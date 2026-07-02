Rotação continua; o capital está a sair das empresas tecnológicas!

Os principais índices europeus estão a abrir em alta hoje, apesar da fraqueza em Wall Street — os futuros do Euro Stoxx 50 mantêm-se estáveis, enquanto o DAX alemão regista uma subida de 0,46%, tal como o EU50 (+0,29%), o UK100 (+0,45%) e o índice italiano ITA40 (+0,94%). O principal fator a impulsionar os mercados hoje é o relatório de emprego dos EUA referente a junho — a previsão mediana aponta para um aumento de 110 000 postos de trabalho, com uma taxa de desemprego de 4,3%, mas a ampla variação das estimativas (25 000–200 000) representa um risco elevado de uma surpresa que determinará se a Reserva Federal irá aumentar ainda mais as taxas de juro ainda este ano. A onda de vendas no setor tecnológico está a exercer pressão adicional sobre o sentimento do mercado — na sequência da notícia de que a Meta planeia vender o excesso de capacidade computacional de IA, o índice de semicondutores SOX caiu mais de 6% na quarta-feira, e os mercados bolsistas da Coreia do Sul e do Japão registaram quedas acentuadas. O iene valorizou-se repentinamente e a taxa de câmbio dólar/iene caiu para cerca de 161, na sequência de notícias de que o Japão estava a mudar a sua estratégia de intervenção cambial para uma abordagem mais «cirúrgica» contra os especuladores que apostam na desvalorização do iene, o que enfraqueceu ainda mais o dólar em todo o mercado. Os preços do petróleo caem pelo terceiro dia consecutivo — o Brent atinge o nível mais baixo dos últimos quatro meses, enquanto os preços do WTI descem entre 0,72 % e 0,86 %, na sequência dos progressos nas negociações entre os EUA e o Irão, em Doha, relativamente ao Estreito de Ormuz, o que atenua as preocupações com a inflação. O dólar americano registou uma ligeira desvalorização (-0,38%), enquanto o ouro subiu 0,78% e a prata 1,29%, beneficiando da fraqueza do dólar. No mercado bolsista europeu, os setores defensivos e cíclicos são os que apresentam melhor desempenho — Saúde (+1,98 %), Setor Financeiro (+1,22 %) e Bens de Consumo Discricionário (+1,09 %). Os setores da Tecnologia (-2,80 %) e das Comunicações (-0,75 %) apresentam um desempenho inferior, arrastando o índice Euro Stoxx 50 para baixo, apesar do forte desempenho dos restantes setores. Fonte: XTB Informações sobre a empresa A Bayer registou uma subida superior a 5% (o seu nível mais elevado em quase três anos) na sequência da criação de uma nova unidade, a Ruveon, para o seu negócio Roundup nos EUA, uma medida que o mercado está a interpretar como um passo no sentido de uma potencial cisão do grupo, reforçada ainda pela revisão em alta do Deutsche Bank para «comprar» e por um aumento de 33% no seu preço-alvo para 60 €.

As ações da Sodexo registam ganhos sólidos depois de a empresa ter revisto em alta a sua previsão de crescimento orgânico das receitas para o ano inteiro para 1,2–1,5%, na sequência de resultados do terceiro trimestre superiores ao consenso (6,17 mil milhões de euros contra uma estimativa de consenso de 6,04 mil milhões de euros).

A Volkswagen está a registar lucros apesar das tensões internas — a empresa prepara-se para uma reunião crucial do conselho de supervisão a 9 de julho, na qual se espera que seja tomada a decisão de eliminar até 100 000 postos de trabalho e encerrar quatro fábricas na Alemanha, uma medida que enfrenta forte oposição por parte dos sindicatos e do estado da Baixa Saxónia.

Os fabricantes de chips continuam sob pressão devido às quedas registadas no trimestre anterior — a Infineon Technologies registou uma descida de 3,20% e a ASML Holding de 3,14%, num contexto de onda de vendas no setor dos semicondutores nos EUA e na Ásia.

O Banco Nacional Suíço (SNB) determinou que o UBS já cumpre os requisitos de capital mais rigorosos introduzidos na sequência do colapso do Credit Suisse, enquanto o próprio UBS argumenta que os novos regulamentos são excessivamente restritivos e podem comprometer a competitividade do setor financeiro suíço.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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