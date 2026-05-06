Os resultados da Advanced Micro Devices relativos ao primeiro trimestre de 2026 destacam a dimensão da transformação pela qual a empresa passou nos últimos anos. Já não se trata de uma história de recuperação gradual, mas sim de uma empresa que se tornou uma das principais beneficiárias do boom global das infraestruturas de inteligência artificial.
A AMD superou claramente as expectativas do mercado, registando receitas de 10,25 mil milhões de dólares e um lucro por ação de 1,37 dólares. A dinâmica de crescimento continua a ser impressionante, mas, mais importante ainda, é acompanhada por uma clara melhoria na qualidade do negócio. A empresa não só está a crescer mais rapidamente, como o faz de forma cada vez mais rentável, tal como se reflete na expansão das margens e na forte geração de fluxo de caixa.
Principais destaques financeiros do primeiro trimestre
- Receitas 10,25 mil milhões de dólares contra expectativas de cerca de 9,9 mil milhões de dólares, um aumento de 38% em relação ao ano anterior
- Lucro por ação 1,37 dólares acima do consenso do mercado
- Segmento de Centros de Dados 5,78 mil milhões de dólares, um aumento de 57% em relação ao ano anterior
- Margem bruta em torno de 55%, com potencial de subida adicional
- Margem operacional de 25%, melhorando em relação ao ano anterior
- Fluxo de caixa livre de 2,57 mil milhões de dólares, significativamente superior ao registado há um ano
No centro desta história está o segmento de Centros de Dados, que não só é a área do negócio que mais cresce, como também está a redefinir o perfil geral da empresa. Um aumento de 57% em relação ao ano anterior é difícil de considerar como um pico pontual. Pelo contrário, reflete uma tendência estrutural em que a procura por capacidade de computação impulsionada pela IA está a crescer mais rapidamente do que o mercado previa anteriormente. A AMD está a beneficiar tanto da expansão dos aceleradores de IA como da sua forte posição no mercado das CPUs para servidores, que estão a registar um claro ressurgimento.
Neste contexto, as perspetivas são particularmente importantes. A empresa espera uma receita no segundo trimestre de cerca de 11,2 mil milhões de dólares, acima das expectativas do mercado. Isto indica que a procura continua robusta e que o pipeline de vendas está bem sustentado para os próximos meses. Ao mesmo tempo, a AMD antecipa uma melhoria adicional na margem bruta, sugerindo uma contribuição crescente de produtos de maior valor e margem mais elevada.
A perceção do mercado também está a evoluir. A AMD é cada vez mais vista como mais do que apenas uma alternativa à Nvidia. A escala e a taxa de crescimento do mercado da IA deixam amplo espaço para vários intervenientes importantes, e a AMD está a estabelecer de forma constante a sua posição através da construção de um ecossistema de soluções mais completo e competitivo.
Um elemento interessante e muitas vezes subestimado desta história é o papel das CPUs, que estão a voltar a estar no centro das atenções a par do surgimento de novas aplicações de IA. À medida que os modelos baseados em agentes e os ambientes de computação mais complexos ganham terreno, os aceleradores, por si só, já não são suficientes. A colaboração eficiente entre CPU e GPU, a gestão da carga de trabalho e a otimização geral da infraestrutura estão a tornar-se cada vez mais importantes. Esta é uma área em que a AMD possui profunda experiência e uma vantagem competitiva de longa data. Na prática, isto significa que a empresa está posicionada para beneficiar não só da procura direta de IA, mas também da crescente complexidade dos sistemas que a suportam.
Em termos gerais, este relatório confirma que a AMD entrou numa nova fase de crescimento. A forte expansão das receitas, a melhoria das margens e as previsões revistas em alta traçam um quadro consistente de uma empresa que está a capitalizar uma das tendências tecnológicas mais poderosas dos últimos anos. A questão fundamental daqui para a frente já não é se a AMD está a crescer, mas por quanto tempo poderá manter este ritmo e em que medida poderá traduzi-lo numa maior expansão das margens.
Fonte: xStation5
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