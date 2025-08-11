Rheinmetall cai 4% no contexto da cimeira entre Trump e Putin e das probabilidades de um cessar-fogo na Ucrânia📉

As ações do principal fabricante alemão de produtos de defesa Rheinmetall (RHM.DE) - um produtor de cartuchos de artilharia de 155 mm e de veículos militares - caíram hoje quase 4%, alargando uma tendência de baixa a curto prazo e recuando cerca de 20% em relação aos máximos históricos de 1 850 euros por ação. A empresa do setor da defesa apresentou recentemente lucros que ficaram aquém das elevadas expectativas do mercado, enquanto a sua avaliação - de acordo com as métricas convencionais do sector industrial - permanece extremamente elevada, reflectindo o otimismo dos investidores em relação a futuros contratos e a uma sólida carteira de encomendas.

A perspetiva de paz na Ucrânia e de um cessar-fogo está a drenar o ímpeto das acções do sector da defesa e a transferir capital para outros sectores do mercado, mesmo que as hipóteses de tréguas permaneçam incertas. É provável que a Rússia continue a negociar a partir de uma posição de força, exigindo partes significativas do leste da Ucrânia. A Europa, entretanto, planeia apoiar a independência da Ucrânia e espera-se que seja “mais difícil” para a Rússia lidar com ela nas negociações. Ações da Rheinmetall (intervalo D1) A Rheinmetall continua a ser um ator-chave na indústria de defesa europeia, mas dada a sua avaliação muito elevada, qualquer notícia relacionada com a paz na Europa poderá pesar fortemente no sentimento. Do mesmo modo, não é claro se a indústria pesada e as despesas com a defesa se manterão em níveis elevados se, na sequência de uma potencial “paz” na Ucrânia, a Rússia abandonar uma postura “escalada” por um período indefinido. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O preço das ações caiu abaixo das médias móveis exponenciais de 50 e 100 dias, enquanto a EMA200 em 1.300 euros sugere a possibilidade de um recuo adicional de ~15% num cenário de teste extremo da força da tendência - uma tendência em vigor desde o inverno de 2022. Fonte: xStation5

