Macroeconomia e moedas O Reino Unido numa encruzilhada: o crescimento do PIB no quarto trimestre foi de apenas 0,1% em relação ao trimestre anterior , combinado com um declínio no PIB per capita, confirmando uma desaceleração económica real. Isso aumenta a pressão sobre o Banco da Inglaterra (BoE) para considerar cortes mais agressivos nas taxas de juro.



Após uma forte recuperação na sessão anterior, estamos a assistir a uma correção moderada. O ouro está a ser negociado abaixo dos 5100 dólares, a prata permanece acima dos 83 dólares e a platina mantém-se ligeiramente acima dos 2100 dólares. Aumento da oferta de prata: Há um aumento notável nas vendas de prata para sucatas nos EUA. Isso pode impulsionar os volumes de reciclagem e ajudar a reduzir o défice global de oferta. Fonte: XTB Research Época de divulgação de resultados e notícias corporativas Unilever (-3%): Embora as vendas subjacentes tenham crescido 4,2% em relação ao ano anterior, acima do esperado, a receita total ( € 12,6 mil milhões ) ficou aquém das estimativas, levando a uma queda de 3% na primeira hora de negociação.



Embora as vendas subjacentes tenham crescido 4,2% em relação ao ano anterior, acima do esperado, a receita total ( ) ficou aquém das estimativas, levando a uma queda de 3% na primeira hora de negociação. Mercedes-Benz (-2%): A montadora reportou uma queda impressionante de 57% nos lucros anuais, em grande parte devido a custos relacionados a tarifas estimados em US$ 1,2 mil milhões. O lucro operacional de 2025 ficou em 5,8 mil milhões de euros, ficando aquém da previsão de 6,6 mil milhões de euros.



A montadora reportou uma queda impressionante de 57% nos lucros anuais, em grande parte devido a custos relacionados a tarifas estimados em US$ 1,2 mil milhões. O lucro operacional de 2025 ficou em 5,8 mil milhões de euros, ficando aquém da previsão de 6,6 mil milhões de euros. Recuo do setor tecnológico: A Cisco registou uma queda de 7% nas negociações pós-mercado, após resultados trimestrais decepcionantes. A Robinhood registou uma queda de quase 9% ontem, uma vez que as receitas relacionadas com criptomoedas não corresponderam às expectativas. Lista de observação: O foco muda para a Applied Materials e a Arista Networks , ambas a divulgar os seus resultados após o encerramento do mercado de hoje.

A registou uma queda de nas negociações pós-mercado, após resultados trimestrais decepcionantes. Criptomoedas e Política Bitcoin estabiliza: Após a forte queda de ontem, o BTC mantém-se estável acima dos $67.000 . O Ethereum (ETH) está a recuperar após a sua recente queda abaixo do nível psicológico de $2.000.

Após a forte queda de ontem, o BTC mantém-se estável acima dos . O Ethereum (ETH) está a recuperar após a sua recente queda abaixo do nível psicológico de $2.000. A disputa Powell: Scott Bessent indicou que, após consultas jurídicas, a investigação sobre a posição de Jerome Powell provavelmente será conduzida pelo Comitê Bancário do Senado, e não pelo Departamento de Justiça.

