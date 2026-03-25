A Rivian é uma empresa (ainda) nova e relativamente pequena no mercado da mobilidade elétrica, mas com um enorme potencial. Será que os riscos que a empresa enfrenta são igualmente enormes?

Os veículos elétricos, independentemente da atitude pessoal dos investidores individuais em relação a eles, continuarão a ser uma parte indispensável do setor automóvel e dos transportes durante muitos anos, se não décadas. A rivalidade entre a Tesla, a BYD e as empresas automóveis tradicionais está no centro do interesse e da investigação do mercado. No entanto, apesar da dimensão destes intervenientes e da intensidade da sua concorrência, isso não significa que já tenha sido dito tudo no que diz respeito aos modelos de negócio.

Tanto a Tesla como a BYD estão focadas na busca de economias de escala, o que empurra as margens no setor para novos mínimos, obriga a investimentos dispendiosos e alimenta guerras de preços. Os fabricantes de automóveis tradicionais, tanto nos EUA como na Europa, enfrentam claramente dificuldades em «reestruturar» as suas fábricas, gamas de modelos, concessionários e departamentos de design para os carros elétricos. Neste contexto, a abordagem «incremental» da Rivian é uma lufada de ar fresco na indústria e no mercado. As inovações em tecnologia de produção, gestão e materiais permitem que mesmo empresas relativamente pequenas concorram com grandes conglomerados, algo que teria sido difícil de imaginar há apenas cerca de uma década.

O próximo lançamento do modelo «R2» da empresa é, na opinião de muitos analistas e investidores, um momento decisivo para a empresa, e por boas razões. O R2 pode ser visto sob duas perspetivas. Por um lado, representa um afastamento do imperativo anterior da empresa: leveza e eficiência. Por outro lado, é um passo em direção à escalabilidade e ao crescimento, o que é essencial para que a empresa se torne mais do que uma curiosidade do mercado.

Até à data, a empresa dispõe de várias soluções exclusivas no setor, componentes proprietários e software capazes de competir com os líderes do setor, apesar de incorrer apenas numa fração dos custos de desenvolvimento e produção. A integração vertical de sistemas e soluções, bem como a plataforma, conferem também à empresa uma vantagem de que esta necessita desesperadamente num mercado ultracompetitivo.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Outro fator que confere à empresa uma vantagem, que não parece estar totalmente refletida no mercado, é o seu recente acordo com a Uber. Tendo em conta o potencial de fornecimento de veículos ao líder do mercado de serviços de transporte por aplicação, bem como a recente "joint venture" com a Volkswagen, a Tesla poderá vir a encontrar-se numa situação em que a Rivian «salta alguns passos» e começa a rentabilizar os robotaxis, contornando a maioria dos problemas com que a empresa de Elon Musk se debate.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Um fator adicional a favor da Rivian é o aumento dos preços dos combustíveis, difícil de ignorar. O mercado petrolífero não consegue livrar-se, nem sequer reduzir significativamente, da sua dependência do Médio Oriente, mas a economia global pode reduzir significativamente a sua dependência do petróleo. O preço da gasolina nos EUA subiu cerca de 30 % ao longo do último mês. Tendo em conta a crise de reputação quase permanente de Elon Musk entre os atuais e potenciais proprietários de veículos elétricos, os preços elevados dos combustíveis podem dar à Rivian a oportunidade de conquistar uma quota significativa do mercado no melhor momento possível, especialmente com o lançamento do R2 à vista.

No entanto, a empresa continua a enfrentar uma série de riscos, e não apenas oportunidades. À data de hoje, ainda não é rentável, embora a tendência esteja a melhorar significativamente. A empresa promete um crescimento significativo nos indicadores financeiros, e os dados corroboram parcialmente essas intenções, mas vale a pena perguntar:

Em que medida este crescimento já está descontado no preço (se é que está)? Qual é a probabilidade de a empresa concretizar um cenário de expansão tão ambicioso num mercado tão difícil?

Os investidores, tanto atuais como potenciais, estarão à procura de respostas para estas perguntas durante a teleconferência sobre os resultados da empresa, a realizar-se a 12 de maio.

RIVN.US (D1)

Fonte: xStation5

As ações da empresa têm vindo a registar uma tendência ascendente irregular desde o início de 2024. Um sinal muito importante é o cruzamento da MME100 com a MME200, o que constitui um forte sinal de alta. No entanto, convém recordar que a valorização, apesar dos recentes ganhos, continua muito abaixo dos níveis máximos registados aquando da oferta pública inicial (IPO) em 2021.