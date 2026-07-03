O Euro Stoxx 50 mantém-se em máximos históricos, tendo avançado 17,4% nos últimos doze meses e mais de 10% desde o início do ano . O setor tecnológico é o que mais contribui para os ganhos de hoje, enquanto setores defensivos, como bens de consumo básico e cuidados de saúde, continuam a registar um desempenho inferior. Cerca de 68% dos constituintes do índice estão a ser negociados acima das suas médias móveis de 200 dias, confirmando uma ampla participação do mercado na tendência ascendente em curso. A Infineon Technologies e a ASML continuam entre as empresas com melhor desempenho relativo, sugerindo que o setor europeu de semicondutores continua a ser um dos principais motores do mercado em alta da região.

Os mercados acionistas europeus estão a registar fortes ganhos, com o STOXX Europe 600 e o Euro Stoxx 50 a atingirem novos máximos históricos. O sentimento dos investidores melhorou devido às expectativas de que a Reserva Federal possa adiar novos aumentos das taxas de juro, na sequência de dados do mercado de trabalho dos EUA mais fracos do que o esperado. A recuperação já não é impulsionada exclusivamente pelo setor tecnológico, uma vez que as ações dos setores industrial, financeiro e de defesa também estão a atrair compradores. O DAX alemão continua a liderar a região, atingindo mais um máximo histórico. Com os mercados norte-americanos encerrados hoje por ocasião do Dia da Independência, os investidores estão a concentrar-se principalmente na evolução da situação na Europa. Entretanto, o petróleo Brent está a ser negociado perto dos 72 dólares por barril, enquanto o par EUR/USD recuou para cerca de 1,144 na sequência da divulgação dos mais recentes índices PMI europeus.

Fonte: XTB Research

Fatores que influenciam o mercado

A sessão de hoje foi dominada pelas ações do setor tecnológico e industrial, com a ASML a liderar as valorizações após subir quase 3%, reforçando a solidez do setor europeu de semicondutores. Outras empresas com desempenho notável incluem a Siemens, a Volkswagen e a Mercedes-Benz, o que aponta para uma melhoria do sentimento em relação às empresas cíclicas. No lado negativo, a Rheinmetall é a que apresenta o pior desempenho, uma vez que os investidores estão a realizar lucros na sequência da sua recente forte recuperação, enquanto a L'Oréal, a Hermès e a Ahold Delhaize também registam quedas. Numa perspetiva anual, a Infineon, a ASML e a Siemens Energy continuam entre as empresas com melhor desempenho no índice, ao passo que as empresas de bens de luxo e parte do setor automóvel continuam a apresentar um desempenho inferior.

Fonte: XTB Research

EU50 (D1)

O contrato de futuros do Euro Stoxx 50 subiu para novos máximos históricos acima dos 6 400 pontos, prolongando a sua forte tendência de alta. As ações europeias têm-se revelado mais resilientes do que as suas congéneres norte-americanas e asiáticas, no contexto da recente volatilidade nas ações do setor dos semicondutores e dos chips de memória, enquanto as ações do setor tecnológico estão a registar uma recuperação durante a sessão de hoje.

Fonte: xStation5

A economia da zona euro estabiliza após dois meses de contração

O PMI Composto da zona euro subiu de 48,5 em maio para 50,0, registando o seu valor mais elevado em três meses e o primeiro regresso a território de expansão desde março. O setor dos serviços mantém-se em contração, com 49,4, embora o ritmo de declínio tenha abrandado consideravelmente, enquanto o setor industrial registou uma melhoria suficiente para compensar a fraqueza dos serviços. Um dos desenvolvimentos mais importantes foi o abrandamento acentuado da inflação dos custos, com a inflação dos custos dos fatores de produção no setor dos serviços a registar a sua maior descida desde o início do inquérito em 1998 (excluindo o período de confinamento devido à COVID), refletindo em grande parte a diminuição das pressões sobre os preços da energia na sequência do conflito no Médio Oriente. O emprego estabilizou após a acentuada descida registada em maio, enquanto as expectativas das empresas melhoraram para o seu nível mais elevado desde o início do conflito. Em termos globais, os dados reduzem a probabilidade de novos aumentos das taxas de juro pelo BCE a curto prazo.

Análise por país

Alemanha

PMI dos serviços: 48,6 (contra 46,8 previsto; 46,8 anterior);



(contra 46,8 previsto; 46,8 anterior); PMI composto: 49,5 (contra 48,0 previsto; 48,0 anterior);



(contra 48,0 previsto; 48,0 anterior); O setor dos serviços manteve-se em contração pelo terceiro mês consecutivo, embora ao ritmo mais lento desde abril. As pressões sobre os custos diminuíram significativamente, apesar da procura ainda fraca, especialmente proveniente do estrangeiro.

França

PMI dos serviços: 46,8 (contra 47,4 esperados; 47,4 no mês anterior);



(contra 47,4 esperados; 47,4 no mês anterior); PMI composto: 47,2 (contra 47,6 esperados; 47,6 no mês anterior);



(contra 47,6 esperados; 47,6 no mês anterior); A atividade empresarial contraiu-se ao ritmo mais lento desde março, na sequência de um mês de maio excecionalmente fraco. A confiança das empresas melhorou modestamente, enquanto as pressões sobre os custos enfraqueceram pela primeira vez desde outubro.

Itália

PMI dos Serviços: 50,2 (em linha com as expectativas; anterior 49,4);



(em linha com as expectativas; anterior 49,4); PMI Composto: 50,8 (contra 50,9 esperados; anterior 50,4);



(contra 50,9 esperados; anterior 50,4); A atividade económica regressou ao crescimento após três meses de contração, apoiada por uma procura interna mais forte. A inflação dos custos e dos preços continuou a abrandar, enquanto a confiança das empresas atingiu o seu nível mais elevado desde novembro.

Espanha

PMI dos serviços: 54,2 (contra 50,9 esperado; anterior: 50,1);



(contra 50,9 esperado; anterior: 50,1); PMI composto: 53,3 (contra 50,9 esperado; anterior: 50,2);



(contra 50,9 esperado; anterior: 50,2); A Espanha registou o crescimento mais forte da atividade empresarial e das novas encomendas este ano, com o emprego a crescer ao ritmo mais rápido desde março e a inflação dos preços de produção a cair para o seu nível mais baixo desde janeiro.

EUR/USD (D1)

O par EUR/USD recuou para cerca de 1,144, apesar dos dados relativamente sólidos do PMI da zona euro. Os mercados parecem estar a interpretar os números mais recentes como um fator que apoia uma pausa prolongada do BCE, enquanto os preços mais baixos do petróleo continuam a reduzir os riscos de inflação em toda a zona euro.