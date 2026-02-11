Os índices europeus estão a ser negociados hoje em baixa. O Euro Stoxx 50 caiu quase 0,2%, com uma retração semelhante visível no DAX alemão. Os futuros dos índices dos EUA também estão a cair. Enquanto isso, os metais preciosos estão a avançar: o ouro subiu mais de 1%, sendo negociado perto de $5.100/onça (o seu nível mais alto desde 30 de janeiro), enquanto a prata está a ganhar cerca de 3%. As ações da Novo Nordisk caíram mais de 3,5%, arrefecendo a recente recuperação. A Ferrari continua a ampliar os ganhos pós-resultados de ontem. O sentimento no setor bancário europeu continua fraco. Em contrapartida, as ações ligadas à mineração e às commodities estão a registar ganhos sólidos, ampliando o seu impulso de alta de longo prazo. Os bancos estão a impulsionar a temporada de resultados na Europa: o setor financeiro, que representa cerca de um terço da capitalização de mercado do MSCI Europe, está a registar a maior percentagem de resultados acima do esperado (cerca de 74%), com quase três quartos da sua capitalização de mercado já divulgada. Como resultado, os ganhos recentes do índice estão concentrados principalmente nos bancos.

Fora do setor financeiro, o quadro é menos convincente: a tecnologia está a apresentar surpresas positivas sólidas, mas os materiais e a energia estão a apresentar resultados mais fracos, enquanto o consumo discricionário continua sob pressão. Para que os índices europeus prolonguem a sua recuperação, será provavelmente necessária uma participação mais ampla do setor. Fonte: xStation5 Petróleo sobe com renovado risco de escalada no Médio Oriente O petróleo (OIL) está a subir após comentários de Donald Trump, que ameaçou enviar um segundo porta-aviões para mais perto do Irão, a menos que Teerão assine um acordo sobre mísseis balísticos e armas nucleares. Hoje, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão rejeitou qualquer negociação sobre a limitação das suas capacidades balísticas. Os mercados estão a interpretar isso como um sinal de potencial escalada no Médio Oriente e um risco percebido mais elevado de ação militar dos EUA contra o Irão. OIL (D1) Fonte: xStation5 Siemens Energy atinge níveis recordes A Siemens Energy está a demonstrar que o aumento na procura de energia e infraestrutura de rede está a traduzir-se em encomendas reais, particularmente em turbinas a gás e expansão da rede, apoiadas pela procura industrial, centros de dados e consumo de eletricidade impulsionado pela IA. Pontos principais (segundo a Bloomberg): As encomendas do grupo aumentaram mais de um terço em relação ao ano anterior , para 17,6 mil milhões de euros no primeiro trimestre fiscal; o negócio de turbinas a gás registou um número recorde de encomendas .



, para no primeiro trimestre fiscal; o negócio de turbinas a gás registou um . A procura está a ser impulsionada pelo aumento do consumo de eletricidade da indústria, centros de dados e aplicações de IA.



As ações subiram cerca de 25% desde janeiro, tornando-se um dos melhores desempenhos do DAX este ano.



A Siemens Energy planeia investir $1 mil milhões nos EUA (o seu maior mercado individual) para expandir a capacidade de produção de turbinas a gás e produtos de rede; os EUA representaram cerca de 40% das encomendas de turbinas a gás no primeiro trimestre.



(o seu maior mercado individual) para expandir a capacidade de produção de turbinas a gás e produtos de rede; os EUA representaram cerca de das encomendas de turbinas a gás no primeiro trimestre. O lucro do grupo mais do que duplicou para cerca de €1,1 mil milhões , apoiado por melhorias no negócio de tecnologia de rede e ganhos de produtividade na Siemens Gamesa .



, apoiado por melhorias no negócio de tecnologia de rede e ganhos de produtividade na . As encomendas da Gamesa caíram 34%, o que a empresa atribuiu a uma base de comparação difícil no ano anterior (incluindo um negócio de turbinas eólicas offshore no valor de cerca de 1,4 mil milhões de euros).



caíram 34%, o que a empresa atribuiu a uma base de comparação difícil no ano anterior (incluindo um negócio de turbinas eólicas offshore no valor de cerca de 1,4 mil milhões de euros). A administração reafirmou as suas orientações para 2026 e continua a esperar que a Gamesa atinja o equilíbrio financeiro no atual ano fiscal. ENR (D1) Fonte: xStation5

