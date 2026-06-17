Conforme indicado pelos dados mais recentes publicados nos Estados Unidos relativos ao relatório das vendas a retalho, o mês de maio trouxe uma surpresa positiva significativa, que ocorreu mesmo antes do início do Campeonato do Mundo de Futebol, o que normalmente tem um impacto positivo no consumo. O consumidor americano está a demonstrar que não se deixa abalar pela perspetiva de um endurecimento da política monetária, o que desencadeou uma reação imediata nos mercados financeiros. Dados-chave: Título: As vendas a retalho em maio aumentaram 0,9% em termos mensais, situando-se claramente acima do consenso do mercado de +0,5%.



As vendas a retalho em maio aumentaram em termos mensais, situando-se claramente acima do consenso do mercado de +0,5%. Grupo de controlo: O indicador que alimenta diretamente os cálculos do PIB dos EUA (excluindo itens como automóveis e combustíveis) aumentou 0,7% em termos mensais, contra os +0,4% esperados.



O indicador que alimenta diretamente os cálculos do PIB dos EUA (excluindo itens como automóveis e combustíveis) aumentou em termos mensais, contra os +0,4% esperados. Excluindo transportes: As vendas excluindo automóveis registaram um aumento de 0,8% em relação ao mês anterior (previsão: +0,5%).



As vendas excluindo automóveis registaram um aumento de em relação ao mês anterior (previsão: +0,5%). Revisão: O valor anterior relativo a abril foi revisto ligeiramente em baixa, passando de +0,5% para +0,4% .



O valor anterior relativo a abril foi revisto ligeiramente em baixa, passando de +0,5% para . Em termos homólogos (a/a): Em comparação com maio do ano passado, as vendas a retalho registaram um aumento de 6,9%. Fonte: XTB Research Comentário sobre os dados: O consumo robusto, a FED e a geopolítica voltam a impulsionar o dólar O consumidor americano não tenciona abrandar. O relatório de maio é uma demonstração inequívoca da força da procura interna americana. Os receios anteriores de que uma inflação mais elevada começasse a pesar de forma concreta nas carteiras dos americanos foram, por agora, postos de lado. Mais importante ainda, um resultado tão sólido para o grupo de controlo (+0,7%) prova que os aumentos não são apenas uma ilusão causada pelos preços mais elevados nas bombas de gasolina, mas refletem uma atividade de compras real e saudável. O Bank of America, com base em dados internos dos cartões de pagamento dos seus clientes, previu com precisão este crescimento e, de facto, os consumidores foram às compras. O dólar está a mostrar a sua força antes da decisão do FOMC. Estes dados económicos sensacionais constituem um combustível direto e poderoso para o dólar (USD). A publicação surge num momento crucial, imediatamente antes da próxima decisão do FOMC sobre as taxas de juro. O mercado recebeu imediatamente um sinal claro: uma vez que a economia está a ir bem e o consumidor está em excelente forma, a Reserva Federal não tem absolutamente nenhuma razão para se apressar a baixar as taxas de juro. Hoje, o mercado precificou uma probabilidade acrescida de subidas em dezembro superior a 80%. No entanto, a questão fundamental diz respeito ao tom que o novo presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, nos irá apresentar. A sombra do Irão e as ameaças de Trump. A força do dólar, contudo, não resulta apenas de uma economia puramente forte e de fundamentos sólidos do PIB. O segundo fator, extremamente importante, que sustenta o USD é o regresso do prémio de risco geopolítico aos mercados. O clima em torno do acordo com o Irão está a aquecer devido às últimas declarações de Donald Trump, que voltou a ameaçar abertamente com ataques militares e com a rescisão dos acordos existentes. Perante uma incerteza tão profunda no Médio Oriente, os investidores de todo o mundo estão a refugiar-se em ativos seguros, onde o dólar continua a ser o líder indiscutível. A combinação de excelentes dados macroeconómicos e de ansiedade geopolítica cria condições ideais para novas valorizações do dólar nos próximos dias. EURUSD (D1) O EURUSD está a recuar para abaixo do nível de 1,16 antes da decisão da Reserva Federal e face ao aumento do risco geopolítico. Fonte: xStation5

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