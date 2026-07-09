A época de resultados do segundo trimestre deverá trazer à Europa mais um trimestre de sólido crescimento dos lucros, mas o panorama real é fortemente distorcido pelo setor energético. Nos EUA, as expectativas são ainda mais elevadas – os analistas prevêem mais um aumento dos lucros superior a 20 por cento para o índice S&P 500, impulsionado principalmente pelos setores da tecnologia e da energia. No entanto, começam a surgir as primeiras fissuras na narrativa de um boom interminável da IA, o que poderá alterar o equilíbrio de forças entre os mercados dos EUA e da Europa.

Principais previsões para a época de divulgação dos resultados do segundo trimestre

Na Europa, prevê-se que os lucros cresçam cerca de 12% em termos homólogos , mas, excluindo o setor energético, o valor é de apenas cerca de 3% em termos homólogos .

, mas, excluindo o setor energético, o valor é de apenas . O setor energético na Europa desempenha agora um papel semelhante ao da tecnologia nos EUA – é o setor que «impulsiona» a época de divulgação de resultados.

– é o setor que «impulsiona» a época de divulgação de resultados. Nos EUA, espera-se que o índice S&P 500 registe um crescimento dos lucros, em termos homólogos, de cerca de 23% , marcando o segundo trimestre consecutivo com um crescimento superior a 20%.

, marcando o segundo trimestre consecutivo com um crescimento superior a 20%. A tecnologia e a energia nos EUA são os principais motores do crescimento, mas aumentam as preocupações quanto à sustentabilidade do boom de investimento em IA.

nos EUA são os principais motores do crescimento, mas aumentam as preocupações quanto à sustentabilidade do boom de investimento em IA. Os índices norte-americanos tiveram um segundo trimestre muito forte, enquanto alguns mercados europeus — particularmente no sul da Europa — começam a recuperar o atraso.

Se os resultados do segundo trimestre das empresas tecnológicas norte-americanas e as suas orientações para os próximos trimestres se revelarem dececionantes, a Europa poderá manter a sua vantagem relativa nos próximos meses.

Europa: o setor energético impulsiona o crescimento dos lucros

No segundo trimestre, as empresas europeias deverão registar mais um aumento sólido nos lucros — a previsão consensual aponta para um crescimento de cerca de 12% em termos homólogos, confirmando a continuação da recuperação após os últimos anos de maior fraqueza. Ao mesmo tempo, este crescimento é impulsionado, em grande parte, por um punhado das maiores empresas de petróleo e gás, cujos lucros deverão aumentar até cerca de 84% em termos homólogos, dominando claramente o panorama geral do mercado.

Excluindo o setor energético, a taxa de crescimento dos lucros na Europa desce para cerca de 3% em termos homólogos, o que demonstra o quão concentradas estão as fontes de melhoria. Na prática, isto significa que o mercado europeu em geral continua a operar num ambiente de crescimento moderado, enquanto os números espetaculares dizem respeito principalmente a setores que beneficiam da situação geopolítica e da subida anterior dos preços das matérias-primas.

O setor energético como «tecnologia europeia» – e as suas limitações

Nesta época de divulgação de resultados, o setor energético na Europa é o equivalente funcional do setor tecnológico nos EUA – será o principal motor do crescimento dos lucros agregados. A par do setor energético, os setores químico, industrial e bancário poderão também apresentar um bom desempenho, beneficiando tanto de uma melhoria do ciclo económico como de margens de juro mais elevadas.

Os setores orientados para o consumo continuam a ser o ponto fraco da economia europeia — em particular o setor automóvel e os bens de consumo discricionários, onde as pressões de custos, as taxas de juro elevadas e o arrefecimento da procura estão a limitar o potencial de crescimento dos lucros. É aqui que a fraqueza relativa da Europa pode ser mais evidente quando comparada com o mercado dos EUA.

Por quanto tempo irá o setor energético sustentar a época de resultados europeia?

A questão fundamental para os investidores é: será que o atual boom de resultados no setor energético é sustentável e até que ponto poderá continuar a apoiar os índices europeus? Os lucros das empresas de petróleo e gás continuam a ser altamente sensíveis à situação no Médio Oriente e às flutuações dos preços do petróleo, e as recentes quedas superiores a dez por cento nos preços do crude Brent servem para lembrar a rapidez com que a situação pode mudar.

