BCE e BoE em foco; Prata a cair 11% e bolsas europeias oscilam - Estamos entrando lentamente na segunda fase da sessão de negociação desta quinta-feira. - Os mercados ainda aguardam as decisões do BoE e do BCE sobre as taxas de juros. A primeira ocorrerá em menos de 14 minutos, às 13h. O BCE decidirá às 14h15. - Espera-se que o Banco Central Europeu mantenha as taxas de juros inalteradas pela quinta vez, já que a economia forte tem resistido até agora às tensões globais e ao euro forte. - Espera-se também que o Banco de Inglaterra mantenha as taxas de juro inalteradas, apesar das crescentes preocupações com o mercado de trabalho britânico. - Atualmente, o DAX da Alemanha está em queda de 0,46% no mercado à vista, o CAC40 da França está em alta de 0,2% e o FTSE100 do Reino Unido está em queda de 0,45%. - Os metais preciosos voltam a apresentar quedas dramáticas: a prata cai 11%, para $78, apagando completamente a recuperação das duas últimas sessões, o ouro recua mais 1,7%, para US$ 4.875, e os contratos de platina perdem 6,5%. - O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,16%, com os setores de tecnologia e mídia apresentando o melhor desempenho e as ações automotivas apresentando o pior desempenho. Fonte: xStation5 Notícias de empresas: - A Rheinmetall AG registou uma queda de 6,9% após as previsões dos analistas terem levado a uma revisão em baixa da previsão consensual de lucros para este ano. - A A.P. Moller-Maersk A/S caiu 3,8% depois de a gigante dinamarquesa de contentores ter anunciado que se concentraria na disciplina de custos face à deterioração das taxas de frete causada pela reabertura do Mar Vermelho. - A KGHM Polska Miedź SA caiu 4,9%, liderando as quedas nas ações das empresas do setor de materiais básicos. - Enquanto isso, a queda nos preços da prata impulsionou a Pandora A/S, cujas ações subiram 6,3%, compensando uma interrupção na recompra de ações após uma previsão de vendas mais lentas este ano. - A Shell Plc caiu 2,3% após o seu lucro ficar aquém das expectativas. - O franco suíço e o dólar americano estão a apresentar o melhor desempenho no mercado Forex. Observamos quedas, particularmente na libra esterlina. - Observamos quedas significativas nas criptomoedas. O Bitcoin caiu abaixo de £ 70.000 pela primeira vez desde novembro de 2024.

