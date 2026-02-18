A Analog Devices, líder global em semicondutores analógicos e soluções industriais, reportou resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026 que excederam significativamente as expectativas do mercado. A orientação para o segundo trimestre também ficou acima do consenso dos analistas, ressaltando o forte posicionamento da empresa nos principais segmentos industriais, de data center e de infraestrutura de IA. Resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026 Receita: US$ 3,16 mil milhões (+30% em relação ao ano anterior; consenso de US$ 3,12 mil milhões)

US$ 3,16 mil milhões (+30% em relação ao ano anterior; consenso de US$ 3,12 mil milhões) Lucro por ação (EPS): $ 2.46 (consenso $ 2.31; $ 1.63 um ano atrás) Receita por segmento Industrial: US$ 1,49 mil milhões(consenso de US$ 1,50 mil milhões)

Comunicações: US$ 476,8 milhões (consenso de US$ 432 milhões)

Automóvel: 794,4 milhões de dólares (consenso de 815,3 milhões de dólares)

Consumidor: $399,8 milhões (consenso $362,7 milhões)

Margem bruta: 71,2% (consenso: 70%)

71,2% (consenso: 70%) Margem operacional: 45,5% (consenso 43,8%) Após a divulgação dos resultados, as aões da ADI subiram mais de 3%, reflectindo uma reação positiva do mercado. Perspetivas para o segundo trimestre de 2026 Receita: $ 3.50 mil milhões (consenso de $ 3.23 mil milhões)

$ 3.50 mil milhões (consenso de $ 3.23 mil milhões) EPS: $2,88 (consenso $2,31) A orientação aponta para uma forte demanda sustentada nos mercados industriais, de comunicações e de data center, principalmente impulsionada pelo investimento contínuo em inteligência artificial generativa. A administração destacou que a receita esperada para o segundo trimestre pode marcar um novo nível recorde para a empresa. Reação do mercado e implicações para os investidores A reação positiva do preço das acções na sequência dos resultados e das orientações reflecte o sentimento construtivo dos investidores. O desempenho trimestral e as perspectivas futuras indicam que a empresa continua a escalar eficazmente, mantendo um crescimento sólido nos mercados estratégicos de semicondutores e relacionados com a IA. Contexto de negócios e perspectivas A Analog Devices continua a ser líder no espaço de semicondutores analógicos e no mercado de soluções industriais. A trajetória de crescimento da empresa é apoiada pelo aumento do investimento em infraestrutura de IA, expansão de data centers e demanda resiliente dos principais clientes industriais. Principais pontos fortes: Escala operacional e visibilidade das receitas

Forte procura nos segmentos industrial, de comunicações e de consumo

Margens brutas e operacionais elevadas Principais desafios: Pressões macroeconómicas e geopolíticas

Concorrência intensa no sector dos semicondutores

A necessidade de manter a inovação num mercado em rápida evolução Apesar destes factores, o desempenho recente da ADI e as orientações futuras sugerem um potencial contínuo de crescimento das receitas e dos lucros, reforçando a sua posição em mercados estratégicos de tecnologia e infra-estruturas de IA. Principais conclusões Fortes resultados do primeiro trimestre de 2026: Receita de US$ 3,16 bilhões (+30% em relação ao ano anterior) e EPS de US$ 2,46 - ambos acima do consenso.

Receita de US$ 3,16 bilhões (+30% em relação ao ano anterior) e EPS de US$ 2,46 - ambos acima do consenso. Orientação sólida para o segundo trimestre de 2026: Receita de US $ 3,50 bilhões e EPS de US $ 2,88, apoiada pela demanda de infraestrutura impulsionada por IA.

Receita de US $ 3,50 bilhões e EPS de US $ 2,88, apoiada pela demanda de infraestrutura impulsionada por IA. Resposta positiva do mercado: A valorização do preço das ações reflete a confiança do investidor.

A valorização do preço das ações reflete a confiança do investidor. Posicionamento competitivo: Escala operacional, visibilidade da receita, margens elevadas e forte exposição aos mercados de IA e de semicondutores industriais.

