A SAP, líder alemã no setor do software empresarial, tem atravessado um período muito difícil em termos de valorização. Desde o seu máximo histórico em 2025, a empresa perdeu cerca de 50 % do seu valor, tendo cerca de 30 % dessa queda ocorrido apenas em 2026.

SAP.DE (D1)

Os resultados da empresa, no entanto, não revelam nada que justifique quedas tão acentuadas. O que é que o mercado vê na SAP que não é visível à primeira vista nas demonstrações financeiras, e, mais importante ainda, será que a empresa mereceu realmente quedas tão acentuadas?

«SaaS-pocalypse» é um termo jornalístico que designa um fenómeno de mercado que temos vindo a observar há vários trimestres. Caracteriza-se por vendas massivas (muitas vezes muito massivas) em empresas baseadas em «SaaS», ou seja, «Software as a Service». Isto não se deve a uma perda repentina ou fundamental de atratividade deste modelo de negócio. Trata-se, antes, de uma consequência de uma «reorganização» esperada, mas mal definida, no mercado, à medida que a IA se torna mais ampla e profundamente integrada.

A SAP está rodeada por um oceano, não por um «fosso»

Os pressupostos são simples: se os modelos de IA atingirem um nível suficientemente elevado, serão capazes de recriar os produtos e serviços oferecidos atualmente pelas empresas de SaaS. Os defensores desta tese argumentam que modelos de IA suficientemente avançados serão capazes de reduzir o custo, os requisitos e o tempo necessários para criar software a tal ponto que as partes interessadas poderão construí-lo elas próprias, sem terem de comprar licenças dispendiosas ou perder tempo com a implementação.

Esta tese, no entanto, assenta num atalho mental de tão grande alcance que perde quase todo o contexto e as nuances pelo caminho, contexto e nuances sobre os quais estas empresas construíram os seus modelos de negócio.

O SAP e sistemas ERP semelhantes não são uma «aplicação» típica que possa ser simplesmente copiada pela IA ou substituída por soluções baseadas em modelos LLM. São um ambiente operacional empresarial completo: multicamadas, multimódulos, profundamente integrado em processos empresariais específicos e na conformidade regulamentar. Sistemas desta classe estão entre as construções de software mais complexas do mundo empresarial. Ainda hoje, os modelos de IA continuam a ter dificuldades em analisá-los, quanto mais em replicá-los.

Mesmo partindo de um pressuposto extremamente otimista de que a IA pode recriar na perfeição a funcionalidade dos sistemas SAP (ou de empresas semelhantes), isso resolveria apenas parte do problema. A aplicação é aqui o produto final, não a vantagem competitiva na sua totalidade. Replicar as vantagens organizacionais, processuais e de infraestrutura é ainda mais difícil, se não impossível.

A IA pode saber como programar um sistema corretamente. Mas será que a IA sabe de que solução o cliente realmente necessita? Essa é uma questão completamente diferente. Um dos elementos mais cruciais, mais dispendiosos e persistentemente subestimados do árduo processo de aquisição de software empresarial é o processo integrado de recolha de requisitos, conceção e implementação. Estas não são questões exageradas, são questões cujas respostas determinam a qualidade final do produto, o que, no caso do software empresarial, pode significar a diferença entre a sobrevivência e o fracasso de uma empresa. A narrativa sobre as vantagens da IA nesta área não se desmorona apenas, muitas vezes ignora completamente esta fase fundamental.

Também vale a pena refletir por um momento sobre a estrutura de custos e lucros das empresas de SaaS , incluindo a SAP. O principal fator de custos não são as matérias-primas ou os bens, mas sim o custo de contratação de engenheiros, gestores e consultores. São estas as pessoas que, graças à IA, poderão trabalhar de forma mais eficiente, apoiando diretamente a rentabilidade da empresa. Os modelos de IA apoiam o trabalho e a gestão e eliminam os processos mais tediosos e demorados, reduzindo diretamente os custos marginais do desenvolvimento de produtos.

Isto significa que as vantagens únicas e difíceis de replicar da empresa permanecem intactas : a marca, o conhecimento e a experiência, a base de clientes, a lógica e a conformidade regulamentar. Estes elementos permanecerão onde estão, mantendo a empresa à frente dos concorrentes, independentemente de quão baratos ou avançados os modelos de IA venham a tornar-se. Isto significa que a SAP só pode beneficiar da revolução da IA, não perder.

Vale também a pena abordar o elefante na sala: os EUA, o setor tecnológico americano e a política da nova administração em relação, entre outras coisas, à Europa. No software empresarial a este nível de sofisticação e escala, a SAP é o único interveniente cotado em bolsa na Europa. Os outros líderes, a Microsoft, a Oracle e a Workday, são empresas norte-americanas . No atual equilíbrio de poder, estas empresas criam uma vulnerabilidade e uma dependência que a Europa pode cada vez menos suportar.

