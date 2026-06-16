SpaceX tira a Amazon do pódio das 5 maiores empresas. Wall Street aguarda a estreia de Warsh

A sessão de hoje no mercado norte-americano começa de forma bastante tranquila. Os contratos do S&P 500 registam ganhos ligeiros, enquanto os contratos do Nasdaq 100 registam uma ligeira retração com o início da sessão do mercado à vista. A interrupção do período de três dias de subidas em Wall Street está a levar os investidores a adotarem uma postura de espera. Os mercados financeiros estão em suspenso antes da importante reunião de amanhã da Reserva Federal, a primeira a ser presidida por Kevin Warsh. No entanto, a atenção dos intervenientes no mercado bolsista está inteiramente centrada na euforia em torno das ações da SpaceX. A grande estreante dos últimos dias está a crescer de forma dinâmica e está, efetivamente, a lançar um desafio direto à Amazon na batalha pelo estatuto de quinta maior empresa cotada do mundo. Além disso, o mercado mantém-se otimista devido à esperada assinatura de um acordo entre o Irão e os EUA. Embora subsistam muitas ambiguidades, a maioria das informações que chegam ao mercado indica que poderá efetivamente ocorrer uma distensão, embora o período de transição possa prolongar-se por muito tempo. Situação do mercado e índices-chave A abertura da sessão à vista desta terça-feira no pregão de Nova Iorque trouxe um clima misto, refletindo o comportamento matinal dos contratos de futuros. Após os fortes ganhos da semana passada (o S&P 500 subiu cerca de 2% desde quinta-feira), o mercado procura um novo impulso: US500: O índice geral do mercado iniciou as negociações à vista próximo do fecho de ontem, consolidando os ganhos recentes.

O índice geral do mercado iniciou as negociações à vista próximo do fecho de ontem, consolidando os ganhos recentes. US100: O setor tecnológico está a recuperar o fôlego: o contrato do índice está a perder 0,15% na abertura, o que está relacionado com a realização de lucros após o recente pico de junho.

O setor tecnológico está a recuperar o fôlego: o contrato do índice está a perder na abertura, o que está relacionado com a realização de lucros após o recente pico de junho. US30: A «velha economia» está a apresentar o melhor desempenho hoje. O índice de blue chips está a valorizar 0,5% na abertura.

A «velha economia» está a apresentar o melhor desempenho hoje. O índice de blue chips está a valorizar na abertura. US2000: O cabaz de pequenas capitalizações também registou um início positivo, subindo 0,3%. Embora o mercado esteja otimista em relação a um potencial acordo entre o Irão e os EUA, subsistem muitas ambiguidades, tais como os investimentos anunciados no Irão ou a questão relativa à cobrança de portagens no Estreito de Ormuz. Apesar de o Irão relatar um lento desbloqueio do estreito por parte dos Estados Unidos, os dados oficiais não revelam um aumento do tráfego, tal como sugerido pelo vice-presidente J.D. Vance. No entanto, as esperanças de um acordo levaram os preços do petróleo WTI a descerem hoje abaixo dos 77 USD por barril. Numa perspetiva global, vale a pena destacar a medida restritiva do Banco do Japão (BOJ), que aumentou as taxas de juro para 1% (o nível mais elevado desde 1995), enquanto o Banco da Reserva da Austrália (RBA) manteve o custo do dinheiro inalterado. Perspetivas técnicas para o US100 Ontem, verificou-se uma forte subida nos contratos do índice tecnológico Nasdaq 100, seguida de um clima de expectativa hoje. Não só foi ultrapassado o nível dos 30 000 pontos, como nos encontramos atualmente acima dos 30 500 pontos e a apenas 0,6% dos máximos históricos. Caso a euforia se mantenha, o mercado poderá ter como alvo a zona dos 31 800 pontos, correspondente à retração de 138,2% da última onda de tendência descendente, e os 32 400 pontos, correspondentes à retração de 161,8%. Por outro lado, se se verificar que não foi alcançado um acordo, o US100 poderá cair abaixo dos 29 800 pontos. Notícias mais importantes sobre as empresas SpaceX (SPCX): O principal motor do sentimento do mercado. Após o fecho de segunda-feira, a capitalização bolsista da SpaceX situava-se nos 2,5 biliões de dólares , aproximando-se da valorização da Amazon ( 2,7 biliões de dólares ). Tendo em conta os ganhos registados esta manhã no pré-mercado (entre 7,3% e 11%), a SpaceX está efetivamente a equiparar-se ao gigante do comércio eletrónico na abertura da sessão, com o objetivo de integrar o TOP 5 das maiores empresas dos EUA. Atualmente, a empresa regista uma valorização superior a 9%, atingindo um preço de 210 USD por ação. Além disso, a partir de hoje, começam a ser lançadas no mercado opções sobre as ações da SpaceX. A empresa anunciou também a formalização da aquisição da startup Cursor (ferramentas de codificação de IA) por 60 mil milhões de dólares .

