Principais conclusões As ações da SpaceX caíram mais de 7% depois de a empresa anunciar uma emissão de 20 mil milhões de dólares em obrigações séniores sem garantia.

O KeyBanc considera que a atual valorização da empresa já incorpora grande parte do potencial de crescimento de longo prazo.

O desenvolvimento do foguetão Starship continua a ser o principal fator de incerteza, com os resultados do 13.º voo, previsto para 29 de junho, a serem determinantes para o futuro da empresa.

As ações da SpaceX ficaram sob pressão na segunda-feira, após o anúncio de uma nova emissão de obrigações. As ações da empresa registam uma queda superior a 7% na sessão de hoje. A emissão de 20 mil milhões de dólares em obrigações séniores sem garantia destina-se, entre outras coisas, ao reembolso de financiamento provisório e a «fins gerais». ► SpaceX | ISIN US8475491034 | Ticker SPACE.US Ao mesmo tempo, a empresa revelou que, a 19 de junho, detinha cerca de 100 mil milhões de dólares em dinheiro e equivalentes de dinheiro. Vale a pena referir que o rácio de liquidez corrente da empresa se situa em 1,2, o que está abaixo da média do mercado, embora seja superior à média do setor espacial. A dinâmica de vendas foi ainda mais alimentada por um relatório divulgado por um dos bancos de investimento dos EUA. Os analistas do KeyBanc indicaram que, após uma forte recuperação na sequência da oferta pública inicial (IPO), a atual valorização já reflete, em grande medida, o potencial de crescimento a longo prazo da empresa. Segundo o KeyBanc, a SpaceX continua a ser o interveniente dominante nos segmentos de negócios de lançamentos orbitais e de satélites; no entanto, afirma-se que a atual valorização já reflete na íntegra o perfil de risco-retorno. Desenvolvimento do Starship continua a ser o principal fator de risco O principal fator de incerteza, segundo a maioria dos analistas, continua a ser o ritmo de desenvolvimento do foguetão Starship, que é crucial para a expansão da rede Starlink, a redução dos custos de lançamento e futuros projetos de infraestruturas. No que diz respeito aos veículos Starship, os resultados do 13.º voo, agendado para 29 de junho, serão fundamentais. Gráfico e análise técnica da SpaceX (D1) Fonte: xStation5 Apesar do curto historial de negociação da empresa, o gráfico apresenta atualmente um canal de consolidação entre 225 $ e 135 $. Com base nas retrações de Fibonacci, o preço atual situa-se também na parte central deste canal. Tendo em conta o ímpeto dos vendedores e a realização de lucros por parte dos especuladores, o cenário base pode ser considerado um movimento em direção à área entre os níveis de retração de Fibonacci de 78,6% e 100% como alvos de correção, a partir dos quais poderá ser feita uma tentativa de ruptura em alta. 👉 Saiba como investir na SpaceX através do nosso guia completo.

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