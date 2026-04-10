Três mercados a acompanhar na próxima semana (04.10.2026)

Atualmente, parece que a economia global conseguiu evitar o pior cenário possível: uma escalada total das hostilidades no Médio Oriente. No entanto, o atual cessar-fogo continua precário e a situação pode mudar a qualquer momento. Para os participantes no mercado, o teste decisivo será o restabelecimento do tráfego marítimo regular e de petroleiros através do Estreito de Ormuz. Para além da geopolítica, a época de resultados do primeiro trimestre de 2026 está agora em curso. Consequentemente, os investidores devem centrar a sua atenção esta semana em três ativos-chave: o petróleo bruto Brent/WTI (OIL), os futuros do S&P 500 (US500) e o par de moedas AUD/USD. OIL Os preços do petróleo bruto recuaram até 20 dólares por barril na sequência do anúncio de um cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos. No entanto, a paz continua frágil; embora ambas as capitais tenham declarado vitória, as negociações diplomáticas estão, alegadamente, por um fio. Apesar de os preços se situarem confortavelmente abaixo dos picos registados no início de abril, as tensões continuam agudas. Uma potencial recuperação acima do limiar dos 100 dólares ameaçaria um ressurgimento inflacionista global. A dinâmica do petróleo está atualmente a repercutir-se em quase todas as classes de ativos, afetando notavelmente o dólar americano e o ouro. Na segunda-feira, o mercado irá assimilar o relatório mensal de produção da OPEP para março, que deverá fornecer uma orientação a médio prazo para os índices de referência da energia. US500 O sentimento em Wall Street registou uma recuperação acentuada, com os futuros do S&P 500 a recuperarem a maior parte das perdas de março. O contrato US500 está atualmente a ser negociado apenas 2,5% abaixo dos seus máximos históricos. À medida que a época de resultados entra em pleno andamento, o foco desloca-se para a saúde das empresas. Nesta semana de abertura, os holofotes recaem sobre pesos pesados do setor bancário, como a Goldman Sachs e o JPMorgan Chase. No entanto, os resultados da Netflix e da TSMC serão igualmente cruciais. O relatório da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) será um indicador para o setor tecnológico em geral, provavelmente ditando o impulso para os componentes fortemente tecnológicos tanto do S&P 500 como do Nasdaq. AUDUSD Embora o calendário macroeconómico interno da Austrália seja relativamente fraco esta semana — com destaque apenas para os dados de desemprego de quinta-feira e as sondagens de confiança dos consumidores e das empresas de terça-feira —, o «Aussie» continua no centro das atenções. O dólar australiano encontra-se atualmente em território de sobrecompra, na sequência de um forte posicionamento especulativo, impulsionado pelo facto de o RBA ter sido o primeiro banco central do G10 a regressar ao caminho das subidas das taxas de juro. A trajetória da moeda será fortemente influenciada pelos dados da China: os números do comércio na terça-feira, seguidos do PIB, das vendas a retalho e da produção industrial na quinta-feira. Espera-se que qualquer nova redução das tensões no Médio Oriente beneficie a economia chinesa, proporcionando um impulso secundário aos mercados australianos.

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