Inflação dos Preços no Produtor (PPI) Inflação do PPI (m/m): valor real 0,5% (previsão 1,1%, valor anterior 0,7%)

Inflação do PPI subjacente (m/m): valor real 0,1% (previsão 0,5%, valor anterior 0,5%)

Inflação do PPI (a/a): real 4% (previsão 4,6%, anterior 3,4%)

Inflação do PPI subjacente (a/a): real 3,8% (previsão 4,2%, anterior 3,9%) Por que razão estes dados são importantes? A inflação dos preços no produtor (PPI) mede as variações nos preços dos bens ao nível do produtor, antes de estes chegarem aos consumidores. É um dos principais indicadores antecipadores da inflação no consumidor (IPC), uma vez que o aumento dos custos de produção é frequentemente repercutido nos consumidores finais. Um aumento do PPI sugere uma pressão crescente sobre os custos na economia, o que pode conduzir a uma inflação mais elevada no futuro. Por outro lado, um valor mais fraco indica uma menor pressão sobre os preços e pode dar ao banco central mais margem para uma política monetária mais acomodatícia. O PPI subjacente é particularmente importante, uma vez que exclui componentes voláteis, como a energia e os alimentos, proporcionando uma visão mais estável das tendências subjacentes dos preços. Este relatório tem um impacto significativo nos mercados financeiros. Um aumento do IPP superior ao esperado pode apoiar o dólar americano e impulsionar as taxas de rendibilidade das obrigações devido às expectativas de taxas de juro mais elevadas, enquanto dados mais fracos podem ter o efeito oposto. Dados atuais A inflação dos preços no produtor (PPI) nos EUA revelou-se claramente mais fraca do que o esperado, sinalizando um abrandamento das pressões sobre os preços ao nível dos produtores. A inflação do PPI, em termos mensais, registou um aumento de 0,5%, o que se situa significativamente abaixo da previsão de 1,1% e também abaixo do valor anterior de 0,7%. Isto sugere que o crescimento dos preços ao nível dos produtores arrefeceu consideravelmente no curto prazo, apontando para uma atenuação das pressões de custos na economia. A inflação do PPI subjacente, numa base mensal, aumentou apenas 0,1%, também muito abaixo da previsão de 0,5% e inalterada em relação à leitura anterior de 0,5%. Este é um sinal importante de que as pressões inflacionistas subjacentes estão a enfraquecer, mesmo após excluir componentes mais voláteis, como os alimentos e a energia. Em termos homólogos, a inflação do PPI situa-se em 4,0%, abaixo das expectativas de 4,6%, mas acima da leitura anterior de 3,4%. Isto indica que, embora o crescimento anual dos preços se mantenha elevado, o ritmo está a abrandar em comparação com períodos anteriores. A inflação do IPP subjacente, em termos homólogos, situou-se em 3,8%, ligeiramente abaixo da previsão de 4,2% e um pouco abaixo dos 3,9% anteriores, reforçando a opinião de que as pressões inflacionistas subjacentes estão a diminuir gradualmente. Em termos gerais, os dados apontam para uma inflação ao nível dos produtores mais fraca do que o esperado, o que poderá reduzir as preocupações quanto a uma inflação persistente impulsionada pelos custos e poderá ser interpretado como um sinal mais dovish para a política monetária. Num contexto de mercado, um relatório deste tipo pode pesar sobre o dólar americano e apoiar as ações, uma vez que aumenta as expectativas de que a Reserva Federal tenha menos pressão para manter uma postura restritiva. EURUSD (M5) Fonte: xStation5

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