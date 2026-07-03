Os mercados acionistas europeus estão a registar fortes ganhos, com o STOXX Europe 600 e o Euro Stoxx 50 a atingirem novos máximos históricos. O sentimento dos investidores melhorou devido às expectativas de que a Reserva Federal possa adiar novos aumentos das taxas de juro, na sequência de dados do mercado de trabalho dos EUA mais fracos do que o esperado. A recuperação já não é impulsionada exclusivamente pelo setor tecnológico, uma vez que as ações dos setores industrial, financeiro e de defesa também estão a atrair compradores. O DAX alemão continua a liderar a região, atingindo mais um máximo histórico. Com os mercados norte-americanos encerrados hoje por ocasião do Dia da Independência, os investidores estão a concentrar-se principalmente na evolução da situação na Europa. Entretanto, o petróleo Brent está a ser negociado perto dos 72 dólares por barril, enquanto o par EUR/USD recuou para cerca de 1,144 na sequência da divulgação dos mais recentes índices PMI europeus.
Pontos-chave
- O STOXX Europe 600 subiu 0,5% nas negociações da manhã, mantendo-se próximo de máximos históricos.
- O DAX alemão registou um ganho de quase 0,9%, estabelecendo mais um máximo histórico, apoiado em parte pela Siemens após uma revisão em alta por parte de uma corretora.
- O FTSE 100 subiu 0,3%, enquanto o CAC 40 francês também subiu 0,3%, destacando a força generalizada nos mercados europeus.
- Aalberts sobe 4,3% e A.P. Moller-Maersk B ganha 3,5%, enquanto a EQT cai 1,9% e a Redcare Pharmacy regista uma descida de 1,7%.
- As ações do setor da defesa continuam a apresentar um desempenho superior, num contexto de tensões geopolíticas contínuas e de expectativas de aumento das despesas militares.
- A rotação do mercado alargou-se para incluir setores cíclicos, industriais e financeiros, enquanto a Pluxee regista um salto de cerca de 6% na sequência da divulgação dos seus resultados trimestrais.
Perspetivas diárias do Euro Stoxx 50
O Euro Stoxx 50 mantém-se em máximos históricos, tendo avançado 17,4% nos últimos doze meses e mais de 10% desde o início do ano. O setor tecnológico é o que mais contribui para os ganhos de hoje, enquanto setores defensivos, como bens de consumo básico e cuidados de saúde, continuam a registar um desempenho inferior. Cerca de 68% dos constituintes do índice estão a ser negociados acima das suas médias móveis de 200 dias, confirmando uma ampla participação do mercado na tendência ascendente em curso. A Infineon Technologies e a ASML continuam entre as empresas com melhor desempenho relativo, sugerindo que o setor europeu de semicondutores continua a ser um dos principais motores do mercado em alta da região.
Fatores que influenciam o mercado
A sessão de hoje foi dominada pelas ações do setor tecnológico e industrial, com a ASML a liderar as valorizações após subir quase 3%, reforçando a solidez do setor europeu de semicondutores. Outras empresas com desempenho notável incluem a Siemens, a Volkswagen e a Mercedes-Benz, o que aponta para uma melhoria do sentimento em relação às empresas cíclicas. No lado negativo, a Rheinmetall é a que apresenta o pior desempenho, uma vez que os investidores estão a realizar lucros na sequência da sua recente forte recuperação, enquanto a L'Oréal, a Hermès e a Ahold Delhaize também registam quedas. Numa perspetiva anual, a Infineon, a ASML e a Siemens Energy continuam entre as empresas com melhor desempenho no índice, ao passo que as empresas de bens de luxo e parte do setor automóvel continuam a apresentar um desempenho inferior.
EU50 (D1)
O contrato de futuros do Euro Stoxx 50 subiu para novos máximos históricos acima dos 6 400 pontos, prolongando a sua forte tendência de alta. As ações europeias têm-se revelado mais resilientes do que as suas congéneres norte-americanas e asiáticas, no contexto da recente volatilidade nas ações do setor dos semicondutores e dos chips de memória, enquanto as ações do setor tecnológico estão a registar uma recuperação durante a sessão de hoje.
A economia da zona euro estabiliza após dois meses de contração
O PMI Composto da zona euro subiu de 48,5 em maio para 50,0, registando o seu valor mais elevado em três meses e o primeiro regresso a território de expansão desde março. O setor dos serviços mantém-se em contração, com 49,4, embora o ritmo de declínio tenha abrandado consideravelmente, enquanto o setor industrial registou uma melhoria suficiente para compensar a fraqueza dos serviços. Um dos desenvolvimentos mais importantes foi o abrandamento acentuado da inflação dos custos, com a inflação dos custos dos fatores de produção no setor dos serviços a registar a sua maior descida desde o início do inquérito em 1998 (excluindo o período de confinamento devido à COVID), refletindo em grande parte a diminuição das pressões sobre os preços da energia na sequência do conflito no Médio Oriente. O emprego estabilizou após a acentuada descida registada em maio, enquanto as expectativas das empresas melhoraram para o seu nível mais elevado desde o início do conflito. Em termos globais, os dados reduzem a probabilidade de novos aumentos das taxas de juro pelo BCE a curto prazo.
Análise por país
Alemanha
- PMI dos serviços: 48,6 (contra 46,8 previsto; 46,8 anterior);
- PMI composto: 49,5 (contra 48,0 previsto; 48,0 anterior);
- O setor dos serviços manteve-se em contração pelo terceiro mês consecutivo, embora ao ritmo mais lento desde abril. As pressões sobre os custos diminuíram significativamente, apesar da procura ainda fraca, especialmente proveniente do estrangeiro.
França
- PMI dos serviços: 46,8 (contra 47,4 esperados; 47,4 no mês anterior);
- PMI composto: 47,2 (contra 47,6 esperados; 47,6 no mês anterior);
- A atividade empresarial contraiu-se ao ritmo mais lento desde março, na sequência de um mês de maio excecionalmente fraco. A confiança das empresas melhorou modestamente, enquanto as pressões sobre os custos enfraqueceram pela primeira vez desde outubro.
Itália
- PMI dos Serviços: 50,2 (em linha com as expectativas; anterior 49,4);
- PMI Composto: 50,8 (contra 50,9 esperados; anterior 50,4);
- A atividade económica regressou ao crescimento após três meses de contração, apoiada por uma procura interna mais forte. A inflação dos custos e dos preços continuou a abrandar, enquanto a confiança das empresas atingiu o seu nível mais elevado desde novembro.
Espanha
- PMI dos serviços: 54,2 (contra 50,9 esperado; anterior: 50,1);
- PMI composto: 53,3 (contra 50,9 esperado; anterior: 50,2);
- A Espanha registou o crescimento mais forte da atividade empresarial e das novas encomendas este ano, com o emprego a crescer ao ritmo mais rápido desde março e a inflação dos preços de produção a cair para o seu nível mais baixo desde janeiro.
EUR/USD (D1)
O par EUR/USD recuou para cerca de 1,144, apesar dos dados relativamente sólidos do PMI da zona euro. Os mercados parecem estar a interpretar os números mais recentes como um fator que apoia uma pausa prolongada do BCE, enquanto os preços mais baixos do petróleo continuam a reduzir os riscos de inflação em toda a zona euro.
Abertura do Mercado Europeu | 03/07/26
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Destaques da manhã (03.07.2026)
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