Será uma bolha na SpaceX ? Ou estaremos apenas a olhar para o futuro?

O negócio espacial de Elon Musk continua a dominar as notícias financeiras, e por boas razões. A SpaceX, que entrou na bolsa na sexta-feira, 12 de junho, vale agora mais de 2,6 biliões de dólares, ultrapassando a capitalização bolsista do império da Amazon — uma empresa que gerou 77,7 mil milhões de dólares em lucro líquido em 2025. Em contrapartida, a SpaceX registou um prejuízo líquido contabilístico superior a 4 mil milhões de dólares em 2025, tendo obtido lucros inferiores a 1 mil milhões de dólares em 2024. Trata-se, então, de uma bolha? Ou será simplesmente o perfil de avaliação único de uma empresa dominante que opera num setor estratégico e orientado para o futuro? As duas explicações não são necessariamente mutuamente exclusivas.

A avaliação é sempre uma abstração

Os manuais de análise fundamentalista fornecem orientações úteis, mas não representam um conjunto absoluto de regras matemáticas que determinem como os investidores devem avaliar as empresas. Todos os investidores sabem da importância de ter um quadro de referência e de se a ele cingir. No entanto, o mercado demonstra repetidamente que grandes grupos de investidores estão dispostos a avaliar as empresas de formas que divergem significativamente dos métodos convencionais.

Esses investidores estão atualmente dispostos a comprar ações da SpaceX a múltiplos de avaliação equivalentes a 150 ou mesmo 200 vezes as vendas. Existem argumentos que possam justificar tal otimismo? Vamos analisar mais de perto.

A SpaceX possui atualmente tecnologia que permite a reutilização múltipla de foguetões. Isto reduz drasticamente os custos de lançamento e diminui as barreiras à expansão para além da Terra. Nesta altura, quase não é necessário explicar por que razão o negócio espacial de Elon Musk é único. As elevadas barreiras à entrada, a falta de concorrentes credíveis capazes de ameaçar a sua posição e a importância estratégica do espaço como o «oceano» que rodeia o nosso planeta contribuem todos para o caso de investimento.

Há também a longa, arriscada e intensiva em capital jornada necessária para que qualquer concorrente possa competir neste mercado. Todos os concorrentes aspirantes enfrentam a possibilidade de falhas, explosões e mil milhões de dólares em investimento desperdiçado. Tais desafios não se medem em anos, mas potencialmente em décadas. Jeff Bezos recebeu recentemente um doloroso lembrete dessa realidade na sequência da explosão do foguetão New Glenn da Blue Origin.

Não é, portanto, surpreendente que os investidores estejam a atribuir valor a muitos dos fatores que não se enquadram facilmente nos múltiplos de avaliação tradicionais. Estes incluem a vantagem competitiva da SpaceX, os seus contratos com a NASA, a confiança que conquistou junto do governo dos EUA, a importância estratégica da Starlink e muitas outras vantagens intangíveis.

Quando a Visão se Torna Parte da Avaliação

Quando as ambições de Musk relativas a centros de dados extraterrestres, à expansão da IA e às infraestruturas interplanetárias são adicionadas à equação, a narrativa torna-se cada vez mais especulativa.

O setor espacial merece, sem dúvida, uma avaliação com prémio. Trata-se de um setor estrategicamente importante, com um enorme potencial a longo prazo. No entanto, atribuir valor hoje a projetos que envolvem a Lua, Marte ou centros de dados orbitais parece ser uma das poucas formas de justificar uma empresa avaliada em quase 3 biliões de dólares.

O problema é que a SpaceX ainda não está a gerar receitas significativas com estas iniciativas futuristas. Tal como aconteceu anteriormente com a Tesla, os investidores parecem dispostos a tratar um futuro potencial como se já fosse uma certeza. Esse futuro pode chegar daqui a cinco anos, quinze anos — ou talvez nunca chegue.

Isto cria um paradoxo interessante. Se todas estas possibilidades já se refletiram no preço das ações hoje, quanto espaço resta para surpresas positivas?

Com uma capitalização de mercado de 2,66 biliões de dólares e receitas anuais de apenas 18,67 mil milhões de dólares em 2025, a SpaceX parece não ter praticamente nenhuma margem de erro. Os investidores parecem estar a prever uma execução quase perfeita em várias linhas de negócio altamente ambiciosas.

A especulação também está a impulsionar a procura

O entusiasmo em torno da SpaceX não pode ser explicado apenas pela convicção de investimento a longo prazo.

É provável que uma parte significativa da procura seja impulsionada pela especulação e pelo desejo de participar numa operação de mercado com forte dinâmica. Quando combinada com um free float relativamente pequeno, a procura concentra-se num canal muito estreito, criando as condições para movimentos de preços altamente assimétricos.

O resultado é uma ação que pode subir drasticamente, independentemente dos fundamentos subjacentes, simplesmente porque não há ações suficientes disponíveis para satisfazer a procura dos investidores.

Os sinais de uma bolha

Sim, a avaliação da SpaceX apresenta muitas características de uma bolha especulativa. Isso não significa necessariamente que tenha de rebentar amanhã.

Enquanto os investidores continuarem a acreditar na história, a avaliação pode permanecer elevada. Pode até subir significativamente se surgirem catalisadores positivos adicionais. As ações podem afastar-se da realidade económica durante dias, meses ou mesmo trimestres antes de, eventualmente, se reconectarem com os fundamentos.

No entanto, há limites tanto para o otimismo como para a avaliação.

Se ultrapassar a Amazon não for considerado um sinal de alerta, talvez aproximar-se da avaliação da Nvidia — o que exigiria apenas mais uma duplicação do preço das ações — possa forçar os investidores a reconsiderar se estão a sobrestimar o génio empresarial de Musk, a dimensão do mercado potencial ou a taxa de crescimento alcançável.

Quanto mais os investidores reconhecerem os pressupostos extraordinários incorporados na avaliação da SpaceX, maior será a probabilidade de um encontro doloroso com um asteróide financeiro.

Uma correção não alteraria o negócio

É importante referir que qualquer queda futura — ou mesmo uma queda acentuada — nas ações da SpaceX teria pouco a ver com o desempenho operacional da empresa.

A empresa continuaria a lançar foguetões, a prosseguir novas missões, a expandir o Starlink e a investir em IA e tecnologias relacionadas. Nenhuma dessas atividades requer uma avaliação de 3 biliões de dólares.

Os mercados tiveram ontem um pequeno antegozo da realização de lucros, quando as ações caíram de mais de 220 dólares para cerca de 200 dólares ao fecho do mercado. No entanto, mesmo após essa retração, a avaliação permanece muito distante dos níveis que muitos investidores fundamentais considerariam razoáveis.

O otimismo dos investidores continua excepcionalmente forte.

Outro sinal que vale a pena acompanhar é o volume crescente de emissões de ações e dívida por parte de empresas tecnológicas que procuram angariar capital enquanto as condições de mercado se mantêm favoráveis. Se esta tendência se mantiver durante tempo suficiente, os investidores poderão eventualmente descobrir que esgotaram a sua capacidade de financiar a próxima vaga de oportunidades especulativas.

Gráfico da cotação das ações da SpaceX (SPCX.US)

Fonte: xStation5

Eryk Szmyd Analista de Mercados Financeiros, XTB