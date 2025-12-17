Última hora: dados dos inventários de petróleo saem mistos 📌

Variação semanal nos stocks de combustíveis: Stocks de petróleo bruto: −1,27 milhões de barris (previsão: −2,2 milhões de barris; anterior: −1,81 milhões de barris)

−1,27 milhões de barris Stocks de gasolina: +4,81 milhões de barris (previsão: +2,1 milhões de barris; anterior: +6,4 milhões de barris)

+4,81 milhões de barris Stocks de destilados: +1,71 milhões de barris (previsão: +2 milhões de barris; anterior: +2,5 milhões de barris) Por que estes dados são importantes? As variações semanais nos stocks de combustíveis são um indicador importante para o mercado de energia e para os investidores, pois revelam o equilíbrio entre oferta e demanda. O aumento nos stocks de gasolina e destilados pode indicar uma demanda mais fraca por parte dos consumidores ou um excesso de oferta, o que pode exercer pressão baixista sobre os preços dos produtos refinados. Por outro lado, uma queda menor do que o esperado nos stocks de petróleo bruto sugere que o mercado de petróleo não está tão restrito quanto o previsto, o que poderia moderar o potencial de alta nos preços do petróleo bruto. Variações semanais nos stocks de combustível Os dados mostram um quadro misto para o mercado de combustíveis. Os stocks de petróleo bruto caíram 1,27 milhões de barris, uma redução menor do que o esperado (−2,2 milhões de barris) e inferior à queda da semana anterior (−1,81 milhões de barris). Isso pode indicar uma procura mais fraca ou um aumento na oferta de petróleo bruto. Ao mesmo tempo, os stocks de produtos refinados aumentaram visivelmente. Os stocks de gasolina aumentaram 4,81 milhões de barris — significativamente acima da previsão (+2,1 milhões de barris), embora menos do que o aumento da semana anterior (+6,4 milhões de barris). Os stocks de destilados aumentaram 1,71 milhão de barris, também abaixo das expectativas (+2 milhões de barris) e abaixo da leitura da semana passada (+2,5 milhões de barris). No geral, os dados apontam para uma pressão contínua do lado da oferta no mercado de combustíveis, especialmente no segmento da gasolina, a par de uma redução moderada dos stocks de crude. Esta combinação pode limitar o potencial de subida a curto prazo dos preços do petróleo bruto.

