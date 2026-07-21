SaaS: O que Explica a Queda das Ações de Software? - Morgan Stanley

Um conjunto de ações do setor do software, entendido principalmente como SaaS, tem registado um desempenho inferior ao dos principais índices bolsistas dos EUA em mais de 40 % já há algum tempo. Muitos líderes do setor caíram mais de 60 % em relação aos seus máximos. Isto não seria tão intrigante se a maioria destas empresas estivesse a apresentar sinais claros de fraqueza nos seus resultados, mas não é esse o caso.

Um mercado que compra ações, muitas vezes com saúde e perspetivas questionáveis, na esperança de um crescimento muito superior ao que o ambiente de mercado e/ou o modelo de negócio da empresa possam sugerir superficialmente, é um fenómeno bastante comum.

Os investidores que se desfazem em massa das ações de uma única empresa com base em mecanismos de mercado mal compreendidos, ou que estabelecem um preço para cenários catastróficos com uma probabilidade insignificante de ocorrerem, são muito mais raros, mas ainda assim ocorrem com alguma regularidade.

No entanto, extrapolar esse segundo processo para todo um setor, apesar dos bons resultados, e manter as avaliações abaixo dos níveis sugeridos mesmo pelos modelos de avaliação mais pessimistas, é quase sem precedentes. O fenómeno sem precedentes a que me refiro é o «SaaS-o-calypse», uma tendência de vendas massivas e persistentes no setor do software (o nome remete para o modelo dominante de «Software as a Service» no setor).

O Morgan Stanley já destacou este fenómeno, publicando um conjunto extenso de relatórios e recomendações para as empresas de SaaS e para o setor em si.

Acabou o potencial para estas empresas?

A dimensão da onda de vendas nas empresas de SaaS é agora tão profunda e tão desligada dos fundamentos que já não pode ser explicada por qualquer especulação (o termo «hipótese» não deve ser utilizado para soluções que, muitas vezes, ainda nem sequer existem) sobre o futuro desenvolvimento da IA. O banco de investimento comentou a situação deste segmento de mercado de forma ponderada, mas específica.

Os analistas do banco apontaram uma série de questões que estão a levar o mercado a reavaliar em baixa as empresas de SaaS. Uma delas é o grau de ameaça potencial ao modelo de negócio por parte da IA e da «inteligência agênica».

Na publicação, o analista refere-se ao quadro «Moat & Journey», que, de forma bastante simples, mede e explica o grau de dificuldade em replicar ou marginalizar o modelo de negócio de uma empresa. Como líderes em «resiliência», o banco destaca principalmente a cibersegurança (Palo Alto, Cloudflare), a Microsoft, determinadas empresas de nuvem (Datadog, Snowflake), a Shopify e a ServiceNow.

Esta última é particularmente interessante porque, apesar de a empresa ser líder na conceção e implementação de soluções de IA nas empresas, com um crescimento dos lucros de dois dígitos em relação ao ano anterior, a mera classificação como «SaaS» foi suficiente para que as ações perdessem mais de 60% da sua valorização em 1,5 anos.

Preço da ServiceNow (D1)

Apesar de alterações significativas no modelo de negócio e de uma melhoria constante nos resultados, as ações mantêm-se numa tendência de descida acentuada, lutando atualmente para preservar a sua tendência de subida a longo prazo. Fonte: xStation5

Outra questão muito interessante e importante levantada no relatório é a natureza cíclica do mercado, com o ciclo atual a apresentar valores extremos em todos os aspetos. O ponto-chave do argumento do ciclo, no entanto, é que o valor e os benefícios transitam por setores, indústrias e empresas sucessivas, dependendo da fase do ciclo de investimento. As empresas de software e SaaS encontram-se normalmente no final desse ciclo, e espera-se que desta vez não seja diferente.

Isto sugere que os resultados atuais das empresas de SaaS são um subproduto do ambiente de mercado e que o verdadeiro crescimento dos lucros ainda está por vir para estas empresas nas fases posteriores do «boom da IA». Tendo em conta as valorizações muito baixas com base nos múltiplos, a provável normalização das valorizações neste setor ao longo dos próximos 2 a 6 trimestres poderá ser muito acentuada.

As avaliações dizem mais do que as palavras

A reação do mercado ao relatório é bastante reveladora. Quase todas as empresas mencionadas no relatório registaram perdas significativas na sessão de hoje, apesar dos ganhos no mercado em geral e do sentimento globalmente positivo na sessão de terça-feira nos EUA. Isto pode demonstrar claramente a escala e a persistência, a profundidade, mas também a seletividade atualmente irracional na forma como a informação está a ser precificada, o que está a afetar o setor do SaaS.