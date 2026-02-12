​​​​​​​Ganhos cautelosos em Wall Street; tarifas e Ásia em recordes Os futuros dos índices dos EUA estão a ampliar os ganhos cautelosos após os fortes dados do mercado de trabalho americano divulgados ontem (US100: +0,1%; US500: +0,15%).



Em janeiro, o défice orçamental dos EUA foi inferior ao do ano anterior, em parte devido ao aumento das receitas aduaneiras. Os direitos aduaneiros totalizaram $30 mil milhões em janeiro e $124 mil milhões no ano fiscal até o momento, um aumento de 304% em relação a 2025. No entanto, a esperada decisão da Suprema Corte sobre as tarifas pode interromper as cobranças, enquanto o aumento dos custos do serviço da dívida e a falta de um cenário para cortes rápidos nas taxas continuam a pesar sobre as finanças públicas.



A Câmara dos Representantes dos EUA votou a favor da suspensão das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump ao Canadá, marcando uma rara reação bipartidária contra a autoridade executiva em matéria de comércio. No entanto, a medida ainda precisa da aprovação do Senado dos EUA e da assinatura de Trump para entrar em vigor.



O otimismo prevalece em toda a região Ásia-Pacífico após o forte relatório NFP dos EUA divulgado ontem. O índice MSCI Ásia-Pacífico atingiu um novo recorde histórico.



O Nikkei do Japão (+0,25%) e o KOSPI da Coreia do Sul (+2,8%) também bateram recordes no início das negociações, impulsionados pelas ações de tecnologia. O CHN.cash e o HK.cash subiram 0,7% pelo segundo dia consecutivo.



A Mercedes-Benz reportou uma queda maior do que o esperado de 57% no lucro operacional de 2025, para 5,8 mil milhões de euros, abaixo da previsão de 6,6 mil milhões de euros e abaixo dos 13,6 mil milhões de euros do ano anterior. A receita caiu 9%, para 132,2 mil milhões de euros.



A empresa enfrenta forte concorrência na China, tarifas e efeitos cambiais negativos. A margem dos automóveis de passageiros ficou em 5%. A médio prazo, a empresa tem como meta margens de 8 a 10% através de novos modelos e reduções de custos. O índice do dólar (USDIDX) está a recuperar 0,1%, interrompendo a sua recente série de perdas com os fortes resultados do NFP, que reduzem a necessidade de novos cortes nas taxas de juro nos EUA.



O dólar australiano, que estava sobrecomprado, está a registar a maior retração (AUDUSD: -0,15%). O EURUSD caiu 0,1%, para 1,186.



O petróleo Brent e o WTI estão a registar uma ligeira correção (cerca de -0,3%) após os ganhos de ontem, permanecendo dentro da tendência ascendente atual. O gás natural caiu 1,2%.



Os metais preciosos estão a recuar em meio a um maior apetite pelo risco e dados económicos sólidos nos EUA. O ouro caiu 0,6%, para $5.050 por onça, enquanto a prata caiu 1,2%, para $83,40 por onça.



O Bitcoin está a ser negociado estável, a $67.070, enquanto o Ethereum ganha 1,2%, para US$ 1.976.

