Em 2026, as maiores empresas tecnológicas do mundo poderão gastar até 760 mil milhões de dólares em infraestruturas de inteligência artificial, enquanto as receitas geradas diretamente pelos produtos de IA são estimadas, de forma não oficial, em apenas 80 a 150 mil milhões de dólares. Este desequilíbrio crescente está a inquietar cada vez mais os investidores, que começam a questionar-se se o atual boom da IA representa o início de uma nova era tecnológica ou apenas mais uma corrida dispendiosa pelo domínio do mercado. O mercado já não questiona o potencial transformador da IA; em vez disso, está focado na rapidez com que estes investimentos se podem traduzir em fluxos de caixa tangíveis. Esta mudança é particularmente visível no desempenho do mercado acionista, onde os fabricantes de semicondutores e os fornecedores de infraestruturas têm apresentado um desempenho significativamente superior ao das empresas que financiam o ecossistema mais alargado da IA. A história dos mercados de capitais sugere que tensões semelhantes surgiram durante a expansão da Internet, das redes de telecomunicações e da computação em nuvem. A questão fundamental permanece inalterada: quem irá, em última análise, captar as rendas económicas geradas pela transformação tecnológica mais significativa das últimas décadas?

Os investidores estão a prestar maior atenção aos retornos da IA

Nos últimos dois anos, os investidores têm-se concentrado principalmente na escala dos gastos anunciados pelas maiores empresas de tecnologia. A Amazon, a Microsoft, a Alphabet, a Meta e a Oracle têm vindo a expandir consistentemente os orçamentos destinados a centros de dados, processadores avançados e à infraestrutura informática necessária para apoiar o desenvolvimento da IA.

Não é, portanto, surpreendente que os investidores estejam cada vez mais a questionar a relação entre os gastos e a futura geração de receitas. Se o setor está atualmente a investir entre cinco e nove dólares por cada dólar de receita projetada em IA, os mercados esperam, naturalmente, provas de que tal alocação de capital se justifica economicamente.

Não é por acaso que a valorização relativa das «hiperscalers» norte-americanas, em comparação com o setor dos semicondutores, tem vindo a registar uma tendência de descida. Os investidores parecem cada vez mais dispostos a recompensar as empresas que fornecem as «pás e picaretas» da corrida ao ouro da IA, ao mesmo tempo que se tornam mais exigentes em relação àquelas que financiam a própria construção da infraestrutura.

As estimativas públicas sugerem que as «hiperscalers» poderão gastar cerca de 3 biliões de dólares em IA até 2030. Mesmo que as projeções que apontam para receitas relacionadas com a IA de até 7 biliões de dólares na próxima década se revelem corretas, a escala do investimento continua a ser extraordinária. Partindo do princípio de que estas empresas possam, eventualmente, gerar margens de lucro líquido de 50% em produtos de IA, ainda seriam necessários muitos anos para que o investimento de 3 biliões de dólares do setor produzisse um retorno significativo. Entretanto, as ações do setor do software têm apresentado um desempenho significativamente inferior ao esperado há vários trimestres.

Em contrapartida, as ações dos fabricantes de chips de memória registaram uma forte subida durante o mesmo período. Tais divergências extremas raramente são saudáveis e podem, em última análise, comprometer a amplitude da recuperação do setor tecnológico.

Os beneficiários são evidentes, mas os vencedores não

Os maiores beneficiários da fase atual do ciclo da IA continuam a ser os fabricantes de chips, os produtores de memória e os fornecedores de sistemas de refrigeração e infraestruturas energéticas. Estas empresas são as beneficiárias mais diretas do aumento da procura por capacidade computacional. Não há nada de novo nesta dinâmica.

Já no século XIX, os investidores financiaram a construção de caminhos-de-ferro muito antes de se tornar claro quais as empresas ferroviárias que iriam sobreviver e lucrar com as novas infraestruturas. Da mesma forma, no final da década de 1990, o capital afluiu para as infraestruturas da Internet antes de terem surgido modelos de negócio sustentáveis. Muitas empresas desapareceram, mas os caminhos-de-ferro, as redes de fibra ótica e as infraestruturas de dados permaneceram, tornando-se a base para futuras ondas de crescimento económico.

No entanto, as margens mais elevadas são normalmente obtidas no final da cadeia de valor. Se é precisamente aí que os mercados começam a perceber a maior incerteza — como sugerido pelas avaliações mais fracas em partes do setor do software —, a sustentabilidade da continuação dos gastos de capital relacionados com a IA torna-se uma questão cada vez mais importante.

A dívida está a financiar a corrida ao armamento tecnológico

O aumento dos gastos de investimento está a ser cada vez mais financiado através da emissão de dívida e de ofertas de ações. De acordo com estimativas do Morgan Stanley, a emissão global de dívida ligada ao investimento em IA poderá atingir aproximadamente 570 mil milhões de dólares em 2026, representando um crescimento de quase 100% em relação ao ano anterior.

A escala do financiamento é notável. A Nvidia concluiu uma emissão recorde de obrigações, a Amazon angariou capital de dívida adicional, a Alphabet emitiu milhares de milhões em dívida e ações, enquanto a Oracle planeia comprometer mais dezenas de milhares de milhões na expansão da infraestrutura de IA.

Historicamente, os períodos caracterizados por um rápido aumento da alavancagem e de atividades de financiamento desta magnitude têm frequentemente precedido uma reavaliação das expectativas do mercado. Por outro lado, as maiores empresas tecnológicas continuam a gerar enormes fluxos de caixa e a manter o acesso a capital relativamente barato. Avaliar o retorno dos investimentos em IA continua a ser um desafio, sobretudo porque algumas destas despesas podem representar simplesmente o custo de preservar vantagens competitivas e melhorar a eficiência operacional.

Será que a IA seguirá o caminho da computação em nuvem?

O cenário pessimista parte do princípio de que os gastos com IA acabarão por revelar-se excessivos em relação à futura geração de receitas, obrigando as empresas a reduzir os investimentos e desencadeando uma correção nas avaliações. Tendo em conta os atuais níveis de gastos e as avaliações de mercado, este desfecho não pode ser descartado.

No entanto, existe outro cenário — um cenário que os investidores já testemunharam anteriormente. Entre 2010 e 2018, os investimentos na computação em nuvem pareciam frequentemente excessivos, mas acabaram por lançar as bases para um dos segmentos mais rentáveis da economia digital moderna.

A questão mais importante hoje não é, portanto, se a inteligência artificial irá remodelar a economia global. Esse desfecho parece cada vez mais inevitável. A verdadeira incerteza reside em identificar quais as empresas tecnológicas que conseguirão converter os gastos de investimento recorde em vantagens competitivas duradouras e em retornos superiores para os acionistas. A recuperação entre os fornecedores de infraestruturas acelerou-se drasticamente, mas continua a não ser claro quais as empresas que, em última análise, irão captar a maior parte do valor económico que está a ser criado.