Até que as empresas publiquem os seus relatórios, incluindo novas previsões para os próximos trimestres, as perspetivas para os resultados europeus — e, de forma mais ampla, para o mercado no seu conjunto — permanecerão ambíguas e altamente dependentes do cenário. Para os investidores, isto significa que devem acompanhar de perto não só os próprios resultados, mas sobretudo o tom dos comentários da administração e as orientações fornecidas para os próximos meses.

EUA: expectativas excepcionalmente otimistas antes da época de resultados do segundo trimestre

Do outro lado do Atlântico, a época de resultados do segundo trimestre está a dar início num clima de otimismo excepcionalmente elevado. Os analistas esperam que as empresas do índice S&P 500 registem um crescimento dos resultados, em termos homólogos, de cerca de 23%, o que marcaria o segundo trimestre consecutivo com um crescimento superior a 20%. Estas expectativas elevadas resultam, em grande parte, de uma série de anúncios positivos por parte das próprias empresas.

De acordo com dados da FactSet, o número de empresas do S&P 500 que divulgaram previsões de resultados positivas para o segundo trimestre ascende a 111, o que representa aproximadamente o dobro da média dos últimos 5 e 10 anos. Isto sugere que a atual onda de otimismo tem origem em tendências empresariais reais, e não apenas na narrativa do mercado. Vale a pena ter em conta o risco de «as expectativas serem demasiado elevadas» — quanto mais alta for a fasquia, mais fácil será ficar desapontado, mesmo com resultados objetivamente bons.

Os EUA como «vítima do seu próprio sucesso»

Ao longo dos últimos sete trimestres, o índice S&P 500 tem superado consistentemente as previsões de lucros consensuais, ao mesmo tempo que o seu valor subiu num total de mais de 45 por cento. Esta série de sucessos levou o mercado a habituar-se a superar consistentemente as previsões, o que, por um lado, tem sustentado as valorizações, enquanto, por outro, elevou significativamente a fasquia para o futuro.

Se houver sequer um ligeiro abrandamento nos resultados do segundo trimestre desta época, e as empresas não conseguirem atingir as suas taxas de crescimento previstas ou tiverem de rever em baixa as suas orientações, a reação dos investidores poderá ser significativamente mais nervosa do que nos trimestres anteriores. Isto aplica-se, em particular, às empresas de crescimento do setor da tecnologia e da IA, onde parte do cenário positivo já está, em grande medida, refletido nos preços.

Tecnologia e energia – as estrelas da época de resultados nos EUA

Nos EUA, tal como na Europa, um dos principais beneficiários nos últimos meses tem sido o setor energético, que registou o maior aumento nas previsões de lucros para o segundo trimestre – atingindo valores da ordem dos 60% em termos homólogos. Isto deve-se, em grande parte, às tensões geopolíticas e aos aumentos anteriores nos preços das matérias-primas, embora este seja, pela sua própria natureza, um fator cíclico e não estrutural.

Ao mesmo tempo, prevê-se que as empresas tecnológicas norte-americanas, em particular as envolvidas em investimentos em inteligência artificial, contribuam de forma muito significativa para o crescimento dos lucros do S&P 500 no segundo trimestre. Espera-se uma melhoria significativa nos resultados nos setores da nuvem, dos semicondutores e das infraestruturas de IA, apesar de as valorizações de alguns líderes de mercado já terem sido ajustadas.

A IA sob a lupa: Samsung, Meta, Nvidia e custos crescentes

Os resultados trimestrais da Samsung Electronics tornaram-se um dos marcos do atual boom — a empresa anunciou um aumento de cerca de 19 vezes, em termos homólogos, nos lucros operacionais, impulsionado por uma procura recorde de memória para servidores de IA. Paradoxalmente, o preço das ações caiu em resposta a esta notícia, à medida que os investidores começaram a questionar a sustentabilidade de tal crescimento e a possibilidade de um abrandamento no investimento em infraestruturas de IA.