O principal motor do sentimento do mercado. Após o fecho de segunda-feira, a capitalização bolsista da SpaceX situava-se nos , aproximando-se da valorização da Amazon ( ). Tendo em conta os ganhos registados esta manhã no pré-mercado (entre 7,3% e 11%), a SpaceX está efetivamente a equiparar-se ao gigante do comércio eletrónico na abertura da sessão, com o objetivo de integrar o TOP 5 das maiores empresas dos EUA. Atualmente, a empresa regista uma valorização superior a 9%, atingindo um preço de 210 USD por ação. Além disso, a partir de hoje, começam a ser lançadas no mercado opções sobre as ações da SpaceX. A empresa anunciou também a formalização da aquisição da startup Cursor (ferramentas de codificação de IA) por . Amazon (AMZN): Na abertura, regista um ganho modesto ( +0,5% ), tentando conter o afluxo sem precedentes de capital para os ETFs temáticos do setor espacial, o que está a impulsionar a valorização da SpaceX.

Na abertura, regista um ganho modesto ( ), tentando conter o afluxo sem precedentes de capital para os ETFs temáticos do setor espacial, o que está a impulsionar a valorização da SpaceX. Qualcomm (QCOM): O preço das ações está a subir quase 3,7% (no pré-mercado, chegou mesmo a +5,6%). De acordo com o The Information , a gigante tecnológica encontra-se em negociações avançadas para adquirir a startup de IA Tenstorrent. A avaliação da transação poderá ascender a 8 a 10 mil milhões de USD .

O preço das ações está a subir quase (no pré-mercado, chegou mesmo a +5,6%). De acordo com o , a gigante tecnológica encontra-se em negociações avançadas para adquirir a startup de IA Tenstorrent. A avaliação da transação poderá ascender a . Robinhood Markets (HOOD): As ações estão a valorizar cerca de 1% . A empresa anunciou um plano para reduzir o quadro de pessoal em 10% e encerrar alguns processos de recrutamento em curso, no âmbito da otimização dos custos operacionais.

As ações estão a valorizar cerca de . A empresa anunciou um plano para reduzir o quadro de pessoal em 10% e encerrar alguns processos de recrutamento em curso, no âmbito da otimização dos custos operacionais. Edgewise Therapeutics (EWTX): Enorme volatilidade nos ativos da empresa. Embora as ações estivessem a valorizar mais de 7% no início da manhã, na sequência da publicação dos resultados da fase intermédia da investigação sobre um medicamento para doenças cardíacas, a abertura do mercado trouxe uma queda superior a 10% , o que demonstra o nervosismo dos investidores em relação ao setor da biotecnologia.

Enorme volatilidade nos ativos da empresa. Embora as ações estivessem a valorizar mais de 7% no início da manhã, na sequência da publicação dos resultados da fase intermédia da investigação sobre um medicamento para doenças cardíacas, a abertura do mercado trouxe uma queda superior a , o que demonstra o nervosismo dos investidores em relação ao setor da biotecnologia. Dynatrace (DT): O preço das ações está a subir mais de 4% depois de os analistas do UBS terem elevado a sua classificação para a empresa para «Comprar», estabelecendo um preço-alvo de 60 USD.



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