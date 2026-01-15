A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), maior fabricante mundial de semicondutores por contrato, divulgou hoje os resultados do quarto trimestre de 2025, que podem ser resumidos numa palavra: fenomenais.

A empresa encerrou o ano com receitas recorde superiores a 122 mil milhões de dólares, representando um aumento de mais de 35% face ao ano anterior e marcando o nível mais elevado da história da companhia. O lucro líquido apenas no quarto trimestre cresceu 35%, para 16 mil milhões de dólares, superando significativamente as expectativas dos analistas.

A TSMC anunciou despesas de capital para 2026 na ordem dos 52 a 56 mil milhões de dólares, mais de 25% acima do valor de 2025, sinalizando que a gigante sediada em Hsinchu antevê bases duradouras para o crescimento da inteligência artificial.

TSMC e o crescimento da Inteligência Artificial

Estes resultados confirmam que o boom da IA não é uma tendência passageira, mas sim uma mudança estrutural na economia digital global, com a TSMC no seu núcleo tecnológico incontornável. O crescimento da empresa é impulsionado por tecnologias de processo avançadas de 3 nm, 5 nm e 7 nm, bem como pela crescente procura de clientes importantes, como a Nvidia, a AMD e os hyperscalers, criando uma base sólida para uma expansão dinâmica e contínua.

Principais resultados financeiros da TSMC

A TSMC encerrou o quarto trimestre de 2025 com resultados que superaram claramente as expectativas dos analistas. As receitas trimestrais atingiram aproximadamente 33,2 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 20% face ao ano anterior, marcando o nível trimestral mais elevado da história da empresa.

O lucro líquido do período aumentou 35%, para 16 mil milhões de dólares, destacando não apenas a escala do negócio, mas também a excecional capacidade da empresa de gerar alta rentabilidade e, ao mesmo tempo, aumentar os investimentos de capital.

Dados financeiros do quarto trimestre de 2025:

Receita consolidada: NT$ 1.046,09 mil milhões (US$ 33,73 mil milhões) — um aumento de 20,5% face ao ano anterior

Lucro líquido: NT$ 505,74 mil milhões (US$ 16 mil milhões) — um aumento de 35% face ao ano anterior

EPS (diluído): NT$ 19,50 (US$ 3,14)

Margem bruta: 62,3%

Margem operacional: 54,0%

Margem líquida: 48,3%

Um dos principais fatores para o sucesso foi a tecnologia de processo avançada. Os chips fabricados em nós de 3 nm, 5 nm e 7 nm representaram 77% da receita de wafers, com 3 nm representando 28%, 5 nm 35% e 7 nm 14%.

Isso demonstra que a TSMC não apenas atende à crescente demanda por chips de IA e computação de alto desempenho, mas o faz com uma eficiência de fabricação excepcionalmente alta.

Ao mesmo tempo, a estrutura de clientes reforça a posição estratégica da TSMC na cadeia de abastecimento global de semicondutores. Os principais clientes, incluindo Nvidia, AMD e Apple, bem como os principais hiperescaladores, estão a reservar cada vez mais capacidade de produção, permitindo à empresa manter uma vantagem competitiva e gerar receitas estáveis, apesar da crescente pressão de outros fabricantes de chips. A elevada margem bruta demonstra que a empresa se destaca no segmento de gama alta, onde os custos de produção são elevados, mas os lucros são ainda maiores.

TSMC Q1 2026: previsões de receita, margem e investimentos em IA

Receitas do primeiro trimestre de 2026: 34,6–35,8 mil milhões de dólares

Margem bruta: 63–65%

63–65% Margem operacional: 54–56%

54–56% Despesas de capital (CapEx) em 2026: 52–56 mil milhões de dólares

A TSMC está a entrar em 2026 com um forte impulso e projeções muito otimistas. A administração espera receitas no primeiro trimestre na faixa de US$ 34,6 a 35,8 bilhões, indicando um crescimento contínuo de dois dígitos em relação ao ano anterior.

A margem bruta está projetada em 63 a 65% e a margem operacional em 54 a 56%, demonstrando a capacidade da empresa de manter alta rentabilidade, mesmo em meio a despesas de capital crescentes e demanda dinâmica por chips de IA.

A administração enfatiza o foco contínuo nos avançados nós de 3 nm, 5 nm e 7 nm, que continuam sendo o núcleo do segmento de produtos de alta margem da empresa. Essa estratégia permite que a TSMC mantenha a liderança tecnológica sobre os concorrentes, incluindo as capacidades crescentes de outros fabricantes de chips, ao mesmo tempo em que solidifica a sua posição como um participante importante na cadeia de fornecimento global de semicondutores.

Combinada com o aumento das encomendas de grandes clientes, como Nvidia, AMD, Apple e hyperscalers, a orientação indica que a TSMC está posicionada para um crescimento sustentado e plurianual das receitas e margens no segmento de gama alta.

Impacto dos resultados da TSMC na recuperação tecnológica

Os resultados recorde do quarto trimestre de 2025 e as orientações otimistas para 2026 confirmam que a TSMC é um dos principais motores da recuperação tecnológica global. A crescente procura por chips de IA e computação de alto desempenho impulsiona não apenas as receitas da TSMC, mas também impacta toda a cadeia de abastecimento de semicondutores. Os processos avançados de 3 nm, 5 nm e 7 nm permitem que a empresa ofereça produtos indisponíveis para a maioria dos concorrentes, o que se traduz em margens estáveis e vantagem competitiva.

No início de 2026, a TSMC também introduziu processadores de 2 nm, permitindo à empresa distanciar-se ainda mais dos concorrentes e lançando as bases para um crescimento de receitas a longo prazo, especialmente em IA e computação de alto desempenho. Os investidores que acompanham o setor tecnológico podem ver a TSMC como um barómetro do mercado de chips, e os resultados da empresa sinalizam que o boom da IA tem fundamentos fortes e duradouros.

Resumo dos resultados TSMC 2025

A TSMC encerrou 2025 com resultados recordes que confirmam a sua posição dominante no mercado global de semicondutores. A administração não está apenas a aumentar as despesas de capital para US$ 56 bilhões em 2026, mas também a se concentrar no desenvolvimento de nós de processo avançados, incluindo processadores de 2 nm, que garantem margens elevadas e maior diferenciação competitiva.

As fortes encomendas de clientes importantes, como Nvidia, AMD, Apple e grandes hiperescaladores, indicam que a TSMC está preparada para um crescimento sustentado das receitas ao longo de vários anos, mantendo a sua vantagem tecnológica.

Principais conclusões: