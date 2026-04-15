Resumo do mercado: o setor do luxo sob pressão, a IA impulsiona a divergência no mercado

As ações europeias continuam a figurar entre os principais ativos com desempenho inferior, na sequência da guerra no Irão e do choque energético associado. No entanto, há sinais crescentes de que a pressão de venda na região poderá estar a aproximar-se de um ponto de esgotamento a curto prazo. No entanto, independentemente de o conflito terminar num cessar-fogo agora ou numa fase posterior, as suas consequências deverão deixar uma marca duradoura na economia europeia. Os preços mais elevados da energia poderão pesar sobre as expectativas de crescimento dos lucros das empresas, mantendo a inflação elevada, o que levará os bancos centrais a manter uma postura monetária mais cautelosa. Consequentemente, as previsões de crescimento global continuam a deteriorar-se. O desempenho de hoje dos principais índices europeus reflete este cenário misto. O FTSE 100 do Reino Unido subiu cerca de 0,1%, o CAC 40 da França desceu 0,6%, o DAX da Alemanha está a ser negociado praticamente estável em comparação com o fecho de ontem, enquanto o IBEX 35 de Espanha também está a perder cerca de 0,6%. Os resultados empresariais de hoje destacam uma clara divergência entre setores. Partes do mercado — particularmente os bens de luxo — enfrentam pressão significativa e revisões em baixa das expectativas, enquanto a tecnologia e os semicondutores continuam a beneficiar da forte tendência impulsionada pela IA. Como resultado, as condições de mercado permanecem altamente seletivas, com a rotação setorial a continuar a desempenhar um papel fundamental na definição do sentimento dos investidores. Kering: a empresa e o setor de luxo em geral estão sob pressão significativa após resultados mais fracos no primeiro trimestre, o que desencadeou uma onda de vendas generalizada em toda a indústria (incluindo a LVMH e a Hermès). A principal preocupação continua a ser o enfraquecimento da procura por marcas premium, particularmente a Gucci, levantando questões sobre a sustentabilidade da recuperação do setor.

a empresa e o setor de luxo em geral estão sob pressão significativa após resultados mais fracos no primeiro trimestre, o que desencadeou uma onda de vendas generalizada em toda a indústria (incluindo a LVMH e a Hermès). A principal preocupação continua a ser o enfraquecimento da procura por marcas premium, particularmente a Gucci, levantando questões sobre a sustentabilidade da recuperação do setor. Hermès : apesar de ser considerada uma das empresas mais fortes no setor do luxo, a ação também está a cair acentuadamente, à medida que os investidores reagem a resultados decepcionantes e a uma reavaliação mais ampla em todo o setor. O mercado está cada vez mais a tratar até mesmo as marcas de topo como parte de uma correção mais ampla do sentimento em relação aos bens de luxo.

: apesar de ser considerada uma das empresas mais fortes no setor do luxo, a ação também está a cair acentuadamente, à medida que os investidores reagem a resultados decepcionantes e a uma reavaliação mais ampla em todo o setor. O mercado está cada vez mais a tratar até mesmo as marcas de topo como parte de uma correção mais ampla do sentimento em relação aos bens de luxo. ASML: os resultados corroboram a narrativa de um boom contínuo dos semicondutores impulsionado pela inteligência artificial, contrastando com a fraqueza noutros setores. A empresa sinaliza uma forte procura sustentada por infraestruturas de chips, reforçando a força relativa do setor tecnológico em relação ao mercado em geral. Recebemos também dados macroeconómicos sobre a inflação em França e a produção industrial na zona euro, ambos apontando para sinais de relativa estabilização. Em França, a inflação de março ficou ligeiramente acima das expectativas numa base mensal, enquanto a taxa anual do IHPC subiu para 2,0% contra a previsão de 1,9%. Apesar disso, a inflação permanece globalmente estável e próxima da meta do Banco Central Europeu, o que — dadas as preocupações anteriores sobre pressões de preços impulsionadas pela energia — reduz a probabilidade de uma postura política mais restritiva.

a inflação de março ficou ligeiramente acima das expectativas numa base mensal, enquanto a taxa anual do IHPC subiu para 2,0% contra a previsão de 1,9%. Apesar disso, a inflação permanece globalmente estável e próxima da meta do Banco Central Europeu, o que — dadas as preocupações anteriores sobre pressões de preços impulsionadas pela energia — reduz a probabilidade de uma postura política mais restritiva. Na zona euro, a produção industrial surpreendeu positivamente, subindo 0,4% m/m contra os 0,2% esperados, enquanto a queda anual abrandou para -0,6% em comparação com a previsão de -1,4%. Isto sugere que a atividade industrial continua fraca, mas já não se está a deteriorar ao ritmo anteriormente esperado, apontando mais para uma estabilização em níveis baixos do que para um aprofundamento da fraqueza. Num sentido mais amplo, isto corrobora a visão da Europa como um mercado defensivo, mas não como um mercado a entrar numa nova fase de deterioração recessiva. No mercado de matérias-primas, o petróleo Brent mantém-se acima dos 95 dólares por barril, refletindo o risco geopolítico persistente e as tensões contínuas do lado da oferta. Os preços elevados do petróleo continuam a atuar como um fator inflacionista significativo, podendo influenciar as expectativas de política monetária e a dinâmica do crescimento global. No que diz respeito aos metais preciosos, assistimos a alguma realização de lucros após os recentes ganhos, indicando um arrefecimento a curto prazo da procura de refúgios seguros.

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