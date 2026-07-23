ServiceNow dispara 7% após resultados 🔼 Estará o Software de volta?

As ações da ServiceNow estão a subir cerca de 7% nas negociações após o fecho da bolsa, na sequência da divulgação dos resultados do segundo trimestre da empresa, que superaram as expectativas de Wall Street tanto em termos de receitas como de lucros. A empresa reviu em alta, pela segunda vez este ano, a sua previsão de receitas de subscrições para o ano inteiro, apontando para uma procura continuadamente forte pelo seu software baseado em inteligência artificial. Os resultados ajudam a acalmar as preocupações dos investidores relativamente ao chamado «SaaSpocalypse» — a ideia de que a IA generativa poderia reduzir a procura por software SaaS tradicional.

Factos-chave

A receita aumentou para 3,99 mil milhões de dólares, acima das expectativas de 3,93 mil milhões de dólares, enquanto o resultado por ação ajustado (EPS) situou-se nos 0,90 dólares, contra a estimativa consensual de 0,86 dólares.

A ServiceNow elevou a sua previsão de receita de subscrições para 2026 para 15,755 a 15,770 mil milhões de dólares e anunciou que o valor anual do contrato (AI ACV) para os seus produtos de IA já ultrapassou os mil milhões de dólares.

As ações da ServiceNow valorizaram cerca de 7% nas negociações após o fecho da bolsa, na sequência do relatório, voltando a subir acima da marca dos 100 dólares.

A IA continua a ser o principal motor de crescimento da empresa

A ServiceNow continua a expandir a sua plataforma empresarial de IA através da implementação de agentes de IA em fluxos de trabalho de TI, cibersegurança, CRM e RH. A empresa informou que o AI ACV já ultrapassou os mil milhões de dólares, atingindo este marco antes das suas metas internas. A administração prevê agora que o ACV de IA ultrapasse os 1,5 mil milhões de dólares até ao final de 2026, enquanto se projeta que os produtos de IA representem cerca de 30% do valor total anual dos contratos até 2030. A empresa está também a expandir produtos como o AI Control Tower e os especialistas autónomos de IA em ITSM, que já conseguem resolver 80-85% dos pedidos de assistência sem intervenção humana.

A ServiceNow revê em alta as suas previsões mais uma vez

Esta é a segunda vez este ano que a ServiceNow revê em alta as suas previsões de receitas de subscrição. A administração prevê agora receitas de subscrição para 2026 entre 15,755 e 15,770 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de aproximadamente 21% a câmbio constante. As receitas de subscrição do segundo trimestre aumentaram 23% em termos homólogos, para 3,88 mil milhões de dólares, enquanto o total das obrigações de desempenho remanescentes (RPO) subiu 22%, para 29 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, a empresa manteve a sua previsão de margem operacional para o ano completo em 31,5% e a previsão de margem de fluxo de caixa livre em 35%.

A IA empresarial continua a desafiar a narrativa do «Apocalipse do SaaS»

O CEO Bill McDermott afirmou que a empresa não tem registado ciclos de vendas empresariais mais longos, apesar do aumento das despesas corporativas em infraestruturas de IA. De acordo com a administração, os clientes procuram cada vez mais soluções de IA que automatizem processos empresariais, em vez de se limitarem a fornecer acesso a modelos linguísticos, reforçando a posição da ServiceNow como a plataforma empresarial que liga a IA às operações do dia-a-dia. A empresa continua a aprofundar as parcerias com a Microsoft, a NVIDIA e a Accenture, ao mesmo tempo que expande a sua plataforma na sequência das aquisições da Moveworks e da Armis. A administração reconheceu também que parte do desempenho excecionalmente forte do segundo trimestre refletiu o reconhecimento antecipado de algumas receitas provenientes de clientes do governo federal dos EUA, embora tenha salientado que o principal motor continuou a ser a procura robusta pela sua plataforma de IA.

A ServiceNow está a demonstrar que a IA está a começar a gerar retornos mensuráveis

Talvez a conclusão mais importante da teleconferência sobre os resultados seja o facto de a ServiceNow não estar a vender apenas acesso a modelos de IA, mas sim soluções empresariais completas que automatizam o trabalho e proporcionam resultados empresariais mensuráveis. Os seus especialistas em IA para ITSM já conseguem resolver 80-85% dos pedidos de assistência sem intervenção humana, reduzindo os tempos de conclusão de até dois dias para cerca de 20 minutos, enquanto o número de clientes a utilizar IA agênica em produção aumentou nove vezes nos últimos nove meses. Isto está a traduzir-se diretamente em monetização: o valor anual dos contratos de IA já ultrapassou mil milhões de dólares, a empresa tem como meta atingir mais de 1,5 mil milhões de dólares até ao final de 2026 e os seus novos produtos nativos de IA estão a gerar aumentos de preços de 20 a 30%. A administração salientou que os clientes estão a pagar por resultados e não por meros símbolos, um modelo que poderá ajudar a proteger as margens, reforçando simultaneamente a vantagem competitiva da ServiceNow face a fornecedores que oferecem apenas modelos de IA ou ferramentas de IA autónomas.

Preço das ações da ServiceNow (intervalo D1)

As ações da ServiceNow estão a registar uma recuperação na sequência da divulgação dos resultados, mas continuam a ser negociadas cerca de 60% abaixo dos seus máximos históricos. Mesmo partindo do princípio de que as ações abram perto dos 105 dólares por ação, ainda precisariam de valorizar aproximadamente 20% para recuperar a sua média móvel exponencial de 200 dias (EMA200, linha vermelha).