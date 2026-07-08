Trump não sinaliza total escalada em Ankara. Petróleo corrige, Nasdaq recupera

Declarações-chave relativas ao discurso de Trump na cimeira da OTAN em Ancara Fim da abordagem diplomática em relação ao Irão: Trump anunciou que o acordo temporário com Teerão está morto. Anunciou novos ataques (a infraestrutura energética e a Ilha de Kharg estão na mira) para «concluir a tarefa». Não enviará tropas terrestres, mas não deixará de hostilizar navios mercantes.

Trump anunciou que o acordo temporário com Teerão está morto. Anunciou novos ataques (a infraestrutura energética e a Ilha de Kharg estão na mira) para «concluir a tarefa». Não enviará tropas terrestres, mas não deixará de hostilizar navios mercantes. Dinâmica de produção em escala de guerra: Considerou a atual cimeira da OTAN um sucesso, anunciando que os EUA poderiam, de imediato, quadruplicar a produção de munições, e que a Lockheed Martin irá criar um enorme centro de serviços na Europa.

Considerou a atual cimeira da OTAN um sucesso, anunciando que os EUA poderiam, de imediato, e que a Lockheed Martin irá criar um enorme centro de serviços na Europa. Estabelecimento de condições: Israel deverá retirar-se do sul do Líbano, a Síria deverá ajudar a conter o Hezbollah e a UE (a começar pela Espanha) recebeu um aviso sobre um possível embargo comercial.

Israel deverá retirar-se do sul do Líbano, a Síria deverá ajudar a conter o Hezbollah e a UE (a começar pela Espanha) recebeu um aviso sobre um possível embargo comercial. O petróleo como ferramenta: Trump afirma que existe atualmente um excesso de oferta no mercado e que, em última análise, os preços irão cair significativamente. Os EUA devem garantir as rotas para que o transporte da matéria-prima seja «livre, fácil e rápido». Por outro lado, não descarta uma pressão ascendente a curto prazo. O que se segue para o petróleo? O mercado petrolífero dispõe agora da receita perfeita para mais uma montanha-russa de grandes oscilações, uma vez que a narrativa de Trump colide com a realidade brutal. Por um lado, parece haver um regresso à pressão ascendente a curto prazo. Trump está a agravar o conflito e o Irão já ameaça um bloqueio total do Estreito de Ormuz (por onde passa 1/5 do petróleo mundial). Para piorar a situação, os americanos não têm grande margem de manobra, uma vez que as suas reservas estratégicas (SPR) estão atualmente a atingir o nível mais baixo e encontram-se no nível mais baixo desde 1984. Acrescente-se a isso a proibição russa às exportações de gasóleo e temos uma receita de mercado para um regresso a preços mais elevados, embora, ao mesmo tempo, como a história indica, já devêssemos ter ultrapassado há muito os picos resultantes do conflito. Embora os stocks comerciais tenham registado uma ligeira recuperação, as reservas estratégicas caíram drasticamente para um nível inferior a 320 milhões de barris. Como a história demonstra em 1990 e 2022, os aumentos ocorrem mesmo 4 meses após o início da escalada, mas a amplitude das variações diminui claramente. Por outro lado, a longo prazo, Trump pretende inundar o mercado com petróleo. Os EUA estão a produzir e a exportar combustíveis a níveis recorde. O Presidente aposta que a sobreprodução americana acabará por fazer baixar os preços. Se Trump decidir efetivamente avançar com um ataque e um bloqueio naval, e o Irão voltar a fechar o Estreito de Ormuz, enfrentaremos um regresso dos preços à faixa dos 90-100 USD por barril. No entanto, se ele abrandar os ataques de hoje e outros políticos anunciarem um regresso às negociações, o preço de um barril de Brent poderá regressar rapidamente a cerca de 75 USD. Além disso, observamos uma recuperação no US100. Notícias da imprensa indicam que a China irá permitir que empresas de menor dimensão adquiram chips H200 da Nvidia.



Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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