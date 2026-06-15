SpaceX sobe 6% em pre-market 📈

A SpaceX continua a sua recuperação, registando mais 6% de valorização nas negociações pré-mercado e aproximando-se da marca dos 170 dólares por ação, na sequência da sua oferta pública inicial (IPO) recorde na passada sexta-feira. A capitalização bolsista da empresa já ultrapassou os 2 biliões de dólares, alimentando um intenso debate sobre se tal avaliação se justifica e o que o futuro reserva para aquela que se tornou a ação mais procurada do mercado.

Será que a realidade acabará por alcançar a SpaceX?

A SpaceX encerrou 2025 com prejuízos superiores a 5 mil milhões de dólares, enquanto as despesas de capital continuam a acelerar. Só no primeiro trimestre de 2026, a empresa gastou 10,1 mil milhões de dólares, em comparação com 4,1 mil milhões de dólares durante o mesmo período do ano anterior. Uma parte significativa desses gastos foi direcionada para infraestruturas de inteligência artificial.

Os defensores da ação apontam para a liderança tecnológica da empresa e para as barreiras à entrada excepcionalmente elevadas. No entanto, avaliar hoje o que uma empresa poderá potencialmente ganhar daqui a 15 ou mesmo 20 anos introduz inevitavelmente um grau substancial de especulação. Para colocar a escala em perspetiva, para que as ações da SpaceX dupliquem em relação aos níveis atuais, a capitalização de mercado da empresa teria de ultrapassar a da Alphabet (Google), um cenário que parece difícil de justificar, dado o tamanho relativamente pequeno do negócio atual da SpaceX em comparação com o gigante tecnológico.

A CFRA iniciou a cobertura da SpaceX com uma classificação de Venda e um preço-alvo de 115 dólares, o que implica uma queda de quase 30% em relação ao preço de fecho de sexta-feira. De acordo com a empresa, os investidores estão atualmente a precificar um cenário de crescimento extremamente agressivo, ignorando riscos significativos de execução e as enormes necessidades de capital da empresa.

A Morningstar mostra-se ainda mais cética, estimando o valor justo da SpaceX em apenas 63 dólares por ação, o que implica uma queda de cerca de 70% em relação aos níveis atuais.

As principais questões giram em torno da capacidade da empresa de converter projetos ambiciosos em fluxos de caixa tangíveis. A SpaceX continua a apresentar aos investidores visões de longo prazo que ainda não se refletiram no desempenho financeiro. É dada especial atenção aos planos da empresa para desenvolver centros de dados orbitais concebidos para suportar cargas de trabalho de IA.

Os investidores procuram cada vez mais informações concretas sobre o calendário de comercialização destas iniciativas. Alguns analistas também destacaram a divulgação limitada sobre os riscos de execução e a governação corporativa contida no prospeto de IPO. À medida que a avaliação da empresa cresce, também crescerão as expectativas de transparência.

O setor espacial é difícil de avaliar

Apesar destas preocupações, parte do mercado acredita que a avaliação atual pode ser justificada quando vista numa perspetiva de muito longo prazo. A NewStreet Research iniciou a cobertura da SpaceX com um preço-alvo de 165 dólares. De acordo com os seus analistas, a empresa deve ser avaliada num horizonte de 20 a 25 anos, em vez de através do quadro de um ciclo de ações típico. Muitos investidores entusiastas do setor do «novo espaço» provavelmente partilham esta perspetiva.

Em última análise, os preços das ações são determinados por investidores dispostos a comprometer capital, e não por analistas que emitem relatórios céticos. As críticas por si só raramente são suficientes para descarrilar uma negociação com forte impulso, especialmente quando muitos participantes do mercado reconhecem que o potencial de longo prazo da empresa pode, de facto, ser enorme. Os níveis de avaliação atuais incorporam um prémio substancial pela posição dominante da SpaceX na indústria espacial dos EUA. Este é um mercado que continua a ser excepcionalmente difícil de entrar, exigindo vastas quantidades de capital, conhecimentos tecnológicos, tolerância ao risco e anos de execução.

Jeff Bezos recebeu recentemente uma dolorosa lembrança destes desafios depois de o enorme foguetão New Glenn da Blue Origin — um concorrente do Falcon Heavy — ter alegadamente explodido, causando provavelmente atrasos de vários meses no programa. Eventos como estes destacam o quão difícil é replicar as capacidades da SpaceX. É igualmente desafiante atribuir um valor ao know-how tecnológico da empresa, à experiência acumulada em lançamentos e às aprovações regulamentares, todos eles representando vantagens competitivas significativas. De acordo com a NewStreet, a maioria dos alicerces essenciais necessários para o sucesso futuro já está a ser desenvolvida. Os otimistas da SpaceX argumentam que a empresa continua efetivamente inigualável em capacidades de lançamento orbital.

Os analistas estimam que a vantagem tecnológica da SpaceX sobre os concorrentes poderá chegar a uma década. Tais vantagens são inerentemente difíceis de quantificar, o que se traduz naturalmente num prémio de avaliação. Espera-se que a Starship aumente drasticamente a quantidade de carga útil que pode ser transportada para órbita em comparação com os sistemas de lançamento existentes. Uma maior capacidade de lançamento poderá tornar-se a base para a expansão contínua da rede Starlink.

Os projetos de comunicações por satélite diretas para telemóveis dependem fortemente das capacidades de lançamento da SpaceX. Da mesma forma, os centros de dados de IA orbitais exigiriam um aumento substancial da quantidade de infraestruturas que podem ser implantadas no espaço. De acordo com a NewStreet, a SpaceX poderá representar 90% a 95% da capacidade global de lançamento nos próximos quatro a cinco anos. Continua a não ser claro se essas estimativas incorporam plenamente o programa espacial da China, em rápido avanço, que se tornou um fator cada vez mais importante no panorama competitivo a longo prazo.

Gráfico das ações da SPCX (M5)