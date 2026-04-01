As ações da EssilorLuxottica (EL.FR) e da L'Oréal (OR.FR) estiveram hoje no centro das atenções do mercado, na sequência de notícias publicadas pelo Il Sole 24 Ore segundo as quais a família Armani estaria a ponderar a entrada de dois ou três investidores estratégicos para adquirir uma participação de 15% na Giorgio Armani SpA. O testamento do fundador do grupo, falecido em 2025 aos 91 anos, indica a EssilorLuxottica, a L’Oréal e a LVMH como compradores preferenciais, com a possibilidade de, eventualmente, aumentarem a sua participação até 54,9%. A divisão da participação entre vários investidores, em vez da sua venda a uma única entidade, daria à fundação mais tempo para desenvolver uma estratégia de propriedade mais abrangente, reduzindo assim a pressão de negociação sobre os licitantes individuais. No caso da EssilorLuxottica, de acordo com relatos anteriores, a empresa estava disposta a adquirir entre 5% e 10% do capital social da Armani, sem garantir um lugar no conselho de supervisão. Este cenário é consistente com a estratégia do grupo até à data. A Armani é um parceiro de licenciamento fundamental no segmento dos óculos, pelo que o investimento seria de natureza defensiva e estratégica, garantindo a parceria existente. Vale a pena notar, no entanto, que a capitalização bolsista da EssilorLuxottica caiu em 2026 para aproximadamente 98,95 mil milhões de euros, representando uma queda de mais de 21% em relação ao ano anterior; a potencial aquisição das ações da Armani, por si só, não é, portanto, um catalisador suficiente para inverter esta tendência. A L'Oréal, por outro lado, confirmou oficialmente através do seu diretor financeiro, Christophe Babule, que irá «definitivamente» considerar a possibilidade de adquirir uma participação, tornando a empresa da Rue Royale uma das favoritas do mercado. Para a L'Oréal, a aquisição de uma participação, mesmo que minoritária, na Armani reforçaria a sua posição no segmento dos perfumes e cosméticos de luxo, onde a marca Armani Beauty gera receitas significativas. A EssilorLuxottica (EL.FR) está em baixa; a L'Oréal (OR.FR) está em alta, porquê? A L'Oréal já detém uma licença para fabricar perfumes e cosméticos da Armani Beauty, pelo que este investimento garante à empresa uma fonte de receitas de mil milhões de dólares. Num cenário com vários investidores, a L'Oréal poderia adquirir uma participação de controlo e assumir a liderança na definição da parceria. A EssilorLuxottica, por outro lado, declarou a sua disponibilidade para adquirir apenas 5 a 10% sem um lugar no conselho de supervisão, o que implica uma posição passiva e minoritária, sem influência real na estratégia da marca. Numa estrutura com múltiplos investidores, a participação da EL seria ainda menor, e imobilizar capital numa empresa de moda sem um claro valor acrescentado poderia ser percebido pelo mercado como uma jogada arriscada, dado o nível de endividamento mais elevado da empresa em comparação com o da L’Oréal. EssilorLuxottica (D1) Fonte: xStation5

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