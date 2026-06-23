Nas últimas semanas, tem-se verificado uma clara deterioração da situação das empresas do setor tecnológico, com exceção dos fabricantes de semicondutores. Os retornos das ações destes últimos, desde março deste ano, têm-se situado na casa dos três dígitos, enquanto todas as empresas de hiperescala perderam, desde alguns até várias dezenas de por cento do seu valor de mercado, só no último mês.

Não deveriam as ações destas entidades ser consideradas no contexto do investimento em IA?

Problemas com a monetização

Os investimentos maciços em IA por parte dos líderes do setor tecnológico dos EUA exigem uma justificação sólida sob a forma de monetização. Esta deve ser concreta para manter os índices próximos dos seus máximos. É precisamente esta confiança vacilante na monetização que está a exercer pressão sobre os mercados. De que forma?

Até à publicação dos próximos resultados financeiros, a maior parte do mercado vê-se obrigada a especular; no entanto, já existem hoje agregadores de dados especializados que indicam onde e em que medida a monetização está a falhar. Um deles é o Índice de Despesas LLM da Silicon Data.

Fonte: Bloomberg Finance Lp.

Como pode ver, nos últimos meses, este gráfico tem demonstrado uma correlação muito elevada com as avaliações das empresas de hiperescala. Este índice constitui um dos indicadores indiretos e sinais antecipados no que diz respeito às despesas com IA. Recentemente, registou uma queda acentuada, arrastando consigo o setor tecnológico. Ao mesmo tempo, as empresas de semicondutores estão a ter um bom desempenho, uma vez que obtêm lucros com a fornecimento de hardware, e não com a própria IA.

Na indústria da IA, observa-se atualmente uma segmentação em «duas velocidades» — inteligência «baixa» e «alta» ou «de vanguarda». Ao analisar as tendências nos preços e nas capacidades dos modelos LLM, verifica-se que, embora as capacidades de IA «de gama alta» (por exemplo, Fable, Mythos, ChatGPT 5.5, etc.) sejam impressionantes, os seus preços são igualmente elevados. Os modelos de «gama baixa», por sua vez, estão a sofrer uma hiperdeflacção deliberada dos preços. Consequentemente, as empresas estão a limitar cada vez mais a utilização da IA de «gama alta» em favor da IA de «gama baixa», que é suficiente para a maioria das aplicações.

Precedentes e previsões

A transição para modelos mais baratos e a otimização não são fenómenos novos, o que é visível no gráfico anexado anteriormente. Já se puderam observar subidas e descidas acentuadas no primeiro trimestre deste ano, o que coincidiu com ondas de vendas em empresas de hiperescala.

Uma característica da oferta e da procura é que, na ausência de variáveis externas (como a logística), à medida que o preço se aproxima de zero, a procura tende para o infinito. Os tokens de IA são um exemplo ideal de um bem que, em termos práticos, se aproxima mais destas considerações teóricas.

Fonte: Bloomberg Finance Lp.

Se o preço baixar, tal como se prevê que a próxima geração de processadores «Blackwell» venha a permitir (os analistas da SemiAnalysis referem reduções de custos de cerca de 99%), é de esperar que o setor, ao longo do tempo, se adapte às novas realidades. As soluções baseadas em IA irão subir na cadeia de criação de valor, melhorar as margens e, com o tempo, permitir novas ondas de investimento em tokens. No entanto, este processo levará tempo — tempo que muitos investidores não têm. O desfasamento das avaliações em relação ao próprio índice de investimento em IA também é visível no gráfico.

As preocupações quanto à monetização da IA podem persistir, e ainda existe margem para novas quedas. No entanto, o atual episódio de vendas massivas representa mais um pequeno obstáculo para o mercado em alta da IA do que um obstáculo intransponível. Uma verificação concreta da tese que sustenta os investimentos em IA ocorrerá provavelmente no final deste ano ou no início do próximo. Fundamentais neste processo serão os prospectos de oferta pública inicial (IPO) da Anthropic e da OpenAI, que poderão chegar aos investidores dentro de algumas semanas.

MSF.US (D1)

As ações da Microsoft encontram-se agora a apenas cerca de 5 % de um nível de resistência extremamente importante, em torno dos 300 dólares. Trata-se de níveis que foram testados durante as quedas registadas no início de 2025 e 2026. Analisando o histórico da evolução dos preços, é possível observar o padrão "death cross" das médias móveis, que constitui um forte sinal de baixa.

Fonte: xStation5