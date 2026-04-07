As expectativas de inflação em alta estão a voltar a surgir como um risco macroeconómico fundamental, impulsionadas principalmente por choques energéticos associados às tensões geopolíticas no Médio Oriente. Os dados do inquérito da FED de Nova Iorque reforçam um padrão já conhecido: as expectativas de curto prazo reagem de forma acentuada aos choques, enquanto a credibilidade da inflação a longo prazo permanece intacta, por enquanto. As expectativas de inflação a um ano na pesquisa de março da FED de Nova Iorque subiram para 3,4%, contra uma previsão de 3,5%, e acima dos 3% anteriores, voltando aos níveis observados em dezembro.

As expectativas de inflação a três anos aumentaram apenas ligeiramente, passando de 3,0% para 3,1%. As expectativas de inflação a cinco anos permaneceram inalteradas em 3,0%.

A mensagem geral é que os receios de inflação a curto prazo se intensificaram claramente, mas as expectativas a longo prazo parecem ainda relativamente ancoradas. O principal fator impulsionador desta evolução foi a energia.

O crescimento esperado do preço da gasolina saltou para 9,4% em termos homólogos, um aumento de 5,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

Este é o valor mais elevado desde março de 2022, o que sublinha a força com que os consumidores reagem aos choques energéticos.

A ligação com a inflação global é direta, uma vez que os custos mais elevados dos combustíveis se refletem diretamente nas expectativas de inflação.

Todos os indicadores de inflação continuam acima da meta de 2% da FEDA.

Isso sugere que o processo de desinflação continua incompleto, mesmo que a inflação já não esteja a acelerar em todas as categorias.

As tensões geopolíticas e as tarifas estão agora a tornar o caminho de regresso à meta mais difícil.

John Williams manteve um tom relativamente calmo, apesar dos resultados mais fortes do inquérito.

Afirmou que a política monetária continua «bem posicionada», o que indica que a FED não está pronto para reagir mecanicamente a um único choque relacionado com a inflação.

Referiu ainda que a inflação global poderá situar-se em cerca de 2,75% em 2026, com pressões mais visíveis em meados do ano.

A taxa de juro de referência atual mantém-se na faixa de 3,5% a 3,75%, e a FED continua a apontar para uma redução este ano.

De uma perspetiva macroeconómica, isto parece mais um choque inflacionário do lado da oferta do que um sinal de sobreaquecimento da procura.

A questão imediata não é o consumo excessivo, mas a repercussão dos preços mais elevados da energia.

A questão mais importante é se esta situação se mantém temporária ou se começa a gerar efeitos de segunda ordem nos preços e salários em geral.

O inquérito revelou também um contexto de consumo mais fraco. As famílias tornaram-se mais pessimistas quanto à sua situação financeira atual e futura.

As expectativas de desemprego para o próximo ano subiram para o nível mais elevado desde abril de 2025, o que sugere que o mercado de trabalho ainda não está a ceder, mas que o sentimento está a tornar-se mais fraco à margem. Para os mercados, o relatório reforça a narrativa de taxas mais altas por mais tempo, especialmente se a pressão sobre a energia se mantiver elevada. Ao mesmo tempo, as expectativas de inflação estáveis a longo prazo reduzem o risco de uma reavaliação agressiva e hawkish. Por outras palavras, os dados são desconfortáveis para a Reserva Federal, mas ainda não são suficientemente alarmantes para forçar uma mudança de política. EURUSD (H1) Fonte: xStation5

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