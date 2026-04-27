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O setor dos semicondutores está em forte alta, impulsionado pela IA, com NVIDIA e Broadcom a liderarem um rally histórico e o ETF SMH a subir mais de 30% num mês.
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O crescimento assenta em três motores: inferência em IA, superciclo da memória HBM4 e expansão de chips customizados para big tech.
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Apesar do momentum, o setor enfrenta riscos como limitações energéticas, geopolítica e avaliações elevadas, aumentando o risco de correções.
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O setor dos semicondutores está em forte alta, impulsionado pela IA, com NVIDIA e Broadcom a liderarem um rally histórico e o ETF SMH a subir mais de 30% num mês.
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O crescimento assenta em três motores: inferência em IA, superciclo da memória HBM4 e expansão de chips customizados para big tech.
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Apesar do momentum, o setor enfrenta riscos como limitações energéticas, geopolítica e avaliações elevadas, aumentando o risco de correções.
O mercado financeiro global está de olhos postos no setor dos semicondutores. Impulsionado pela inteligência artificial, empresas como a NVIDIA e a Broadcom estão a liderar um rally histórico, com o ETF SMH a subir mais de 31% apenas no mês de abril e a fechar em terreno positivo por quase 18 dias consecutivos. Se no século XX o petróleo movia as economias, em 2026 é o silício que dita o ritmo da riqueza global.
Gráfico do ETF Van Eck Semiconductor desde 2020.
Os 3 principais motores do rally dos semicondutores
O que estamos a testemunhar é a convergência de três fatores que transformaram os chips de componentes cíclicos em ativos de infraestrutura estratégica.
1. A Era da Inferência e o Domínio da NVIDIA
A narrativa de 2024 e 2025 foi sobre "treinar" modelos de IA. Em 2026, o jogo mudou para a inferência, a execução desses modelos em escala global.
A NVIDIA, que detém uma fatia massiva do SMH, consolidou a sua arquitetura Blackwell como o padrão ouro, representando já 71% dos seus envios de GPU’s de alta gama este ano. Apesar de ligeiros atrasos na próxima geração (Rubin) devido a desafios na validação das memórias HBM4, a procura continua a superar a oferta numa proporção de 3:1.
2. O Superciclo de Memória (HBM4)
Um dos motores menos visíveis, mas mais potentes desta subida, é o setor de memória. A transição para a tecnologia HBM4 (High Bandwidth Memory) tornou-se o principal suporte para servidores de IA.
Empresas como a Micron e a SanDisk (integradas indiretamente através de fabricantes de equipamentos como a ASML) estão a ver as suas margens de lucro atingirem recordes históricos, com o mercado de DRAM a projetar um crescimento superior a 50% em receitas para 2026.
Estima-se que o mercado de memórias semicondutoras atravesse uma fase de escassez de longo prazo, que poderá prolongar-se até 2030, devido ao facto de a capacidade de produção ser inferior à procura.
3. Broadcom e o Silício Customizado
A Broadcom (AVGO) emergiu como a "surpresa" colossal de abril. Com parcerias com a Google e Antrophic (até 2031) para o desenvolvimento de chips customizados (TPU’s e MTIA) e colaboração estendida com a Meta (até 2029), a empresa viu as suas ações dispararem 36% este mês.
A Broadcom é agora o pilar que equilibra a dependência do mercado face à NVIDIA, oferecendo uma tese de "chips por medida" que os grandes “hyperscalers” exigem.
Os riscos: o setor de semicondutores pode corrigir?
Nem tudo é um mar de rosas. Depois de uma subida tão acentuada, impõe-se alguma prudência por parte dos investidores:
- A Muralha Energética: Os centros de dados de IA estão a atingir o limite das redes elétricas nacionais. Sem infraestrutura energética, a venda de chips pode abrandar.
- Geopolítica e Soberania: A corrida pela "IA Soberana", onde países como China e Arábia Saudita tentam construir os seus próprios clusters, criou um ambiente de sanções e subsídios que distorcem o livre mercado.
- Avaliações “Esticadas”: Com um P/E (Rácio Preço/Lucro) médio do setor a rondar os 32x, o mercado está a "precificar a perfeição nos resultados". Qualquer falha na entrega de resultados pode gerar correções violentas.
Conclusão: A festa já está a terminar?
Muitos analistas olham para o gráfico vertical do setor de semicondutores e gritam "bolha"! No entanto, as métricas atuais contam uma história diferente. Ao contrário da bolha das dotcoms, o crescimento explosivo das avaliações destas empresas está a ser acompanhado por crescimento real de lucros e cash flows.
Os semicondutores são hoje uma questão de segurança nacional para as superpotências e o principal motor de produtividade do mundo corporativo. O movimento agressivo do ETF SMH não é uma anomalia do mercado; é o mercado a precificar, em tempo real, a infraestrutura mais crítica do século XXI.
Para o investidor que está exposto a este setor e a indústrias interligadas, 2026 parece ser o ano em que a inteligência artificial se tornou realmente operacional. O silício pode ser o novo ouro e as minas ainda estão carregadas. Contudo, depois de subidas tão agressivas, sabemos que existe potencial de correções a curto prazo, ainda que isso possa não alterar o paradigma de médio prazo.
Ainda assim, quando um setor regista uma subida tão forte, é natural que a maioria das empresas valorize. No entanto, isso não significa que todas estejam devidamente avaliadas, algumas podem entrar em terreno de sobrevalorização, arrastadas pelo entusiasmo geral. Nesses casos, é essencial saber separar o trigo do joio.
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