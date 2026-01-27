A RTX Corp. (RTX.US), a maior empresa de defesa dos EUA e anteriormente Raytheon, apresentou resultados melhores do que os esperados para o quarto trimestre de 2025 e confirmou que o otimismo persiste também para 2026. Tanto a receita quanto o lucro por ação superaram as estimativas de Wall Street, reforçando a tendência de alta mais ampla em todo o espaço de defesa.
O catalisador de crescimento de longo prazo mais importante da empresa parece ser o programa “Golden Dome”, embora a incerteza em torno de sua execução, incluindo atrito político com o Canadá e discussões envolvendo a Groenlândia, possa atrasar qualquer prêmio de avaliação vinculado a lucros potenciais do projeto.
A RTX também foi recentemente apontada por Trump, que descreveu a empresa como a menos disposta a alinhar-se com as novas orientações da Casa Branca. Essa orientação está aumentando a pressão sobre os empreiteiros de defesa para investir mais agressivamente em fábricas domésticas e aumentar a capacidade de produção o mais rápido possível.
Resumo dos resultados apresentados pela empresa:
Resultados da RTX
-
Receita: $ 24.2 mil milhões, um aumento de 12% A / A e claramente acima das expectativas do mercado (cerca de $ 22.7 mil milhões).
- EPS ajustado: $ 1.55, acima do consenso (cerca de $ 1.47).
- Crescimento anual do EPS: +1%, sugerindo que o trimestre foi mais orientado para o volume do que para a margem.
- Geração de caixa: O fluxo de caixa livre de US$ 3,2 mil milhões e o fluxo de caixa operacional de US$ 4,2 mil milhões estavam entre os destaques mais fortes do relatório.
É importante ressaltar que todos os segmentos-chave contribuíram para o trimestre:
- Collins Aerospace
- Pratt & Whitney
- Raytheon
O GAAP EPS de US $ 1,19 foi prejudicado pela contabilidade de aquisição e itens de reestruturação. Para o mercado, a carteira de encomendas continua a ser o pilar central da história: A RTX comunicou uma carteira de encomendas de 268 mil milhões de dólares, incluindo 161 mil milhões de dólares na área comercial e 107 mil milhões de dólares diretamente ligados à defesa.
Panorama do ano de 2025
A melhoria acentuada no fluxo de caixa livre indica que a RTX está indo além da fase de “limpeza operacional” observada em anos anteriores:
- Receita: $88.6 mil milhões (+10% YoY).
- EPS ajustado: $6,29 (+10% em relação ao ano anterior).
- Fluxo de caixa livre: $7.9B, mais $3.4B YoY.
Perspectivas para 2026
A orientação para 2026 parece conservadora, mas altamente credível, com espaço para potenciais actualizações:
- Receita: $ 92- $ 93 mil milhões (5%-6% de crescimento orgânico).
- EPS ajustado: $6,60-$6,80.
- Fluxo de caixa livre: $8,25-$8,75 mil milhões.
A diferença entre o crescimento das receitas (+12%) e o crescimento do EPS ajustado (+1%) no quarto trimestre aponta para a pressão dos custos e/ou para o investimento na capacidade. Em 2026, o mercado estará a observar atentamente a alavancagem operacional. De um modo geral, a RTX entra em 2026 com dinamismo, uma grande carteira de encomendas e uma melhoria do fluxo de tesouraria, mas a história fundamental para os próximos trimestres será a das margens e da execução, e não apenas a da entrada de encomendas.
.
