjunta aos EUA, enquanto a liderança mais ampla da UE está a tratar as medidas retaliatórias principalmente como uma forma de pressão antes das reuniões de alto nível com Trump durante o Fórum Económico Mundial em Davos.



O Fórum de Davos começa esta semana num contexto de tensões geopolíticas elevadas.



Os dados de inflação da zona do euro para dezembro confirmaram o IPC geral em 1,9% a/a, enquanto a inflação subjacente permaneceu elevada em 2,3%, reforçando a postura cautelosa do Banco Central Europeu.



A inflação persistentemente elevada nos serviços (3,4%) continua a limitar a capacidade do BCE de sinalizar uma rápida flexibilização da política monetária.



Na Ásia, o primeiro-ministro do Japão anunciou eleições antecipadas marcadas para o início de fevereiro, buscando consolidar o poder político.



As autoridades japonesas sinalizaram que estão prontas para intervir contra movimentos excessivos ou especulativos no mercado cambial.



A União Europeia também está a preparar novos regulamentos com o objetivo de reduzir a dependência de fornecedores chineses em áreas críticas de infraestrutura, incluindo telecomunicações, sistemas de energia solar e tecnologias de segurança.



No âmbito empresarial, a Tesla chamou a atenção depois de Cathie Wood, da ARK Invest, argumentar que a empresa está a fazer a transição de uma fabricante de automóveis tradicional para uma plataforma de tecnologia e robotáxis de alta margem.



A decisão do Canadá de reduzir as tarifas sobre veículos elétricos produzidos na China pode apoiar a estratégia de exportação da Tesla.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.