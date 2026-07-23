US Open: A Alphabet e a Tesla pesam sobre Wall Street, enquanto os preços do petróleo voltam a suscitar preocupações entre os investidores

Wall Street continua sob pressão hoje, com os principais índices a registarem uma tendência de queda. Os investidores procuram encontrar uma orientação no meio de sinais contraditórios provenientes da época de divulgação de resultados, dos dados macroeconómicos e do aumento das tensões geopolíticas. Embora algumas das maiores empresas tecnológicas tenham apresentado resultados acima das expectativas, a reação do mercado mantém-se cautelosa, demonstrando que resultados sólidos, por si só, já não são sempre suficientes para justificar avaliações muito elevadas.
O maior foco hoje recai sobre os relatórios de resultados da Alphabet (empresa-mãe da Google) e da Tesla. Ambas as empresas apresentaram resultados que superaram as previsões dos analistas, mas os investidores reagiram com sentimentos contraditórios. A Alphabet continua a beneficiar da expansão da inteligência artificial e de um negócio publicitário sólido, mas o mercado procura cada vez mais retornos mais claros dos avultados investimentos da empresa em IA. A empresa registou um novo crescimento das receitas, apoiado pelo forte dinamismo do Google Cloud e pela continuidade do desempenho sólido no seu segmento publicitário. Ao mesmo tempo, a Alphabet está a aumentar as despesas em infraestruturas relacionadas com a IA, o que poderá pesar nos fluxos de caixa a curto prazo, mas visa reforçar a posição da empresa na corrida pela liderança em IA.
No caso da Tesla, os investidores estão a concentrar-se nos planos da empresa relacionados com a inteligência artificial, a condução autónoma e o projeto Optimus. No entanto, os participantes no mercado mantêm-se cautelosos devido à pressão sobre as margens e à concorrência crescente no setor dos veículos elétricos. Os resultados da Tesla revelaram um aumento das vendas e progressos contínuos em projetos tecnológicos-chave, mas a menor rentabilidade e o aumento das despesas com novas soluções estão a limitar as melhorias a curto prazo no desempenho financeiro. A Tesla está a posicionar-se cada vez mais como uma empresa tecnológica, em vez de apenas um fabricante de automóveis, com foco em veículos autónomos, robótica e soluções baseadas em IA. Os investidores continuam divididos, uma vez que o potencial destes projetos é significativo, mas traduzi-los em fluxos de receitas significativos poderá exigir mais tempo e investimentos substanciais adicionais.
Após a sessão de hoje, a Intel irá publicar o seu relatório de resultados. Os investidores prestarão especial atenção à situação do seu negócio de processadores, aos comentários da administração sobre a procura futura e à posição da empresa num mercado de semicondutores cada vez mais competitivo.
Entretanto, a atenção mantém-se voltada para os mais recentes dados económicos dos EUA. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego situaram-se nos 187 000, bem abaixo das expectativas de 212 000, confirmando que o mercado de trabalho norte-americano continua resiliente. Dados de emprego sólidos são um sinal positivo para a economia, mas também reduzem a pressão sobre a Reserva Federal para que reduza rapidamente as taxas de juro. Os investidores continuam à espera de mais dados sobre a inflação e de orientações adicionais sobre a direção futura da política monetária.
Outra fonte de preocupação continua a ser o mercado do petróleo. Os preços do crude estão mais uma vez a aproximar-se do nível dos 100 dólares por barril, num contexto de tensões crescentes no Médio Oriente e do risco de perturbações no abastecimento provenientes da região do Golfo Pérsico. O mercado receia que uma nova escalada do conflito possa aumentar novamente as pressões inflacionistas e tornar mais difícil para os bancos centrais flexibilizarem a política monetária.
A sessão de hoje destaca que o mercado norte-americano continua sob pressão significativa, com o sentimento dos investidores a deteriorar-se visivelmente. Por um lado, a economia mantém-se relativamente forte e as maiores empresas tecnológicas continuam a beneficiar do crescimento impulsionado pela IA. Por outro lado, os investidores estão cada vez mais focados nas valorizações elevadas, enquanto os riscos geopolíticos, os preços da energia e a incerteza em torno da política monetária continuam a constituir obstáculos adicionais. Consequentemente, os principais índices permanecem sob pressão.
Fonte: XTB Research
Os futuros do S&P 500 (US500) continuam sob pressão hoje, após um período de fortes ganhos. O índice está a consolidar-se perto de máximos históricos, enquanto o mercado tem dificuldade em manter um novo impulso de subida. O clima de mercado mais fraco deve-se principalmente a uma visão mais cautelosa em relação ao setor tecnológico, na sequência dos relatórios de resultados da Alphabet e da Tesla, que, apesar dos resultados positivos, não conseguiram satisfazer plenamente as elevadas expectativas do mercado.
Um risco adicional advém do aumento das tensões no Médio Oriente, que estão a aumentar a pressão sobre os preços das matérias-primas e, mais uma vez, a desviar a atenção dos investidores para a possibilidade de os preços do petróleo voltarem a 100 dólares por barril.
Fonte: xStation5
Notícias empresariais
Elon Musk anunciou que a Micron (MU.US) garantiu um fornecimento significativo de chips de memória para a Tesla (TSLA.US), ajudando a reduzir os riscos relacionados com a disponibilidade de componentes críticos necessários para o desenvolvimento da IA. Garantir este fornecimento poderá apoiar a expansão da Tesla nas áreas da condução autónoma, robótica e infraestruturas informáticas. No entanto, os investidores continuarão a avaliar a rapidez com que estes investimentos se traduzem em resultados comerciais mensuráveis.
A Texas Instruments (TXN.US) divulgou resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas de Wall Street, mas, apesar do relatório positivo, as ações da empresa continuam sob pressão, registando uma queda de cerca de 3%. A reação cautelosa do mercado deveu-se principalmente a preocupações com a geração de fluxo de caixa e aos elevados gastos de capital relacionados com a expansão da capacidade de produção. Ao mesmo tempo, as perspetivas a longo prazo continuam a ser apoiadas pela melhoria das condições no setor dos semicondutores, pela recuperação da procura industrial e pelo aumento da procura de chips utilizados em centros de dados e infraestruturas de IA.
A Lockheed Martin (LMT.US) divulgou resultados do segundo trimestre que excederam significativamente as expectativas do mercado, desencadeando uma reação positiva no preço das suas ações. A empresa gerou receitas de 20,1 mil milhões de dólares, enquanto o lucro por ação atingiu 7,94 dólares, apoiado pelo crescimento das vendas em todos os segmentos-chave, particularmente nos sistemas de mísseis e na defesa antimísseis. A Lockheed Martin também reviu em alta as suas previsões para o ano inteiro, apontando para uma sólida carteira de encomendas e para uma procura continuadamente elevada por tecnologias de defesa.
Fonte: XTB Research
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