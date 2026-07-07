- O Citi iniciou a cobertura da SpaceX com uma recomendação de «Comprar» e um preço-alvo de 200 dólares;
- Também foram iniciadas coberturas otimistas por parte do Deutsche Bank (255 dólares), do Bank of America (235 dólares), do Macquarie (250 dólares), da Clear Street (217 dólares) e do Mizuho (200 dólares);
- Os analistas consideram que a Starlink e a infraestrutura de IA são os principais motores de crescimento a longo prazo da SpaceX;
- O Citi iniciou a cobertura da SpaceX com uma recomendação de «Comprar» e um preço-alvo de 200 dólares;
- Também foram iniciadas coberturas otimistas por parte do Deutsche Bank (255 dólares), do Bank of America (235 dólares), do Macquarie (250 dólares), da Clear Street (217 dólares) e do Mizuho (200 dólares);
- Os analistas consideram que a Starlink e a infraestrutura de IA são os principais motores de crescimento a longo prazo da SpaceX;
As ações da SpaceX (NASDAQ: SPCX) registaram hoje uma queda de quase 6%, para cerca de 150 dólares, apesar de terem recebido análises altamente otimistas por parte de vários grandes bancos de investimento. A empresa vai também integrar hoje o Nasdaq 100, uma medida que o JPMorgan estimou anteriormente poder gerar aproximadamente 4,3 mil milhões de dólares em entradas passivas provenientes de fundos que replicam o índice.
- O Citi iniciou a cobertura com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 200 dólares, ao mesmo tempo que delineou um cenário a longo prazo em que as ações poderiam ultrapassar os 900 dólares caso o programa Starship fosse implementado com sucesso em grande escala. Também surgiram recomendações otimistas por parte do Deutsche Bank (255 dólares), do Bank of America (235 dólares), do Macquarie (250 dólares), da Clear Street (217 dólares) e do Mizuho (200 dólares);
- Os analistas acreditam que os principais motores de crescimento a longo prazo da empresa serão o Starlink, a infraestrutura de IA e a liderança tecnológica da SpaceX em foguetões reutilizáveis;
- A queda de hoje pode parecer surpreendente, tendo em conta o fluxo de notícias extremamente positivo. Além de integrar o Nasdaq 100, a SpaceX também chegou ao fim do seu período de silêncio pré-IPO, permitindo que as principais empresas de Wall Street publiquem os seus primeiros relatórios de análise oficiais sobre a empresa;
- No entanto, os mercados seguem frequentemente o padrão clássico «comprar com o rumor, vender com a notícia». A inclusão no Nasdaq 100 já era do conhecimento público com bastante antecedência e provavelmente já se refletia no preço das ações. Na sequência de uma forte recuperação nas últimas semanas, muitos investidores parecem estar a realizar lucros;
Wall Street prevê um potencial de valorização substancial
A perspetiva de longo prazo mais otimista veio do Citi, que iniciou a cobertura com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 200 dólares, o que implica um potencial de valorização superior a 30% em relação aos níveis atuais. O banco salientou, no entanto, que não encara este preço-alvo como a avaliação definitiva da empresa, mas sim como um marco no caminho para uma avaliação de longo prazo muito mais elevada.
Segundo o Citi, a SpaceX está a entrar num dos períodos mais transformadores da sua história. O banco acredita que a empresa está numa posição única para tirar partido de duas das maiores tendências tecnológicas da próxima década: a conectividade global por satélite e as infraestruturas de inteligência artificial. No cenário mais otimista do Citi, um lançamento bem-sucedido em grande escala da Starship poderia, a longo prazo, sustentar uma avaliação superior a 900 dólares por ação.
Uma onda de inícios de cobertura otimistas por parte dos analistas
O Citi não estava, de forma alguma, sozinho na sua perspetiva positiva. O Deutsche Bank, o Bank of America, o Macquarie, a Clear Street e o Mizuho também iniciaram a cobertura com classificações equivalentes a «Comprar», com a maioria dos preços-alvo a oscilar entre 200 e 255 dólares.
Entre os principais bancos de investimento, o Deutsche Bank publicou o preço-alvo mais elevado, de 255 dólares, o que implica um potencial de valorização de quase 70% em relação aos níveis atuais. Ao mesmo tempo, os analistas destacaram a ampla dispersão nas estimativas de avaliação, com os objetivos publicados a variarem entre aproximadamente 62 e 310 dólares, ilustrando a significativa incerteza em torno do valor a longo prazo da SpaceX.
A única perspetiva notavelmente cautelosa veio da MoffettNathanson, que iniciou a cobertura com uma classificação Neutra, citando a incerteza em torno das projeções financeiras a longo prazo da empresa.
Espera-se que a IA, a Starlink e a Starship impulsionem a próxima fase de crescimento
Os analistas apontam consistentemente para as vantagens da SpaceX em integração vertical, tecnologia de lançamento reutilizável e a posição dominante da Starlink no mercado de banda larga por satélite.
O Deutsche Bank argumenta que a combinação de desenvolvimento interno de foguetões, fabrico de satélites e conhecimentos de engenharia da empresa cria uma vantagem competitiva extremamente difícil de replicar. O banco acredita também que a SpaceX poderá tornar-se um fornecedor líder de infraestruturas de IA, não só através de centros de dados terrestres, mas também ao viabilizar, a longo prazo, infraestruturas de computação orbital.
As perspetivas financeiras da empresa reforçam ainda mais esta tese otimista. A SpaceX gerou aproximadamente 19,3 mil milhões de dólares em receitas nos últimos doze meses, enquanto os analistas esperam um crescimento das receitas de cerca de 95 % este ano, tornando-a uma das grandes empresas tecnológicas que mais cresce.
O mercado continua a identificar riscos significativos
Apesar do sentimento esmagadoramente positivo dos analistas, os riscos mantêm-se. A comercialização bem-sucedida da Starship continua a ser o elemento-chave do argumento de investimento a longo prazo. Espera-se que a implantação em grande escala da plataforma reduza significativamente os custos de lançamento, permitindo simultaneamente uma maior expansão das comunicações por satélite, das infraestruturas orbitais e dos serviços relacionados com a IA.
Os analistas apontam também para riscos regulamentares em vários segmentos de negócio e para a avaliação exigente da empresa na sequência da sua recente valorização. Consequentemente, mesmo notícias altamente positivas não se traduzem necessariamente em ganhos a curto prazo, uma vez que grande parte da narrativa otimista poderá já ter sido incorporada no preço das ações.
Abertura da sessão americana: US100 perde mais de 2% com a queda do setor dos semicondutores; ações das BigTech e o DJIA registam ganhos
Gráfico do Dia: Será que a inclusão da SpaceX no Nasdaq 100 trará uma nova onda de crescimento? (07.07.2026)
Calendário Económico: Estará a indústria alemã a recuperar? (07.07.2026)
Destaques da manhã (07.07.2026)
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.