- TSMC encerra o ano de 2025 com receitas recordes superiores a US$ 122 mil milhões
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), maior fabricante mundial de semicondutores por contrato, divulgou hoje os resultados do quarto trimestre de 2025, que podem ser resumidos numa palavra: fenomenais.
A empresa encerrou o ano com receitas recorde superiores a 122 mil milhões de dólares, representando um aumento de mais de 35% face ao ano anterior e marcando o nível mais elevado da história da companhia. O lucro líquido apenas no quarto trimestre cresceu 35%, para 16 mil milhões de dólares, superando significativamente as expectativas dos analistas.
A TSMC anunciou despesas de capital para 2026 na ordem dos 52 a 56 mil milhões de dólares, mais de 25% acima do valor de 2025, sinalizando que a gigante sediada em Hsinchu antevê bases duradouras para o crescimento da inteligência artificial.
TSMC e o crescimento da Inteligência Artificial
Estes resultados confirmam que o boom da IA não é uma tendência passageira, mas sim uma mudança estrutural na economia digital global, com a TSMC no seu núcleo tecnológico incontornável. O crescimento da empresa é impulsionado por tecnologias de processo avançadas de 3 nm, 5 nm e 7 nm, bem como pela crescente procura de clientes importantes, como a Nvidia, a AMD e os hyperscalers, criando uma base sólida para uma expansão dinâmica e contínua.
Principais resultados financeiros da TSMC
A TSMC encerrou o quarto trimestre de 2025 com resultados que superaram claramente as expectativas dos analistas. As receitas trimestrais atingiram aproximadamente 33,2 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 20% face ao ano anterior, marcando o nível trimestral mais elevado da história da empresa.
O lucro líquido do período aumentou 35%, para 16 mil milhões de dólares, destacando não apenas a escala do negócio, mas também a excecional capacidade da empresa de gerar alta rentabilidade e, ao mesmo tempo, aumentar os investimentos de capital.
Dados financeiros do quarto trimestre de 2025:
- Receita consolidada: NT$ 1.046,09 mil milhões (US$ 33,73 mil milhões) — um aumento de 20,5% face ao ano anterior
- Lucro líquido: NT$ 505,74 mil milhões (US$ 16 mil milhões) — um aumento de 35% face ao ano anterior
- EPS (diluído): NT$ 19,50 (US$ 3,14)
- Margem bruta: 62,3%
- Margem operacional: 54,0%
- Margem líquida: 48,3%
Um dos principais fatores para o sucesso foi a tecnologia de processo avançada. Os chips fabricados em nós de 3 nm, 5 nm e 7 nm representaram 77% da receita de wafers, com 3 nm representando 28%, 5 nm 35% e 7 nm 14%.
Isso demonstra que a TSMC não apenas atende à crescente demanda por chips de IA e computação de alto desempenho, mas o faz com uma eficiência de fabricação excepcionalmente alta.
Ao mesmo tempo, a estrutura de clientes reforça a posição estratégica da TSMC na cadeia de abastecimento global de semicondutores. Os principais clientes, incluindo Nvidia, AMD e Apple, bem como os principais hiperescaladores, estão a reservar cada vez mais capacidade de produção, permitindo à empresa manter uma vantagem competitiva e gerar receitas estáveis, apesar da crescente pressão de outros fabricantes de chips. A elevada margem bruta demonstra que a empresa se destaca no segmento de gama alta, onde os custos de produção são elevados, mas os lucros são ainda maiores.
TSMC Q1 2026: previsões de receita, margem e investimentos em IA
Receitas do primeiro trimestre de 2026: 34,6–35,8 mil milhões de dólares
- Margem bruta: 63–65%
- Margem operacional: 54–56%
- Despesas de capital (CapEx) em 2026: 52–56 mil milhões de dólares
A TSMC está a entrar em 2026 com um forte impulso e projeções muito otimistas. A administração espera receitas no primeiro trimestre na faixa de US$ 34,6 a 35,8 bilhões, indicando um crescimento contínuo de dois dígitos em relação ao ano anterior.
A margem bruta está projetada em 63 a 65% e a margem operacional em 54 a 56%, demonstrando a capacidade da empresa de manter alta rentabilidade, mesmo em meio a despesas de capital crescentes e demanda dinâmica por chips de IA.
A administração enfatiza o foco contínuo nos avançados nós de 3 nm, 5 nm e 7 nm, que continuam sendo o núcleo do segmento de produtos de alta margem da empresa. Essa estratégia permite que a TSMC mantenha a liderança tecnológica sobre os concorrentes, incluindo as capacidades crescentes de outros fabricantes de chips, ao mesmo tempo em que solidifica a sua posição como um participante importante na cadeia de fornecimento global de semicondutores.
Combinada com o aumento das encomendas de grandes clientes, como Nvidia, AMD, Apple e hyperscalers, a orientação indica que a TSMC está posicionada para um crescimento sustentado e plurianual das receitas e margens no segmento de gama alta.
Impacto dos resultados da TSMC na recuperação tecnológica
Os resultados recorde do quarto trimestre de 2025 e as orientações otimistas para 2026 confirmam que a TSMC é um dos principais motores da recuperação tecnológica global. A crescente procura por chips de IA e computação de alto desempenho impulsiona não apenas as receitas da TSMC, mas também impacta toda a cadeia de abastecimento de semicondutores. Os processos avançados de 3 nm, 5 nm e 7 nm permitem que a empresa ofereça produtos indisponíveis para a maioria dos concorrentes, o que se traduz em margens estáveis e vantagem competitiva.
No início de 2026, a TSMC também introduziu processadores de 2 nm, permitindo à empresa distanciar-se ainda mais dos concorrentes e lançando as bases para um crescimento de receitas a longo prazo, especialmente em IA e computação de alto desempenho. Os investidores que acompanham o setor tecnológico podem ver a TSMC como um barómetro do mercado de chips, e os resultados da empresa sinalizam que o boom da IA tem fundamentos fortes e duradouros.
Resumo dos resultados TSMC 2025
A TSMC encerrou 2025 com resultados recordes que confirmam a sua posição dominante no mercado global de semicondutores. A administração não está apenas a aumentar as despesas de capital para US$ 56 bilhões em 2026, mas também a se concentrar no desenvolvimento de nós de processo avançados, incluindo processadores de 2 nm, que garantem margens elevadas e maior diferenciação competitiva.
As fortes encomendas de clientes importantes, como Nvidia, AMD, Apple e grandes hiperescaladores, indicam que a TSMC está preparada para um crescimento sustentado das receitas ao longo de vários anos, mantendo a sua vantagem tecnológica.
Principais conclusões:
- Forte rentabilidade: a TSMC alcançou uma margem bruta superior a 62% e uma margem líquida de quase 50%, superando muitos concorrentes e demonstrando a escala, a eficiência de custos e o poder de fixação de preços da empresa.
- Orientação robusta: as receitas planejadas para o primeiro trimestre de US$ 34 a 35 bilhões e o CapEx recorde de US$ 52 a 56 bilhões refletem a confiança da administração de que a demanda por chips de tecnologia avançada, particularmente IA, permanecerá forte e duradoura.
- Liderança tecnológica: 77% da receita gerada por nós de processo avançados confirma que a TSMC atende à demanda por chips de IA nos processos mais avançados, o que se traduz em margens elevadas e fidelidade dos clientes. A introdução de processadores de 2 nm no início de 2026 reforça ainda mais a vantagem competitiva da empresa e o potencial de crescimento da receita.
