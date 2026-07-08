A Meta Platforms tem vindo a investir dezenas de milhares de milhões de dólares em inteligência artificial há anos, mas o mercado tem, em grande parte, encarado estas despesas como um custo. O anúncio do Meta Compute — a comercialização da sua própria infraestrutura de IA — poderá ser o primeiro sinal de que a era dos gastos maciços em IA está a começar a transitar para uma fase de monetização. Consequentemente, os investidores apressaram-se a vender ações de empresas de memória para centros de dados, partindo do princípio de que a Meta dispõe de capacidade computacional excedentária. Esta pode ser uma interpretação excessivamente simplista. Embora uma execução deficiente do novo negócio da Meta possa constituir um sinal de alerta, o seu sucesso poderá revelar-se um dos desenvolvimentos mais otimistas para todo o setor da IA.

A Meta Compute poderá criar uma nova fonte de receitas com margens elevadas para a Meta, através do aluguer de capacidade computacional e de modelos de IA.

De acordo com o Morgan Stanley, o aluguer de 250 MW de capacidade computacional poderia aumentar o lucro por ação da Meta em cerca de 3 dólares em 2028, enquanto um cenário de 1 GW poderia impulsionar o lucro por ação em até 11,9 dólares — o que equivale, aproximadamente, a 50 % dos lucros anuais projetados da empresa para 2025.

Se a infraestrutura de IA começar a gerar um fluxo de caixa significativo, as atuais avaliações das maiores empresas de hiperescala do mundo poderão revelar-se demasiado conservadoras.

Será que o mercado tirou conclusões precipitadas?

A reação mais forte do mercado na sequência das notícias sobre a Meta Compute foi uma onda de vendas de ações de empresas fornecedoras de memória utilizada em centros de dados de IA. Os investidores concluíram que, se a Meta planeia alugar a sua própria capacidade computacional, provavelmente dispõe de mais infraestrutura de GPU do que aquela de que necessita atualmente, o que implica uma menor procura futura por memória HBM, módulos DDR5 e SSDs empresariais.

Esse cenário é certamente possível, mas está longe de ser a única explicação. A Meta pode estar simplesmente a procurar melhorar as taxas de utilização da infraestrutura que foi construída para a expansão a longo prazo do seu ecossistema de IA. Por outras palavras, a empresa pode estar a tentar aumentar o retorno dos investimentos que já realizou, em vez de reduzir os investimentos futuros.

O mercado passou com notável rapidez das notícias sobre um novo modelo de negócio para a conclusão de que o setor da IA enfrenta um excesso de oferta estrutural de GPUs. A história sugere que, muitas vezes, o oposto é verdadeiro — assim que a infraestrutura começa a gerar receitas, as empresas costumam investir de forma ainda mais agressiva, em vez de abrandar as despesas de capital.

O enorme potencial da Meta Compute

Talvez o aspeto mais interessante resulte das estimativas do Morgan Stanley relativamente ao potencial impacto financeiro da Meta Compute. O banco acredita que a Meta poderia comercializar parte da sua infraestrutura de IA através do aluguer de capacidade computacional a clientes terceiros, sem necessariamente criar um concorrente em grande escala à AWS ou ao Microsoft Azure.

De acordo com o Morgan Stanley, o aluguer de cerca de 250 MW de capacidade computacional durante um ano, a aproximadamente 40 dólares por watt, poderia aumentar o lucro por ação da Meta em 2028 em cerca de 3 dólares. Num cenário mais otimista, envolvendo a comercialização de aproximadamente 1 GW, o impacto potencial ascende a quase 12 dólares por ação, o que equivale a quase um terço dos lucros anuais projetados da empresa.

Naturalmente, isto não significa que tal cenário venha a concretizar-se. No entanto, ilustra claramente a magnitude da alavancagem operacional inerente à infraestrutura de IA e sugere que o mercado poderá ainda estar a subestimar significativamente a oportunidade de monetização.

O sucesso do Meta Compute não significa necessariamente problemas para a indústria de memória

As preocupações atuais dos investidores centram-se principalmente na procura futura de memória HBM, módulos DDR5 e outros componentes utilizados em centros de dados de IA. Se a Meta aumentar a utilização dos seus clusters de GPU existentes, parte do mercado assume automaticamente que as futuras encomendas de hardware irão diminuir.

