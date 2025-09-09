Última hora: Iene valoriza após o anúncio do BoJ 🏛️

O iene japonês valorizou significativamente nos últimos 20 minutos, depois de o Banco do Japão ter anunciado que é possível uma nova subida das taxas de juro este ano, apesar da incerteza política na sequência da demissão do Primeiro-Ministro Ishiba. Na reunião de 19 de setembro, é provável que a taxa permaneça inalterada em 0,5%, sendo provável que sejam tomadas novas decisões em outubro ou dezembro. A base para a subida é constituída por dados económicos sólidos: aumento dos lucros das empresas, um mercado de trabalho apertado e o crescimento salarial mais forte dos últimos anos, juntamente com uma diminuição dos riscos graças ao acordo comercial com os EUA. Apesar do aumento da probabilidade de uma posição “hawkish”, o mercado de swaps continua a prever que uma subida total de 25 pontos base só poderá ocorrer em janeiro de 2026. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O mercado começou, de facto, a prever aumentos mais rápidos das taxas de juro na sequência dos anúncios de hoje. O gráfico compara a trajetória da taxa de juro implícita hoje e ontem. Fonte: Bloomberg Financial LP







