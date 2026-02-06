A primeira semana de fevereiro revelou-se ainda mais volátil do que janeiro. Os mercados foram marcados por uma queda acentuada no preço do ouro, a capitulação do Bitcoin, um recuo acentuado das ações tecnológicas dos EUA e um ressurgimento significativo do dólar americano, impulsionado por uma corrida global pela liquidez. Embora a maioria das empresas de primeira linha já tenha apresentado os seus resultados trimestrais, o foco dos investidores está agora a mudar para a “economia real”. À frente, há uma série de dados macroeconómicos críticos dos EUA, incluindo os números do emprego não agrícola (NFP) e os índices de inflação. Neste contexto de maior volatilidade, três instrumentos merecem uma análise atenta nos próximos dias: EURUSD, SILVER e US500. EURUSD O dólar americano recuperou o seu brilho, à medida que o capital se move agressivamente para a segurança do dinheiro. Parece que os relatos sobre o fim iminente do dólar foram decididamente prematuros. A trajetória a partir daqui será ditada por uma série de divulgações macroeconómicas de alto risco que permitirão aos mercados avaliar a saúde da economia dos EUA e o caminho subsequente da Reserva Federal. Na terça-feira, receberemos os dados das vendas a retalho de dezembro, seguidos na quarta-feira pelo relatório crucial sobre o emprego em janeiro (NFP), adiado devido ao breve encerramento do governo. Na sexta-feira, será divulgado o índice de inflação do IPC de janeiro. Dados robustos sobre o mercado de trabalho, combinados com uma inflação persistentemente alta, podem solidificar a narrativa de “mais alto por mais tempo”, mantendo as taxas de juro elevadas por um período prolongado. PRATA Após uma queda brutal no final de janeiro, o início de fevereiro ofereceu pouco alívio. De seus máximos históricos às baixas da semana passada, a prata perdeu quase 50% do seu valor. Crucialmente, as ansiedades em torno de uma crise de abastecimento físico dissiparam-se significativamente; isso é evidente não apenas na COMEX, mas também na China, onde o prémio de preço foi reduzido a apenas alguns dólares. Apesar de uma tentativa provisória de recuperação no final da semana passada, a prata continua sob forte pressão. Caso o Bitcoin ou Wall Street enfrentem outra onda de liquidações, o metal branco continua entre os ativos mais vulneráveis a uma correção mais profunda. US500 As ações dos EUA enfrentaram intensa pressão de venda no início de fevereiro, apesar da resolução do impasse legislativo em torno da paralisação parcial do governo. O sentimento foi prejudicado pelo colapso mais amplo das criptomoedas e dos metais preciosos, juntamente com uma crescente fadiga em relação às gigantes da tecnologia. Os investidores estão a examinar minuciosamente as despesas de capital gigantescas (CAPEX) das empresas de tecnologia, que ainda não se traduziram em uma aceleração proporcional no crescimento das receitas. No entanto, é preciso lembrar que o S&P 500 representa uma ampla faixa da economia, e o setor “real” continua a demonstrar relativa resiliência. Neste contexto, os dados de vendas a retalho e emprego serão os árbitros finais. Os lucros das empresas também continuam em foco, com resultados previstos da Coca-Cola e da Ford (terça-feira), seguidos pela McDonald's e pela Cisco (quarta-feira).



