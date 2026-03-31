Se olharmos para trás, para anos como 2023, 2024 ou 2025, as empresas mais comentadas, devido ao seu excelente desempenho mesmo em fases de queda do S&P 500, eram as conhecidas como as 7 Magníficas. Durante esses anos, estas empresas alcançaram rendimentos muito superiores aos do índice, o que as tornou o motor do mercado e um porto seguro para os investidores.

Esta correlação tão estreita com o S&P 500 explicava-se pelo seu enorme peso no índice e pela sensação de segurança que transmitiam: negócios sólidos, escaláveis e capazes de resistir mesmo em contextos de instabilidade.

No entanto, fatores como a recuperação do preço do petróleo, os enormes gastos em inteligência artificial e a saída de fluxos de diversos veículos de investimento alteraram essa dinâmica. Desde o início do ano, as empresas do grupo registaram quedas significativas, muitas delas mesmo antes do início do conflito no Médio Oriente.

Um início de ano decepcionante para as Sete Magníficas

As Sete Magníficas, grupo formado pela Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla e Nvidia, começaram o ano com um desempenho muito inferior ao dos exercícios anteriores. Depois de liderarem as subidas do S&P 500 durante dois anos consecutivos, este início de exercício revelou uma perda de impulso que surpreende os investidores e reabre o debate sobre a sustentabilidade da sua liderança bolsista.

Entre os fatores que explicam esta mudança de narrativa destacam-se as avaliações muito elevadas e o cansaço em relação à inteligência artificial, que gerou um ceticismo crescente quanto à possibilidade de os investimentos multimilionários em IA gerarem lucros a curto prazo. Isto refletiu-se claramente nos resultados da Microsoft e da Amazon: apesar de apresentarem números sólidos, o forte aumento do CAPEX destinado à IA provocou quedas acentuadas nas suas ações após a publicação dos resultados.

A isto junta-se uma rotação de carteiras. A fraqueza do setor tecnológico, especialmente visível em fevereiro, levou muitos investidores a transferir capital para setores com avaliações mais atrativas, como a energia, que, além disso, funcionou como cobertura face ao conflito geopolítico.

As 7 Magníficas vs. S&P 500: a mudança de tendência é evidente

Para comprovar a mudança de narrativa, basta observar o desempenho do grupo em comparação com o S&P 500 durante o último ano e neste início de ano.

Em 2025, o ETF Roundhill Magnificent Seven subiu 21,21%, contra os 16,1% do S&P 500.

Em 2026, no entanto, o ETF cai 15,93%, enquanto o S&P 500 recua 6,97%.

A diferença é clara. Enquanto em 2025 as Sete Magníficas impulsionaram o índice graças ao seu enorme peso, neste início de ano caíram mais do dobro do que o S&P 500. Esta situação contrasta com o que se verificou em anos anteriores, quando as suas quedas costumavam ser até menores do que as do índice, devido à confiança do mercado nos seus modelos de negócio.

Além disso, as quedas não foram homogéneas.

Alphabet A: –12,35%

NVIDIA: –10,18%

Tesla: –19,54%

Apple: –8,48%

Amazon: –13,64%

Microsoft: –26,23%

Meta Platforms: –20,36%

Por que razão as Mag7 estão em queda?

As razões por trás destas quedas têm sido diversas.

No caso da Meta, a empresa tem enfrentado, nas últimas semanas, várias pressões legais relacionadas com a proteção de dados e a possível dependência das suas aplicações, fatores que provocaram uma forte queda das ações.

Por outro lado, empresas como a Microsoft e a Amazon foram duramente penalizadas após anunciarem um aumento significativo no seu investimento em capex destinado à inteligência artificial até 2026. Embora estes investimentos visem reforçar a sua liderança tecnológica, o mercado interpretou o aumento das despesas como um sinal de pressão sobre as margens a curto prazo.

No caso da Tesla, a situação é especialmente delicada. As suas receitas provenientes de veículos elétricos têm sido ameaçadas pelo avanço de concorrentes chineses como a BYD, que continuam a ganhar quota de mercado a grande velocidade. Além disso, a empresa atravessa um momento de transição estratégica, centrada em impulsionar o desenvolvimento de robotaxis e do robô humanóide Optimus, iniciativas que geram expetativas, mas também incerteza.

Por seu lado, a Nvidia e a Alphabet foram das menos penalizadas. Ambas demonstraram uma melhor otimização de recursos e uma integração mais eficiente da inteligência artificial nos seus modelos de negócio. Ainda assim, as fortes subidas acumuladas nos últimos meses favoreceram movimentos de realização de lucros que explicam parte da correção recente.

Por fim, a Apple surpreendeu o mercado. Apesar de ter sido criticada no ano passado pela sua aparente lentidão na adoção da inteligência artificial, este início de ano colocou-a como um dos valores mais defensivos do grupo. A empresa apresentou bons dados de procura do iPhone e demonstrou um ritmo de despesas de capex mais contido do que o dos seus concorrentes, o que contribuiu para limitar as suas quedas.

Em conjunto, as maiores quedas concentram-se nas empresas em que o mercado percebe maior incerteza quanto à sua evolução futura, enquanto aquelas com modelos mais consolidados ou vantagens competitivas mais claras sofreram recuos mais moderados, mesmo num contexto de correção generalizada.

A IA já não é um catalisador universal: o mercado exige resultados tangíveis

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Se em 2023 bastava mencionar a palavra «IA» para atrair fluxos de investimento, em 2026 o mercado exige resultados concretos. A Microsoft e a Nvidia continuam a ser as grandes beneficiárias desta nova fase, graças à sua posição dominante em infraestruturas e chips. A Meta também conseguiu reposicionar-se com uma estratégia mais disciplinada e avanços próprios em modelos de IA.

A Alphabet e a Amazon, por outro lado, enfrentam um escrutínio maior, os investidores querem ver como monetizam os seus avanços e se conseguem manter a sua quota num ambiente cada vez mais competitivo. A Tesla sofre devido a fatores alheios à IA: pressão sobre os preços, desaceleração da procura e um ambiente industrial mais complexo.

Ponto de inflexão ou simples ajuste? O mercado procura sinais

A grande incógnita é se este mau início de ano representa uma mudança estrutural ou simplesmente uma pausa técnica após dois exercícios excecionais. Alguns analistas acreditam que o mercado está a ajustar as avaliações após um período de euforia, enquanto outros apontam que a desaceleração do consumo, a pressão regulatória e a concorrência crescente na IA podem estar a marcar um novo ciclo.

O que parece claro é que o grupo já não se move como um bloco homogéneo. A narrativa das Sete Magníficas fragmentou-se, obrigando os investidores a analisar cada empresa separadamente e a repensar a ideia de que este conjunto possa continuar a liderar o mercado indefinidamente.