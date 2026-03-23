O Índice do Dólar está a registar uma inversão drástica (USDIDX: -0,6%) em reação à declaração de Donald Trump de que ordenou o adiamento de todos os ataques à infraestrutura energética iraniana durante os próximos cinco dias. Na sua declaração, o presidente dos EUA acrescentou que, nos últimos dois dias, ambas as partes em conflito mantiveram discussões produtivas sobre uma possível suspensão das operações. xStation5 O USDIDX esteve perto de recuperar todas as perdas registadas na última quinta-feira, mas a declaração de Trump travou a forte fuga para o dólar como moeda de refúgio. TACO para as últimas horas do ultimato A declaração de Trump fez com que os mercados passassem de quedas generalizadas e profundas para uma recuperação global. O alívio da tensão em relação a uma escalada mais profunda — e aos receios de perturbações ainda maiores nas cadeias de abastecimento energético globais — dissipou instantaneamente a aversão ao risco, levando a maioria dos índices a registar ganhos. Destaques dos mercados regionais Índices europeus: Os futuros do DAX alemão ( DE40: +2,7% ), que se mantiveram os mais expostos ao beta negativo do setor energético, estão a recuperar com maior vigor. O índice abrangente EU50 ganha cerca de 2,3% , enquanto o W20 polaco regista um aumento mais modesto de 0,5% , ainda lastrado por uma queda de 4% nas ações da Orlen.

Os futuros do DAX alemão ( ), que se mantiveram os mais expostos ao beta negativo do setor energético, estão a recuperar com maior vigor. O índice abrangente ganha cerca de , enquanto o polaco regista um aumento mais modesto de , ainda lastrado por uma queda de 4% nas ações da Orlen. Desempenho setorial: Os bancos estão a registar os maiores ganhos, uma vez que os seus resultados financeiros continuam sensíveis às tendências económicas gerais ( PKO BP: +4% , HSBC , UniCredit: +3,8% ). As empresas do setor energético ficaram no vermelho, na sequência da queda repentina dos preços do petróleo ( Shell: -3,5% , BP: -4,1% , Orlen: -4% ).

Mercado cambial: Verificou-se uma forte inversão de tendência no dólar. A libra esterlina tornou-se a maior beneficiária do alívio (GBPUSD: +0,5%, GBPCHF: +0,55%), tendo sido fortemente afetada pela recente onda de vendas de obrigações britânicas. O EURUSD está a valorizar 0,2%, para 1,158. Entretanto, as moedas australianas e neozelandesas, sensíveis ao risco (AUDUSD, NZDUSD), registam uma subida de apenas 0,2%, o que poderá sublinhar a ausência de qualquer melhoria real nas perspetivas económicas globais, tendo em conta que o Estreito de Ormuz continua fechado. Contexto geopolítico e perspetivas para o petróleo Curiosamente, este otimismo persiste apesar da declaração de Teerão de que o Irão não realizou quaisquer conversações diretas ou indiretas com Donald Trump. Segundo Teerão, Trump recuou por iniciativa própria, face às ameaças de retaliação contra as infraestruturas energéticas dos aliados da Ásia Ocidental. Vale também a pena notar que o petróleo regressou rapidamente a um nível ligeiramente abaixo da marca dos 100 dólares por barril. Por conseguinte, a venda massiva temporária nas empresas petrolíferas poderá estar a subvalorizar o cenário de preços médios mais elevados das matérias-primas nos próximos trimestres, mesmo no caso de uma desescalada. O petróleo parece estar a respeitar o suporte nos 100 dólares face a uma continuação realista do conflito. Fonte: xStation5

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