No entanto, isto ignora a variável mais importante da equação — o retorno do investimento. Se o aluguer de capacidade computacional se revelar rentável, cada cluster de IA adicional torna-se economicamente mais atraente. Uma receita mais elevada gerada por cada GPU implementada significa períodos de retorno mais rápidos e incentivos mais fortes para continuar a expandir a infraestrutura.

Paradoxalmente, a execução bem-sucedida do Meta Compute poderá, em última análise, sustentar a procura a longo prazo por GPUs, aceleradores de IA e memória avançada, em vez de a enfraquecer. A questão fundamental não é se a Meta dispõe atualmente de capacidade disponível, mas sim se conseguirá atrair clientes suficientes para rentabilizar esses recursos.

A maior ameaça poderá não ser os fabricantes de chips

As empresas cujo modelo de negócio assenta quase inteiramente no aluguer de capacidade de GPU parecem consideravelmente mais vulneráveis. Empresas como a CoreWeave e a Nebius construíram a sua estratégia em torno do fornecimento de poder de computação a empresas que desenvolvem aplicações de IA.

Se a Meta, a Microsoft, a Google e a Amazon começarem a oferecer serviços semelhantes em grande escala, a vantagem competitiva destes fornecedores especializados poderá deteriorar-se rapidamente. Os maiores hiperescaladores do mundo beneficiam de custos de financiamento significativamente mais baixos, de infraestruturas globais, de ecossistemas de software integrados e de relações estabelecidas com clientes empresariais.

Na prática, a Meta Compute poderá não representar uma ameaça para o próprio setor da IA, mas sim o início de uma consolidação no mercado de nuvem de GPU. Os operadores especializados poderão enfrentar a maior pressão competitiva, enquanto o novo negócio da Meta poderá vir a tornar-se, a longo prazo, um importante motor de lucros. Tal cenário seria também altamente otimista para Wall Street no seu conjunto.

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A IA está a consumir enormes quantidades de capital, mas o mercado pode estar a ter uma visão demasiado curta

De acordo com as estimativas, prevê-se que os maiores hiperescaladores do mundo invistam aproximadamente 750 mil milhões de dólares em infraestruturas de IA durante 2026. Para muitos investidores, estas despesas são vistas principalmente como um entrave ao fluxo de caixa livre e uma fonte de incerteza relativamente aos retornos futuros.

A história conta-nos algo diferente. Todas as grandes plataformas tecnológicas — desde a computação em nuvem até à Internet e às comunicações móveis — passaram por uma fase de despesas de capital excepcionalmente elevadas antes de entrarem num período de rápida monetização. O investimento maciço vem primeiro; o fluxo de caixa significativo surge posteriormente.

Se a Meta Compute for bem-sucedida, poderá tornar-se um dos primeiros sinais claros de que o setor da IA está a ultrapassar a fase de construção de infraestruturas e a entrar na fase de geração de fluxo de caixa. Do ponto de vista do investimento, isso seria muito mais significativo do que mais um trimestre recorde de despesas de capital em IA.

Vale também a pena notar que partir do princípio de que as maiores empresas tecnológicas do mundo estão a investir coletivamente biliões de dólares apenas para, em última análise, destruir valor para os acionistas parece bastante ingénuo. Embora os investidores se concentrem atualmente quase exclusivamente nos custos, o objetivo a longo prazo das «Big Tech» pode ser o de captar uma quota cada vez maior dos lucros gerados em dezenas de setores através de agentes de IA, modelos proprietários e custos de inferência mais baixos.

As previsões sugerem que, após este período de investimento recorde em IA, os maiores «hyperscalers» poderão começar a gerar um fluxo de caixa livre (FCF) em rápida aceleração a partir de 2028. Tal marcaria uma transição de uma fase de forte investimento de capital para uma fase centrada na monetização da infraestrutura de IA e na expansão da rentabilidade. Se estas projeções se revelarem corretas, os gastos atuais com IA poderão tornar-se a base para a próxima década de crescimento do fluxo de caixa.