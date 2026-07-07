As ações da SpaceX (NASDAQ: SPCX) registaram hoje uma queda de quase 6%, para cerca de 150 dólares, apesar de terem recebido análises altamente otimistas por parte de vários grandes bancos de investimento. A empresa vai também integrar hoje o Nasdaq 100, uma medida que o JPMorgan estimou anteriormente poder gerar aproximadamente 4,3 mil milhões de dólares em entradas passivas provenientes de fundos que replicam o índice.

O Citi iniciou a cobertura com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 200 dólares , ao mesmo tempo que delineou um cenário a longo prazo em que as ações poderiam ultrapassar os 900 dólares caso o programa Starship fosse implementado com sucesso em grande escala. Também surgiram recomendações otimistas por parte do Deutsche Bank (255 dólares), do Bank of America (235 dólares), do Macquarie (250 dólares), da Clear Street (217 dólares) e do Mizuho (200 dólares);



e um , ao mesmo tempo que delineou um cenário a longo prazo em que as ações poderiam ultrapassar os caso o programa Starship fosse implementado com sucesso em grande escala. Também surgiram recomendações otimistas por parte do Os analistas acreditam que os principais motores de crescimento a longo prazo da empresa serão o Starlink, a infraestrutura de IA e a liderança tecnológica da SpaceX em foguetões reutilizáveis;



A queda de hoje pode parecer surpreendente, tendo em conta o fluxo de notícias extremamente positivo. Além de integrar o Nasdaq 100, a SpaceX também chegou ao fim do seu período de silêncio pré-IPO , permitindo que as principais empresas de Wall Street publiquem os seus primeiros relatórios de análise oficiais sobre a empresa;



, permitindo que as principais empresas de Wall Street publiquem os seus primeiros relatórios de análise oficiais sobre a empresa; No entanto, os mercados seguem frequentemente o padrão clássico «comprar com o rumor, vender com a notícia». A inclusão no Nasdaq 100 já era do conhecimento público com bastante antecedência e provavelmente já se refletia no preço das ações. Na sequência de uma forte recuperação nas últimas semanas, muitos investidores parecem estar a realizar lucros;

Wall Street prevê um potencial de valorização substancial

A perspetiva de longo prazo mais otimista veio do Citi, que iniciou a cobertura com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 200 dólares, o que implica um potencial de valorização superior a 30% em relação aos níveis atuais. O banco salientou, no entanto, que não encara este preço-alvo como a avaliação definitiva da empresa, mas sim como um marco no caminho para uma avaliação de longo prazo muito mais elevada.

Segundo o Citi, a SpaceX está a entrar num dos períodos mais transformadores da sua história. O banco acredita que a empresa está numa posição única para tirar partido de duas das maiores tendências tecnológicas da próxima década: a conectividade global por satélite e as infraestruturas de inteligência artificial. No cenário mais otimista do Citi, um lançamento bem-sucedido em grande escala da Starship poderia, a longo prazo, sustentar uma avaliação superior a 900 dólares por ação.

Uma onda de inícios de cobertura otimistas por parte dos analistas

O Citi não estava, de forma alguma, sozinho na sua perspetiva positiva. O Deutsche Bank, o Bank of America, o Macquarie, a Clear Street e o Mizuho também iniciaram a cobertura com classificações equivalentes a «Comprar», com a maioria dos preços-alvo a oscilar entre 200 e 255 dólares.

Entre os principais bancos de investimento, o Deutsche Bank publicou o preço-alvo mais elevado, de 255 dólares, o que implica um potencial de valorização de quase 70% em relação aos níveis atuais. Ao mesmo tempo, os analistas destacaram a ampla dispersão nas estimativas de avaliação, com os objetivos publicados a variarem entre aproximadamente 62 e 310 dólares, ilustrando a significativa incerteza em torno do valor a longo prazo da SpaceX.

A única perspetiva notavelmente cautelosa veio da MoffettNathanson, que iniciou a cobertura com uma classificação Neutra, citando a incerteza em torno das projeções financeiras a longo prazo da empresa.

Espera-se que a IA, a Starlink e a Starship impulsionem a próxima fase de crescimento

Os analistas apontam consistentemente para as vantagens da SpaceX em integração vertical, tecnologia de lançamento reutilizável e a posição dominante da Starlink no mercado de banda larga por satélite.

O Deutsche Bank argumenta que a combinação de desenvolvimento interno de foguetões, fabrico de satélites e conhecimentos de engenharia da empresa cria uma vantagem competitiva extremamente difícil de replicar. O banco acredita também que a SpaceX poderá tornar-se um fornecedor líder de infraestruturas de IA, não só através de centros de dados terrestres, mas também ao viabilizar, a longo prazo, infraestruturas de computação orbital.

As perspetivas financeiras da empresa reforçam ainda mais esta tese otimista. A SpaceX gerou aproximadamente 19,3 mil milhões de dólares em receitas nos últimos doze meses, enquanto os analistas esperam um crescimento das receitas de cerca de 95 % este ano, tornando-a uma das grandes empresas tecnológicas que mais cresce.

O mercado continua a identificar riscos significativos

Apesar do sentimento esmagadoramente positivo dos analistas, os riscos mantêm-se. A comercialização bem-sucedida da Starship continua a ser o elemento-chave do argumento de investimento a longo prazo. Espera-se que a implantação em grande escala da plataforma reduza significativamente os custos de lançamento, permitindo simultaneamente uma maior expansão das comunicações por satélite, das infraestruturas orbitais e dos serviços relacionados com a IA.

Os analistas apontam também para riscos regulamentares em vários segmentos de negócio e para a avaliação exigente da empresa na sequência da sua recente valorização. Consequentemente, mesmo notícias altamente positivas não se traduzem necessariamente em ganhos a curto prazo, uma vez que grande parte da narrativa otimista poderá já ter sido incorporada no preço das ações.