Ao mesmo tempo, a Meta começou a desenvolver um negócio baseado no aluguer do excesso de capacidade computacional de IA, o que o mercado poderá interpretar como um sinal de que os seus investimentos em GPUs e infraestruturas até à data podem ter estado ligeiramente «à frente da procura». A isto juntam-se relatos de custos crescentes para projetos de infraestruturas de IA – a Nvidia estima o custo da sua primeira «fábrica de IA», com uma capacidade de cerca de um gigawatt, em cerca de 100 mil milhões de dólares, enquanto a Apple sinalizou aumentos de preços para determinados produtos devido ao aumento dos custos da memória.

Será que o setor tecnológico irá sustentar o crescimento dos lucros nos EUA?

A curto prazo, é improvável que os próprios resultados do segundo trimestre constituam um problema — os fundamentos de muitas empresas tecnológicas continuam sólidos, e os investimentos passados em IA começam agora a traduzir-se em receitas e margens. A questão principal é o que as empresas irão anunciar relativamente às suas taxas de crescimento futuras e aos planos de CAPEX para infraestruturas de IA.

Se os conselhos de administração das empresas começarem a sinalizar uma abordagem mais cautelosa em relação às despesas de capital, o mercado poderá rever as suas previsões para os próximos anos — particularmente nos setores mais «aquecidos» pela narrativa da IA. Para alguns investidores, isto poderá levar a uma rotação de capital para setores ou regiões mais defensivos, incluindo a Europa.

Europa versus EUA: diferenças no desempenho dos índices no segundo trimestre

Em termos de desempenho dos índices, os EUA tiveram um segundo trimestre impressionante — o Nasdaq registou o seu melhor desempenho em mais de cinco anos, enquanto o Dow Jones atingiu novos máximos históricos. A subida média dos principais índices norte-americanos atingiu cerca de 14 por cento ao longo de três meses, o que reflete claramente a magnitude do entusiasmo em torno dos resultados financeiros e da IA.

Na Europa, os principais índices, como os franceses, alemães e britânicos, subiram a um ritmo significativamente mais lento — aproximadamente 6,8%, 8,2% e 3,2%, respetivamente, durante o mesmo período. A situação no sul do continente, no entanto, é interessante: os índices italiano e grego valorizaram mais de 14%, e o índice espanhol cerca de 10%, superando até mesmo alguns índices de referência dos EUA neste aspeto.

A Europa teve um início melhor no terceiro trimestre – será este o início de uma reviravolta?

Nos primeiros dias do terceiro trimestre, os índices europeus ganharam uma vantagem relativa em relação aos seus homólogos norte-americanos – até ao momento, julho tem-se revelado mais favorável para a Europa, tanto em termos do mercado em geral como de alguns mercados periféricos. Isto pode sugerir que alguns investidores já estão a começar a posicionar-se em antecipação a possíveis desilusões por parte do setor tecnológico norte-americano.

O facto de a Europa manter esta vantagem dependerá, em grande medida, de como forem recebidos os resultados das maiores empresas tecnológicas dos EUA. Resultados mais fracos do que o esperado ou orientações cautelosas poderão levar o mercado a continuar a deslocar-se para mercados mais baratos, menos «saturados» em termos de exposição à IA e mais diversificados em termos setoriais – e é precisamente assim que a Europa é frequentemente percebida.

O que significam os resultados do segundo trimestre para os investidores em cada época de divulgação de resultados?

Para os investidores, a época de divulgação de resultados do segundo trimestre é, acima de tudo, um teste à narrativa em torno do boom interminável nos setores da energia e da IA. Na Europa, o essencial será avaliar até que ponto o atual nível de lucros do setor energético é sustentável e se outros setores — indústria, banca e produtos químicos — são capazes de assumir gradualmente o testemunho.

Nos EUA, a atenção deve centrar-se não só no próprio segundo trimestre, mas sobretudo nas previsões das empresas tecnológicas para os próximos trimestres. Se estas se revelarem mais conservadoras do que o mercado espera, tal poderá desencadear uma maior volatilidade – tanto no setor das grandes empresas tecnológicas como no índice S&P 500 em geral. Nesse cenário, a Europa, que é menos dependente de uma única megatendência, poderá beneficiar de uma saída parcial de capitais.