Ritmo de crescimento vs. ritmo das expectativas

A avaliação da SAP também está sob pressão devido a preocupações mais realistas, menos motivadas pelo impacto de uma tecnologia que pode nunca se concretizar ou ficar muito aquém das esperanças e receios de muitos investidores. Essa preocupação prende-se com a taxa de crescimento da empresa.

Em 2024 e 2025, o mercado via a SAP como uma empresa em crescimento, mas, em 2025, de repente, isso parou. Porquê?

Este problema de perceção sobrepõe-se, em parte, às expectativas em relação à IA.

O mercado perdeu a confiança de que uma empresa que não aumenta o seu CAPEX em dezenas de por cento ao ano e não constrói centros de dados com elevado consumo energético possa crescer o suficiente para justificar os seus múltiplos de avaliação anteriores. Isto resume-se, em grande parte, aos conceitos de alavancagem operacional e valor terminal.

As empresas de SaaS, mesmo que sejam rentáveis hoje e estejam a crescer rapidamente, têm a alavancagem operacional descontada pelo mercado, e, por conseguinte, um valor terminal (alvo) muito inferior ao que as empresas do setor da IA prometem atualmente.

Os factos problemáticos são:

A divergência entre estas expectativas resume-se à diferença entre o que as empresas de SaaS já têm hoje e o que as empresas de IA poderão vir a ter, um dia.

O mercado não parece ter em conta se o modelo de uma determinada empresa está realmente sob pressão devido à adoção da IA, reavalia segmentos inteiros do mercado. O CEO da Palo Alto, Nikesh Arora, expressou isto de forma matizada: «O mercado deve aprender a distinguir entre empresas que serão prejudicadas pela IA, SaaS que devem adaptar-se à IA e SaaS que beneficiarão da IA.»

As preocupações quanto à qualidade do modelo de negócio da empresa não se refletem de forma alguma nos seus resultados financeiros. A empresa continua a bater recordes, e a taxa de crescimento mantém-se impressionante para uma entidade desta dimensão.

O crescimento das receitas provenientes da manutenção e das subscrições na SAP aumenta, em média, ano após ano, em mais de 10% e mais de 20%, respetivamente. Ao mesmo tempo, os custos relacionados com os serviços estão a crescer visivelmente mais lentamente do que as vendas, o que sustenta a rentabilidade, com a margem operacional a oscilar em torno dos 73%.

A SAP está a executar com sucesso a sua transformação a longo prazo, baseada na transição da empresa de um modelo de licenciamento para um modelo de subscrições.

Todas estas afirmações são claramente confirmadas pelos resultados mais recentes. A SAP registou mais um trimestre recorde: receitas a aumentar 6%, lucro líquido a aumentar quase 20%. Particularmente dignos de nota são os segmentos de nuvem, com um aumento de 20%, incluindo um crescimento da carteira de encomendas para quase 22 mil milhões de euros, contra os 18 mil milhões de euros do ano anterior. A empresa demonstra claramente que é beneficiária das mudanças estruturais, e não sua vítima.

Fonte: XTB Research, SAP, Bloomberg Finance

Ao agregar as previsões dos principais centros de análise, não há indícios de que as projeções para os próximos anos pressuponham um colapso do crescimento. Para 2026 e 2027, as receitas estão estimadas em 40 e 44 mil milhões de euros, com o EPS a expandir-se para mais de 7 euros em 2026 e mais de 8 euros em 2027. Isto implica não só a manutenção do crescimento, mas também a melhoria da rentabilidade. No contexto da SAP e das expectativas do mercado, vale também a pena referir que a empresa superou claramente as expectativas de EBITDA durante sete anos consecutivos.

Fonte: XTB Research, SAP, Bloomberg Finance

O que é que isto significa na prática?

Atualmente, o mercado:

Desvaloriza empresas de alta qualidade com base em ameaças que ainda não se concretizaram. Recompensa empresas cuja tese de crescimento se baseia em promessas e esperanças relativas a tecnologias cuja perceção está cada vez mais distanciada das realidades empresariais e técnicas.

A SAP é uma empresa que sobreviveu durante mais de meio século, uma empresa que definiu e estabeleceu padrões para o setor. Nem a SAP nem o SaaS vão a lado nenhum. Naturalmente, devemos também partir do princípio de que a tecnologia de «IA» e os modelos LLM permanecerão connosco durante muito tempo, e que o seu impacto no mercado será significativo.

No entanto, é necessário ceticismo e prudência ao avaliar o potencial e a natureza desse impacto. As capacidades destas soluções apoiam principalmente a rentabilidade das empresas de SaaS e realçam ainda mais as suas vantagens de mercado.

Um investidor cauteloso deve perguntar-se: valem as promessas cada vez mais ousadas em torno da inteligência artificial prémios de avaliação tão elevados? E os receios em relação aos atuais líderes de mercado são justificados?