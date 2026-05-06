As notícias da Axios sobre um acordo iminente entre os EUA e o Irão agitaram claramente os mercados financeiros. O US100 acelerou os seus ganhos em resposta à perspetiva de uma distensão geopolítica no Médio Oriente. O clima de confiança em todo o mercado melhorou imediatamente, com os investidores a interpretarem estas notícias como um sinal de redução do risco global. De acordo com dois responsáveis norte-americanos e duas outras fontes familiarizadas com o assunto, a Casa Branca acredita estar perto de chegar a um acordo com o Irão sobre um memorando de entendimento de uma página destinado a pôr fim ao conflito e a estabelecer um quadro para negociações mais detalhadas sobre o programa nuclear, informou a Axios. O que relatou a Axios? Os Estados Unidos e o Irão estão à beira de um avanço histórico, pela primeira vez desde o início da guerra, ambas as partes estão prestes a assinar um acordo preliminar que poderá pôr formalmente fim ao conflito. Nos bastidores, Jared Kushner e Steve Witkoff estão a trabalhar na diplomacia, conduzindo conversações tanto diretamente como através de intermediários, e espera-se que o Irão apresente as suas respostas aos pontos-chave nas próximas 48 horas. O memorando de uma página, com 14 pontos, prevê uma moratória iraniana sobre o enriquecimento de urânio com duração entre 12 e até 20 anos, dependendo do desfecho das negociações, em troca do levantamento gradual das sanções dos EUA e da libertação de milhares de milhões de dólares em ativos iranianos congelados espalhados por todo o mundo. Uma questão separada e altamente sensível é o Estreito de Ormuz, por onde passa quase um quinto do abastecimento mundial de petróleo, e ambas as partes concordaram com a sua abertura gradual durante o período de 30 dias de negociações substantivas. O ponto mais inovador, no entanto, é a notícia de que o Irão concordaria em exportar urânio altamente enriquecido do país, talvez até para os Estados Unidos, o que até recentemente era absolutamente inaceitável para Teerão. Todo o documento está, no entanto, envolto em grande incerteza, uma vez que a maioria das disposições só entrará em vigor após a assinatura do tratado final, a liderança iraniana está internamente dividida e o Secretário Rubio, embora cautelosamente otimista, descreveu alguns líderes iranianos como «loucos», o que capta bem a atmosfera destas negociações. Artigo completo aqui: U.S. and Iran closing in on one-page memo to end war, officials say Gráfico US100 (M5) Fonte: xStation5

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