As ações da Broadcom subiram na sequência do anúncio de acordos de longo prazo com a Google LLC e a Anthropic, melhorando significativamente as perspetivas da empresa no segmento das infraestruturas de inteligência artificial. No âmbito da colaboração com a Google, a Broadcom irá conceber e fornecer as próximas gerações de Unidades de Processamento Tensor (TPU) e componentes de rede para a infraestrutura de IA da Google até 2031. A parceria com a Anthropic inclui o fornecimento de acesso a aproximadamente 3,5 gigawatts de potência de computação TPU a partir de 2027, respondendo à crescente procura por soluções que suportem o desenvolvimento de grandes modelos de linguagem e aplicações de IA generativa. Parcerias em TPUs aumentam visibilidade de receitas no setor de semicondutores Estes contratos de longo prazo proporcionam à Broadcom estabilidade de receitas e uma melhor visibilidade da procura na indústria de semicondutores, onde os ciclos económicos são frequentemente voláteis e difíceis de prever. Ao mesmo tempo, os acordos reforçam a posição da empresa na corrida para dominar a computação de IA, competindo indiretamente com gigantes das GPU, como a Nvidia Corporation. Riscos do investimento na Broadcom Ao mesmo tempo, investir na Broadcom acarreta certos riscos, embora diferentes dos típicos das empresas focadas em IA: 1. Dependência da estratégia de IA do Google e evolução das TPUs A Broadcom depende fortemente da trajetória de gastos do Google em infraestrutura de IA e de potenciais alterações na arquitetura das TPUs. O Google retomou o desenvolvimento intensivo do seu próprio silício personalizado, o que poderá limitar a quota da Broadcom em futuros contratos de grandes GPUs, criando simultaneamente o risco de que alterações significativas no design do processador ou na implementação física das TPUs possam reduzir o valor dos acordos de longo prazo existentes. 2. Exposição a ciclos da procura, riscos geopolíticos e regulação da cloud A Broadcom está também exposta a flutuações na procura de infraestruturas de IA, a riscos geopolíticos na cadeia de abastecimento global e a potenciais regulamentações que afetem os grandes fornecedores de serviços na nuvem. Acordos com Google e Anthropic impulsionam crescimento da Broadcom Do ponto de vista do mercado, a Broadcom não só confirma o seu papel como um dos principais fornecedores de infraestruturas de centros de dados de IA, mas, graças aos novos acordos de longo prazo com a Google e a Anthropic, ganha também uma das fontes de receitas mais previsíveis no ecossistema da IA. A empresa encontra-se numa posição complexa: por um lado, beneficia do crescimento global das despesas com infraestruturas de IA; por outro, compromete-se a manter a liderança tecnológica e a estabelecer parcerias com os maiores intervenientes, o que aumenta tanto a valorização como a dinâmica de crescimento, mas também eleva o nível de risco. Broadcom consolida posição no mercado global de semicondutores e data centers de IA Os acordos com a Google e a Anthropic demonstram que a Broadcom se está a posicionar consistentemente como um interveniente-chave na infraestrutura de IA. Estas parcerias estratégicas proporcionam à empresa fontes de receitas estáveis, acesso a tecnologia de ponta e uma forte posição de mercado que se espera que cresça nos próximos anos, a par da ascensão da inteligência artificial e dos modelos generativos. A execução bem-sucedida destes contratos poderá contribuir para um maior crescimento do valor e reforçar a posição da Broadcom no setor global de semicondutores a médio e longo prazo. A Broadcom continua a ser uma escolha atraente para investidores que procuram exposição a empresas de IA, oferecendo fundamentos financeiros sólidos, embora enfrentando riscos tecnológicos, cíclicos e geopolíticos moderados. Gráfico AVGO.US (D1) xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.