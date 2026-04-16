A TSMC iniciou o ano de 2026 com um trimestre recorde, superando claramente as expectativas dos analistas e revendo em alta as suas previsões para o ano inteiro. Trata-se de um sinal muito forte de que a procura por chips relacionados com a IA continua sólida, mesmo num ambiente macroeconómico e geopolítico mais desafiante.

Isto não se assemelha a uma recuperação cíclica típica. O relatório demonstra que a infraestrutura de IA está a tornar-se a base do crescimento de todo o setor dos semicondutores, com a TSMC posicionada bem no centro desse cenário.

No primeiro trimestre, a empresa gerou aproximadamente 18,2 mil milhões de dólares em resultado líquido, um aumento de 58% em relação ao ano anterior, com receitas de 35,9 mil milhões de dólares, um aumento de 41% em relação ao ano anterior em termos de dólares americanos. Ao mesmo tempo, a rentabilidade superou as expectativas, com uma margem bruta de 66,2% e uma margem operacional de 58,1%.

Principais métricas financeiras

Receitas: 35,9 mil milhões de dólares (+41% em relação ao ano anterior em dólares americanos)

Lucro líquido: 18,2 mil milhões de dólares (+58% em relação ao ano anterior)

Lucro operacional: aproximadamente 20,9 mil milhões de dólares (+62% em relação ao ano anterior)

Margem bruta: 66,2%

Margem operacional: 58,1%

Previsão de receita para o 2.º trimestre: 39–40,2 mil milhões de dólares

Crescimento da receita para o ano de 2026: acima de 30% em relação ao ano anterior, em dólares americanos

Investimento em 2026: 52–56 mil milhões de dólares (limite superior do intervalo)

O crescimento é uma coisa, mas a qualidade destaca-se

O aspeto mais importante do relatório não é apenas a taxa de crescimento, mas a estrutura dos resultados.

A TSMC está a demonstrar uma conversão muito sólida de receitas em lucros, impulsionada pelo seu domínio nas tecnologias de processo de ponta e pela quota crescente de chips de IA, que se encontram entre os segmentos mais rentáveis do mercado atual.

Este não é um efeito pontual. A composição das receitas está a mudar para nós mais avançados e contratos de longo prazo, melhorando a visibilidade e a estabilidade das margens.

«Procura extremamente forte» e capacidade limitada

A principal conclusão do relatório é clara: a procura continua a superar a oferta.

A administração apontou explicitamente para uma procura «extremamente forte» por chips de IA. Líderes globais como a NVIDIA e a AMD estão a desenvolver chips cada vez mais avançados, impulsionando diretamente a procura pela capacidade de fabrico da TSMC.

O efeito é estrutural. O mercado opera num contexto de escassez de chips de ponta, em que a principal limitação já não é a procura, mas sim a capacidade de a satisfazer. A mesma tendência é visível entre fornecedores de equipamentos, como a ASML.

Perspetivas sólidas confirmam um impulso sustentado

As orientações para o segundo trimestre reforçam este quadro.

A TSMC espera receitas na ordem dos 39 a 40,2 mil milhões de dólares, acima do consenso do mercado, mantendo simultaneamente margens muito sólidas. A empresa prevê também que as receitas do ano completo de 2026 cresçam mais de 30% em termos homólogos, em dólares americanos.

Isto é importante porque demonstra que o atual impulso não é temporário e que se espera que a procura se mantenha forte nos próximos trimestres.

O Capex está a aumentar por uma razão

Este crescimento é apoiado por uma estratégia de investimento agressiva.

A TSMC planeia despesas de capital entre 52 e 56 mil milhões de dólares, no limite superior das suas orientações anteriores. A empresa está a expandir a capacidade através de novas fábricas, incluindo grandes projetos nos Estados Unidos, para acompanhar a procura.

Isto marca uma mudança fundamental em relação aos ciclos anteriores, em que a procura era o fator limitante. Hoje, a restrição é a capacidade de escalar a produção.

Existem riscos, mas são secundários face à procura

A empresa destaca os riscos geopolíticos, incluindo as tensões no Médio Oriente, bem como os efeitos cambiais na rentabilidade.

Ao mesmo tempo, não regista perturbações significativas no abastecimento de matérias-primas ou de energia, o que sugere uma estabilidade nas operações. Nesta fase, estes riscos parecem secundários face a uma procura subjacente muito forte.

Conclusão: a IA está a remodelar a estrutura do setor

O primeiro trimestre de 2026 para a TSMC não se resume apenas a resultados sólidos, mas à confirmação de uma mudança mais profunda em todo o setor dos semicondutores.

A inteligência artificial está a tornar-se o principal motor de crescimento, em vez de apenas um entre muitos fatores. Neste contexto, a TSMC encontra-se numa posição de vantagem única enquanto fabricante líder dos chips mais avançados do mundo.

Se as tendências atuais se mantiverem, a empresa poderá operar num ciclo plurianual de forte procura, receitas crescentes e rentabilidade sólida. O maior desafio não será encontrar clientes, mas sim acompanhar a escala da sua procura.

Fonte: xStation5