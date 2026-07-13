Os preços do petróleo reagiram com uma subida repentina e acentuada à declaração de Trump sobre o restabelecimento do «bloqueio ao Irão» e o novo papel dos EUA como «guardião» remunerado do Estreito de Ormuz, o mercado incorporou imediatamente o risco geopolítico nos preços, apesar de o fluxo de mercadorias, em si, dever ser formalmente mantido. O que Trump afirmou O Presidente dos EUA anunciou na Truth Social que o Estreito de Ormuz «está e permanecerá aberto, com ou sem o Irão», ao mesmo tempo que restabeleceu um bloqueio que visa exclusivamente navios e clientes iranianos. A nova medida diz respeito ao modelo de financiamento, os EUA passarão a ser o «Guardião do Estreito de Ormuz» oficial e cobrarão uma taxa de 20 por cento sobre o valor de toda a carga transportada através do estreito, em troca de proteção. Petróleo (D1) Fonte: xStation5 O gráfico do CFD do petróleo no intervalo de tempo M5 mostra um clássico «pico de notícia», a vela dispara acentuadamente para cima, passando de cerca de 78,3 USD para 79,85 USD, ultrapassando as três EMAs (50/100/200) quase num único movimento. O RSI (14) subiu para 72,2, entrando em território de sobrecompra, o que confirma que o movimento foi muito rápido e impulsivo, típico de uma reação a notícias geopolíticas. Vale a pena ter em conta o contexto dos últimos meses, o mercado já reagiu de forma semelhante em numerosas ocasiões às declarações de Trump relativas ao Estreito de Ormuz; por exemplo, em abril, o petróleo bruto WTI subiu 8%, para mais de 104 dólares, na sequência do anúncio de um bloqueio aos portos iranianos, e, em julho, o Brent testou a marca dos 80 dólares após a quebra da trégua com o Irão. A história mostra que tais movimentos tendem a ser de curta duração se o fluxo efetivo de petróleo através do estreito não for genuinamente interrompido. Por que razão isto é importante para o mercado? O Estreito de Ormuz representa cerca de 20 por cento do comércio global de petróleo, pelo que mesmo um risco hipotético para o seu débito faz subir o prémio de incerteza no preço;



Esta nova medida, uma «portagem» de 20 % sobre a carga, cria um precedente que poderá aumentar os custos logísticos e as taxas de frete; o mercado está, em parte, a refletir isto nos preços como um aumento do custo do transporte de petróleo, e não apenas como um risco para o abastecimento;



A questão fundamental para os próximos passos: aceitará o Irão o papel de um interveniente «excluído» sem uma resposta militar, ou encarará isto como uma nova escalada e tomará medidas de retaliação na região?

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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